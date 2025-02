Chấp nhận 'đu đỉnh' mua vàng ngày Thần Tài

Vài người bạn của tôi năm nào cũng đi mua vàng ngày Thần Tài nhưng tôi thấy họ không giàu có hay may mắn hơn.

Dù mai mới là ngày Thần Tài (mùng 10 Tết Ất Tỵ) nhưng ngay từ hôm qua, một số đồng nghiệp, bạn bè của tôi đã kéo nhau đi mua vàng. Khi tôi đến cơ quan, đồng nghiệp của tôi nói rằng "đi mua vàng trước ngày Thần Tài cho đỡ đông". Bạn tôi mua vàng miếng, giá được công ty niêm yết ở mức 88 triệu đồng một lượng; giá bán 91 triệu đồng một lượng, tăng 400.000 đồng một lượng giá mua vào và tăng 900.000 đồng/lượng giá bán ra so với cuối phiên trước. Đây là mức giá rất gần với đỉnh cũ đã lập hồi tháng 5/2024 là 92,4 triệu đồng một lượng.

Điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ có nguy cơ cao "đu đỉnh" khi mua vàng thời điểm này. Thế nhưng, bạn vẫn phấn khởi vì đã mua được một chỉ vàng miếng để lấy may trước ngày Thần Tài, không chờ đến ngày đó lại phải đi xếp hàng đông đúc. Tôi hỏi bạn: "Tại sao giá vàng đang tăng liên tục như thế mà vẫn cố đi mua? Mua xong có thể có rủi ro bị thua lỗ liệu có đáng không?".Bạn tôi cười: "Thói quen rồi, cứ vào ngày Thần Tài là lại đi mua vàng. Tùy vào khả năng tài chính, có năm chỉ mua một chỉ, có năm mua vài chỉ, rồi giữ lại làm tài sản tích lũy. Năm nay biết rõ giá vàng tăng chóng mặt, mua xong có thể bị lỗ nhưng vẫn chấp nhận lỗ để mua vàng Thần Tài".

Một người bạn khác của tôi hôm nay cũng đi mua vàng. Rút kinh nghiệm các năm trước, vì chờ đúng ngày mới đi mua nên đông, mất thời gian xếp hàng, nên năm nay đi mua sớm cho chắc ăn. Theo quan điểm của bạn, vàng được đánh giá cao bởi tính ổn định và khả năng bảo toàn giá trị. Chính vì vậy, mua vàng vào ngày vía Thần Tài không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là một cách tích trữ tài sản, là một lựa chọn đầu tư an toàn, giúp bảo vệ tài sản trước những rủi ro của thị trường.

Một đồng nghiệp khác của tôi bắt đầu mua vàng vào ngày vía Thần Tài năm 2020. Từ đó, mỗi năm chị thường để dành tiền mua 1-5 chỉ vàng từ khoản tiền nhàn rỗi của mình với ý định làm "của để dành" cho con trai.

>> Vỡ mộng lộc lá khi mua vàng vía Thần Tài

Năm nay, ngày Thần Tài sẽ rơi vào ngày 7/2. Thông thường, những năm trước giá vàng trước ngày vía Thần Tài sẽ bị đẩy lên cao khi nhu cầu người mua nhỏ lẻ tăng lên. Thế nhưng, trong và sau ngày này, giá sẽ đảo chiều đi xuống, có năm giảm đến vài triệu đồng trong một ngày. Mức chênh lệch mua vào - bán ra trong ngày cũng được đẩy lên ngưỡng rất cao, dẫn đến nhiều người mua vàng "lướt sóng" hoặc mua làm của để dành có thể bị lỗ nặng.

Mua vàng lấy may mà lỗ ngay sau đó nên thời điểm mua vàng để đầu tư thì có đáng không? Đối với người làm kinh doanh, không ai lại đi mua vàng ngày Thần Tài vì chắc chắn sẽ bị lỗ. Nếu đầu tư để kiếm lời thì càng cần canh thời điểm mua tốt nhất. Ví dụ lúc giá vàng giảm, chênh lệch mua bán ở mức thấp... thì việc tối ưu đầu tư với khả năng sinh lời sẽ cao hơn. Đối với người mua để hy vọng cầu tài lộc, may mắn, để thỏa mãn tâm lý mua vàng cho yên tâm, có tiền dư dả và chấp nhận chịu lỗ thì theo tôi chỉ nên mua một chỉ trở lại và không cần quan tâm đến việc tăng giá hay giảm giá.

Đồng thời, tôi cho rằng, không cần thiết phải chen lấn mua vào đúng ngày này. Thay vào đó, mua vàng sau ngày Thần Tài, khi giá vàng đã xuống thấp còn tốt hơn, hoàn toàn không ảnh hưởng đến yếu tố phong thủy hay vận mệnh, miễn là người mua giữ sự thành tâm và tin tưởng vào ý nghĩa may mắn mà vàng mang lại.

Tôi vẫn luôn giữ quan điểm không bao giờ đi mua vàng dịp này. Vì tôi không tin vào việc may mắn, tài lộc sẽ tự nhiên mà đến chỉ vì mua vàng. Để đạt được bất kỳ một điều gì đó dù nhỏ, tôi cũng luôn phải nỗ lực làm việc rất vất vả mới đạt được, thậm chí không đạt được. Từ nhỏ đến lớn, tôi thường không may mắn. Từ thực tế trải nghiệm của bản thân, tôi chỉ tin vào sự cố gắng của bản thân chứ không tin rằng sẽ cầu xin được may mắn, tài lộc. Nếu xin mà được thì thế giới này làm gì có ai nghèo khó, ốm đau, bệnh tật?

Một số người bạn của tôi năm nào cũng đi mua vàng ngày Thần Tài nhưng tôi thấy họ không giàu có hay may mắn hơn sau khi mua vàng. Coi như là mua vàng để tích lũy tài sản mà thôi. Dẫu sao thì mỗi người có một quan điểm sống khác nhau và lựa chọn khác nhau, miễn là chúng ta cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là đủ.

Ngay trước ngày vía Thần Tài, giá vàng trong nước đi lên trong bối cảnh thế giới tiếp tục xác lập kỷ lục mới. Ngày 5/2, biên độ chênh lệch giá mua bán vàng miếng và nhẫn trơn được nới rộng. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết nhẫn trơn tại 88 - 90,5 triệu đồng một lượng, giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 400.000 đồng ở chiều bán ra so với sáng qua. Đây là mức gần bằng với kỷ lục 92,4 triệu đồng một lượng hồi tháng 5/2024. Chênh lệch mua bán nhẫn trơn được nới rộng lên 2,5 triệu đồng một lượng.

Vũ Thị Minh Huyền