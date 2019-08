Taylor Swift trở lại những ngày mơ mộng với album 'Lover'

"Nữ hoàng rắn" Taylor Swift quay về với những cảm xúc trong trẻo, lãng mạn qua 18 ca khúc của album "Lover".

Album phòng thu mới nhất của Taylor Swift ra mắt ngày 23/8, sau khi nữ ca sĩ phát hành bốn đĩa đơn: ME!, You Need to Calm Down, The Archer và Lover. Theo thống kê của Nielsen Music, trong hai ngày đầu mở bán, Lover đã đạt doanh thu gần 500.000 bản tại Mỹ, vượt qua album nhạc phim A star is born của Lady Gaga và Bradley Cooper, trở thành album bán chạy nhất năm.

Cây bút Kitty Empire của The Guardian nhận định nếu album trước đó - Reputation (2017) - mang nhiều cảm xúc u tối, thù hằn - thì Lover tràn ngập sự vui vẻ với những gam màu tươi sáng và khao khát tránh xa những điều tiêu cực.

Taylor Swift - Lover Ca khúc "Lover" - đĩa đơn chủ đạo trong album mới của Taylor.

Taylor Swift quay lại sáng tác những bản tình ca lãng mạn. I Think He Knows mang giai điệu trẻ trung, hát về một chàng trai ngoại hình nổi bật khiến nữ ca sĩ rung động. Paper Rings kể về cảm giác yêu đơn phương người bạn thân, âm thầm tiếp cận người mình thích qua trang cá nhân trên mạng xã hội. Chi tiết cô gái cố gắng đọc hết các cuốn sách mà chàng trai yêu thích gợi người nghe nhớ về Taylor Swift đơn giản, trong sáng trong những album trước đây.

Những trải nghiệm hạnh phúc trong tình yêu với một chàng trai người Anh được miêu tả sinh động qua London Boy. Nhiều người hâm mộ cho rằng đây là ca khúc Taylor dành tặng bạn trai Joe Alwyn - nam diễn viên người Anh. Lấy cảm hứng từ chuyện tình của chính mình, nữ ca sĩ đã viết nên những ca khúc tôn vinh tình yêu, ca ngợi cảm giác gặp đúng người khiến bản thân vui vẻ dành cả phần đời còn lại để ở bên cạnh.

'London Boy' - Taylor Swift Ca khúc "London Boy".

Dù vậy, Lover không chỉ có tình yêu tươi vui mà còn chất chứa cảm xúc thăng trầm. Death by A Thousand Cuts bày tỏ cảm giác khi khám phá ra cạm bẫy của mối quan hệ và phải nói lời chia tay. Những trải nghiệm riêng tư của Taylor như lạc lõng, tự hủy hoại mình sau các lần đổ vỡ cũng được đưa vào album qua ca khúc Cornelia Street.

Taylor khiến người nghe xúc động khi thực hiện ca khúc Soon You’ll Get Better cùng ban nhạc đồng quê Dixie Chicks dành tặng mẹ của cô khi mắc bệnh ung thư. Với nền nhạc acoustic, ca khúc là lời động viên cho mẹ Taylor vượt qua bệnh tật. The Archer mang giai điệu trầm lắng, ẩn chứa nhiều thông điệp liên quan đến cung hoàng đạo Nhân Mã của nữ ca sĩ. Taylor nhận ra đôi khi chính cô cũng là người chủ động công kích khuyết điểm của người khác. Sự thù hận thúc đẩy cô trả thù giờ đây khiến cô căm ghét chính mình. Daylight hiện là ca khúc thu hút nhiều lượt nghe nhất trong album trên các bảng xếp hạng. Với giai điệu chậm rãi cùng ca từ lãng mạn, Daylight truyền tải ý nghĩa về việc can đảm bước qua khoảng thời gian u tối, đón nhận sự tha thứ từ chính mình để cảm thấy được an toàn và chữa lành.

Ca khúc 'Daylight' - Taylor Swift Ca khúc "Daylight" - Taylor Swift.

Nữ ca sĩ bày tỏ sự tôn trọng mỗi cá nhân qua những ca khúc mang giai điệu sôi động. Bài ME! kết hợp cùng giọng ca Brendon Urie của ban nhạc Panic! at the Disco,phát hành từ cuối tháng 4, là một bản nhạc sôi động với MV đầy màu sắc. ME! khuyến khích mỗi cá nhân tự hào về tính cách của mình và yêu bản thân hơn. Taylor cũng lên tiếng ủng độ cộng đồng LGBT (những người đồng tính, song tính và chuyển giới) với ca khúc You Need to Calm Down. MV và lời ca của You Need to Calm Down là tuyên ngôn mạnh mẽ về quyền bình đẳng cho cộng đồng LGBT, động viên mọi người sống đúng với bản tính của mình. Mới đây, MV của ca khúc giành giải thưởng "Video của năm" tại lễ trao giải MTV Video Music Award 2019.

MV You Need To Calm Down - Taylor Swift MV "You Need To Calm Down".

Taylor còn đề cập đến cảm giác bất công với phụ nữ trong ca khúc The Man. Nữ ca sĩ tự hỏi mình sẽ làm được nhiều hơn thế nào nếu là đàn ông - được trao đặc quyền và không bị phán xét. Cô chia sẻ cảm giác lạc lõng khi bị đánh giá tiêu cực vì từng hẹn hò nhiều chàng trai, còn phái mạnh lại được ngợi ca sành sỏi trong tình trường. Ca khúc có câu: "And they would toast to me, oh, let the players play / I'd be just like Leo in Saint Tropez" (Và họ sẽ cụng ly với tôi, ồ, hãy để các tay chơi nhập cuộc. Và tôi sẽ giống như Leo ở Saint Tropez". Theo Refinery29, Taylor ám chỉ Leonardo DiCaprio với những bữa tiệc thường niên trên du thuyền, bên những người mẫu xinh đẹp ở Saint Tropez (Pháp).

Lover đã gỡ bỏ chiếc mặt nạ che giấu cảm xúc của Taylor trong Reputation. Tờ Vulture nhận định nữ ca sĩ đã cởi mở bày tỏ mong muốn trong tình yêu, những nỗi sợ hãi, cảm giác cô đơn và quan điểm chính trị, khiến Lover trở thành album hoàn thiện nhất của cô những năm gần đây. Kết thúc ca khúc Daylight, Taylor gửi một lời nhắn đến người nghe: "Tôi muốn được định nghĩa bởi những gì tôi yêu thích. Không phải những điều tôi căm ghét, những điều khiến tôi sợ hãi, những điều ám ảnh tôi lúc nửa đêm. Tôi chỉ nghĩ rằng: Bạn chính là những gì bạn thích" (I wanna be defined by the things that I love/ Not the things I hate/ Not the things I'm afraid of, I'm afraid of/ Or the things that haunt me in the middle of the night/ I, I just think that/ You are what you love).

Thu Thảo (Theo The Guardian, Vulture)