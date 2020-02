BTS phá kỷ lục của Taylor Swift

BTS ra mắt MV "On" phiên bản 2, đạt 10 triệu lượt xem chỉ sau một giờ 5 phút, phá kỷ lục "Me!" của Taylor Swift.

On sau nửa ngày thu hút 32 triệu view. Trước đó MV của Taylor Swift giữ kỷ lục đạt 10 triệu view nhanh nhất là 2 giờ 30 phút. Big Hit - công ty quản lý BTS - cho biết khung giờ là một trong những chiến lược tấn công vào thị trường quốc tế của nhóm. MV phát hành trên Youtube vào 0h ngày 28/2, tương đương 10h thị trường Bắc Mỹ.

MV On của BTS MV "On" của BTS. Video: Youtube.

MV kể về câu chuyện các chàng trai vượt qua giới hạn bản thân, chinh phục điều vĩ đại. Tác phẩm mở đầu với khung cảnh tang thương nơi thảo nguyên rộng lớn. Bảy chàng trai đấu tranh mang lại sự sống cho vùng đất. Trên Twitter, nhiều khán giả cho rằng bối cảnh MV giống nhiều phim bom tấn Hollywood. "Khung cảnh đẹp như tranh vẽ của MV khiến tôi liên tưởng đến bộ phim chiếu rạp của Mỹ, đặc biệt là màn nhảy dance break trên thảo nguyên rộng lớn rất tuyệt vời"", tài khoản Aissaoui Sarra bình luận.

Trước đó, hôm 21/2, BTS phát hành MV thứ nhất của On mang tên Kinetic Manifesto Film: Come Prima, tập trung khai thác vũ đạo. Tại họp báo ra mắt toàn cầu, BTS cho biết On là ca khúc có vũ đạo khó nhất trong các sản phẩm của nhóm. Một vũ công của BTS chia sẻ trên Instagram anh phải nằm liệt giường năm ngày sau khi quay MV. Trong The Tonight Show Starring Jimmy Fallon hôm 24/2, nhóm trình diễn On tại Grand Central Terminal ở New York - nhà ga từng xuất hiện trong phim Midnight Run, The Avengers. Tại Việt Nam, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển cover vũ đạo của bản hit này.

BTS được thành lập năm 2010 và hoạt động từ tháng 5/2013. Trong sáu năm, nhóm phát hành sáu album và sáu EP (mini album). Tháng 5, họ trở thành đại diện K-Pop đầu tiên nhận giải "Nhóm nhạc xuất sắc" của Billboard Music Awards.

Bảy chàng trai có liên tiếp ba album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard trong 11 tháng, thành tích chưa nghệ sĩ nào đạt được từ năm 1995. Tháng 4/2019, nhóm được vinh danh trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới của Time. BTS là nghệ sĩ châu Á duy nhất góp mặt trong bảng xếp hạng.

Hiểu Nhân