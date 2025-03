'Nhiều người cười tôi khi mua vàng giá 80 triệu đồng, giờ ngồi tiếc'

'Mấy tháng trước, tôi mua vàng lúc 80 triệu đồng một lượng, rồi giá tụt về 75 triệu, nhiều người cười bảo đu đỉnh. Giờ có lẽ họ ngồi tiếc'.

"Con gái tôi tập tành mua vàng để dành tích trữ. Ra Tết vừa rồi, tôi bảo con đi mua một chỉ vàng. Con ra tiệm thấy giá vàng đang 9,1 triệu đồng, cao hơn mức 8,9 triệu đồng mua trước đó, nên tiếc tiền, chỉ mua nửa chỉ, còn bảo: 'Chờ vài hôm giá xuống lại mua thêm'. Thế rồi mãi đến giờ chẳng thấy giá giảm đâu mà cứ tăng liên tục. Nay nhìn thấy giá thế này, con tôi tiếc đứt ruột".

Đó là chia sẻ của độc giả Let it be khi giá vàng nhẫn trơn lần đầu tiên chạm mốc 100 triệu đồng một lượng lúc 11h ngày 19/3. Mức mua vào cũng được doanh nghiệp này niêm yết 98,45 triệu đồng. Giá vàng trên thị trường quốc tế cũng liên tiếp xác lập kỷ lục mới, song giá trong nước tăng với tốc độ nhanh hơn. Chênh lệch giữa hai thị trường đang nới rộng lên 5 triệu đồng một lượng. Mỗi ounce vàng giao ngay lúc 10h (giờ Hà Nội) neo quanh 3.034 USD một ounce, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank tương đương 94,2 triệu đồng một lượng.

Hưởng niềm vui khi giá vàng lập đỉnh, bạn đọc Nguyentuananh bình luận: "Mấy tháng trước, tôi mua vàng lúc giá 80 triệu đồng một lượng với mục tiêu lên 120 triệu đồng. Sau đó, giá vàng tụt về 75 triệu đồng, nhiều người cười bảo tôi đu đỉnh. Giờ thì vàng đã chạm mốc 100 triệu đồng và chưa có dấu hiệu dừng lại, người cười lại là tôi".

Đặt niềm tin vào giá vàng còn lên tiếp, độc giả Congminh bày tỏ: "Tôi tin giá vàng sẽ không dừng ở mốc 100 triệu đồng một lượng đâu, còn phá xa kỷ lục nữa. Giá tăng mà người dân phải xếp hàng để mua thì chắc chắn còn tăng mạnh. Mấy tháng trước, tôi từng khuyên mọi người cứ giữ vàng, mua thêm chứ đừng vội thoát hàng, có người vào cười cợt. Giờ chắc họ bận ngồi tiếc".

>> Quay cuồng vì vàng

Trong khi đó, thắc mắc khi giá vàng liên tục tăng cao, bạn đọc Ngockieulong đặt dấu hỏi: "Tôi thực sự không hiểu, vàng không ăn được, không trị được bệnh, không phải nguyên vật liệu chế tạo vũ khí, cũng không phải là vật tư phục vụ xây dựng nhà cửa, công trình... nó chỉ là trang sức, vậy tại sao lại cứ mình một đường thế kia?".

Đừng ngoài cuộc đua mua vàng, độc giả Nhậm Đình Đình bày tỏ: "Chỉ có người Việt mới thích đua nhau chạy theo giá vàng. Tôi ngồi ở Đức, ngày làm việc 10 tiếng chẳng thấy đồng nghiệp nào nói tới vàng. Ra quán ăn tôi cũng không thấy một ai nói đến tin tức vàng thế giới. Họ chỉ bàn nhau về thể thao, món ăn ,khu vườn, và cả những bộ phim hài gì đó".

Cảnh báo nguy cơ đu đỉnh khi mua vàng lúc giá cao, bạn đọc Truongkk nhấn mạnh: "Chỉ nên mua khi vàng đang trên đà đi xuống và xuống được kha khá rồi. Vì giá vàng đi xuống rồi nó sẽ lên. Chứ nếu mua lúc vàng đang lên, lập đỉnh, lỡ mà nó xuống thì bạn phải chờ rất lâu mới lên lại được".

Cùng chung nhận định, độc giả Hồng hà chia sẻ: "Bỏ ra 100 triệu để mua vàng chờ lời thì quá rủi ro. Bởi thời điểm này, giá vàng thế giới tăng cao nhưng chẳng thể vượt mức 3.100 USD được. Một vài tháng nữa, thế giới hạ nhiệt căng thẳng thì tôi tin vàng lại quay đầu lao dốc thôi".

Lê Phạm tổng hợp