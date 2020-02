Các ẩn ý trong MV mới của Taylor Swift

Taylor Swift ám chỉ mâu thuẫn tranh chấp với ông chủ hãng đĩa cũ, chê bai nhiều tật xấu của nam giới trong MV "The man".

Đề cập đến những bất công phụ nữ phải gánh chịu, Taylor Swift cho biết đã cài cắm nhiều chi tiết ẩn dụ (Ester eggs) - phong cách thường thấy của cô khi làm MV. Điều này góp phần tạo sức hút cho các sản phẩm của nữ ca sĩ bởi Swifties (tên gọi cộng đồng fan của Taylor Swift) rủ nhau khám phá các tình tiết ẩn trong các phân cảnh, lời hát.

Mv "The Man" của Taylor Swift MV "The man" của Taylor Swift đạt 8 triệu lượt xem sau 15 giờ phát. Video: Youtube.

Taylor Swift nhắc lại nhiều mâu thuẫn với các đồng nghiệp cũ. Ở cảnh nhân vật nam chính (Taylor Swift đóng) tiểu bậy tại ga tàu điện ngầm, bức tường hiện tên các album của cô như Red, 1989, Speak Now, Taylor Swift... Trên tường có vẽ bảng cấm xe trượt (scooter). Theo trang Elle, chi tiết liên quan mâu thuẫn với Scooter Braun - người mua lại hãng đĩa cô từng hợp tác - vì tranh chấp bản quyền.

Năm 2019, nhiều dự án của cô bị ảnh hưởng vì Scooter sở hữu bản quyền ghi âm gốc sáu album đầu của cô. Tháng 11/2019, cô cho biết mình bị Scoot cấm diễn các ca khúc cũ trong lễ trao giải AMAs. Cô từng viết thư cầu cứu vì gần như không còn cơ hội hát các sáng tác của mình. Tuy nhiên, đại diện Big Machine Records - hãng đĩa cũ của Taylor Swift - cho biết cô nói sai sự thật, rằng họ hoàn toàn không có quyền cấm Taylor biểu diễn trên truyền hình.

Taylor Swift vào vai nam chính trong cảnh trên tàu điện ngầm ở MV "The man". Ảnh: Vevo.

Trong cảnh tiếp theo, một tờ poster quảng cáo ghi "Boss Scotch" được dán trên tàu điện, bên cạnh là chữ "greedy" (tham lam) viết theo kiểu graffiti. Các fan cho rằng Taylor Swift tiếp tục đề cập tới mâu thuẫn với ông chủ hãng đĩa cũ - Scott Borchetta, người liên quan đến vụ tranh chấp bản quyền của cô.

Trong cảnh nhân vật nam bước qua một hành lang với nhiều cánh tay vươn ra, nhiều fan phát hiện bối cảnh rất giống một nơi trong nhà của vợ chồng Kanye West và Kim Kardashian - cặp sao có mâu thuẫn với Taylor Swift nhiều năm qua. Hình ảnh cánh tay gợi nhớ đến việc Kanye West "cướp micro" Taylor khi cô nhận giải VMA năm 2009 và cho rằng Beyoncé Knowles xứng đáng hơn cô.

Cảnh Taylor Swift đi qua hành lang với các cánh tay gợi liên tưởng đến mâu thuẫn của cô với nhà Kardashian. Ảnh: Vevo.

Cô còn châm biếm về vấn nạn bất bình đẳng giới trong MV. Ở một phân đoạn, nhân vật nam ngồi dạng chân trên ghế, hút xì gà và không để ý đến sự khó chịu của hành khách xung quanh. Taylor Swift châm biếm tật xấu của một bộ phận nam giới. Tại New York và một số thành phố lớn, nhiều bảng hiệu cấm hành khách nam dang rộng chân (manspread) khi ngồi trên tàu để tránh lấn chiếm không gian người khác.

Ở cảnh khác, nhân vật nam vừa cúp máy điện thoại xong quay sang bế con và được tuyên dương "Ông bố vĩ đại nhất thế giới". Ca sĩ ám chỉ việc xã hội luôn đặt áp lực chăm sóc con cái của phụ nữ nặng nề hơn so với đàn ông. Trong cảnh cuối - nam chính diễn xong phân đoạn chơi tennis, Taylor Swift - vào vai một đạo diễn - xuất hiện và góp ý: "Anh có thể diễn kiểu quyến rũ, đáng yêu hơn được không?". Cô mỉa mai việc nhiều phụ nữ, đặc biệt trong ngành giải trí, thường bị cấp trên yêu cầu như thế trong công việc.

Trong một cảnh, một poster dán lên tường với khuôn mặt nam chính cùng dòng chữ: "Mr. Americana, với sự tham gia của Tyler Swift, đạo diễn bởi Larry Wilson, công chiếu tại liên hoan phim Mandance". Taylor Swift giới thiệu bộ phim tài liệu về cuộc đời cô trên Netflix - Miss Americana, do Lana Wilson đạo diễn, từng được giới thiệu ở liên hoan phim Sundance.

Trong cảnh cô gái mặc áo khoác màu vàng, trên áo cô có dòng chữ Miss Americana and the Heartbreak Prince. Đây là tên ca khúc nằm trong album Lover của Taylor Swift. Nhiều fan cho rằng ca sĩ ngụ ý ca khúc sẽ trở thành đĩa đơn tiếp theo.

Ở nhiều MV trước, Taylor Swift cũng lồng ghép các chi tiết đầy ẩn ý. Trong Look what you made me do (2017), hình ảnh cô nằm trong bồn tắm đầy kim cương với đồng 1 USD ám chỉ về chiến thắng trong vụ kiện MC David Mueller sàm sỡ mình. Ở cảnh khác, cô gái trên xe gặp tai nạn, bức ảnh ở hiện trường cho thấy trên tay cô là một tượng vàng Grammy. Fan cho rằng Taylor Swift muốn thể hiện cô có 10 giải Grammy trong khi Katy Perry - đối thủ của cô lúc đó - chưa giành được giải nào.

Taylor Swift sinh năm 1989. Cô từng được mệnh danh là "công chúa nhạc đồng quê", nhưng sau đó chuyển hướng theo đuổi dòng nhạc Pop pha trộn những âm thanh điện tử bắt tai kể từ album 1989 (2014). Cô từng nhận 23 giải ở Billboard Music Awards và 10 giải Grammy. Năm 2019, cô được Billboard xếp vào Top 10 nghệ sĩ âm nhạc vĩ đại nhất, sau các tên tuổi như The Beatles, Elton John...

Mai Nhật