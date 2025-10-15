Giá vàng miếng lên gần 148 triệu đồng một lượng

SJC bán ra mỗi lượng vàng miếng tại 147,6 triệu đồng, cùng đà đi lên của thế giới.

Sáng 15/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 145,6 - 147,6 triệu đồng, tăng 1,5 triệu đồng so với ngày hôm qua. PNJ, Doji hay Bảo Tín Minh Châu cũng nâng giá vàng miếng lên tương ứng.

Ngân hàng Á Châu (ACB) niêm yết giá vàng thương hiệu riêng ở 146,5 - 147,6 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 1,1 triệu, thấp hơn mức 2 triệu đồng của vàng miếng SJC.

Với nhẫn trơn, SJC lên 143,3 - 145,6 triệu đồng mỗi lượng, tăng 1,1 triệu so với hôm qua. PNJ, Doji bán ra mặt hàng này cao hơn SJC 1,1 triệu đồng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết loại vàng này cao nhất trong các thương hiệu, tại 145,8 - 148,8 triệu đồng.

Giá vàng trong nước đi lên theo diễn biến giá của kim loại quý này trên thị trường quốc tế. Tính đến 10h ngày 15/10 (theo giờ Hà Nội), giá vàng thế giới giao ngay là 4.183 USD một ounce, tăng hơn 40 USD.

Vàng miếng tại trụ sở SJC ở phường Bàn Cờ, tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mặt hàng này trên thế giới tương đương 133 triệu đồng một lượng, thấp hơn 14,6 triệu đồng so với trong nước.

Nguồn cung vàng trong nước tiếp tục khan hiếm khi giá đi lên, lượng khách mua nhiều hơn bán. Ông Nguyễn Hữu May, đại diện Phòng Kinh doanh, Công ty Bảo Tín Minh Châu, cho biết doanh nghiệp hết các loại vàng miếng, nhẫn trơn từ đầu giờ sáng 15/10. Hiện họ chỉ còn vàng trang sức, và không nhận đặt hàng trước do chưa rõ nguồn cung thời gian sắp tới.

Ngược lại với vàng, bạc miếng hạ nhiệt sau khi lập đỉnh vào hôm qua. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết mặt hàng này tại 1,98 - 2,04 triệu đồng một lượng, giảm 3,3% so với ngày 14/10. Tuy nhiên, thương hiệu này cũng thông báo hết các sản phẩm bạc tích trữ từ đầu giờ sáng nay.

Ancarat cũng bán bạc với giá tương tự Phú Quý. Tại công ty Sacombank-SBJ, giá bạc miếng là 2,01 - 2,06 triệu đồng mỗi lượng.

Trọng Hiếu