Tôi 'sáng mắt' vì quyết định vay 1,2 tỷ mua nhà Sài Gòn 2 tỷ

Sợ cảnh ở trọ bấp bênh, bị đánh giá là không biết lo xa, tôi nhắm mắt, đánh liều vay mua căn hộ chung cư 2 tỷ ở tuổi 30.

Tôi năm nay 35 tuổi. Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, đôi lúc tôi vẫn tự hỏi: nếu ngày đó tôi không vội vã vay ngân hàng để mua căn hộ đầu tiên, liệu cuộc sống hiện tại của mình có dễ thở hơn không?

Năm 2020, khi tròn 30 tuổi, tôi quyết định mua một căn hộ ở Sài Gòn với giá 2 tỷ đồng. Thời điểm đó, tôi nghe quá nhiều lời khuyên: "Phải có nhà sớm thì mới ổn định", "mua càng sớm càng lời", "còn trẻ cứ mạnh dạn vay, rồi thu nhập sẽ tăng lên". Tôi cũng như nhiều người, sợ cảnh ở trọ bấp bênh, sợ bị đánh giá là không biết lo xa. Thế là tôi nhắm mắt, đánh liều vay 1,2 tỷ đồng (gần 60% giá trị căn hộ), tự tin rằng mức thu nhập khi ấy hoàn toàn đủ để trả nợ mua nhà trong vòng 10 năm.

Ngày cầm chìa khóa nhà mới, tôi nghĩ mình đã bước sang một trang mới của cuộc đời – trưởng thành hơn, ổn định hơn, vững vàng hơn. Căn hộ nhỏ nhưng đầy đủ, tiện nghi, lại gần công ty nên tôi thấy mọi thứ đều đầy hy vọng. Tôi tin mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn.

Nhưng chỉ một năm sau, mọi thứ thay đổi theo cách tôi không ngờ tới. Công ty cũ của tôi bất ngờ cắt giảm nhân sự, tôi mất việc và buộc phải tìm công việc mới. Công ty mới nằm ở một quận cách nhà gần 20 km, đồng nghĩa với việc mỗi ngày tôi phải di chuyển ít nhất 40 km cả đi lẫn về.

Nếu trước đây, đi làm với tôi chỉ mất khoảng 15 phút thì nay đó là một hành trình mệt mỏi. Buổi sáng, tôi phải dậy sớm hơn gần hai tiếng để tránh kẹt xe. Buổi chiều tan ca, tôi thường xuyên mắc kẹt giữa dòng người đông nghịt. Có những hôm trời mưa lớn, tôi ngồi trên xe gần hai giờ đồng hồ, ướt lạnh, mệt mỏi, chỉ muốn bỏ cuộc. Cảm giác về đến nhà mà chẳng còn sức để ăn tối khiến tôi dần thấy ngôi nhà mình từng mơ ước trở thành một gánh nặng vô hình.

Chưa hết, trong lúc tôi đang cố gắng quen với nhịp sống mới đầy áp lực, thì khó khăn tài chính lại tiếp tục ập đến. Từ cuối năm ngoái, công việc của tôi không suôn sẻ, thu nhập bị giảm khoảng 30%. Mỗi kỳ trả nợ ngân hàng trở thành áp lực khủng khiếp với tôi. Hiện tôi mới trả được một nửa số nợ, nhưng số tiền còn lại bỗng trở nên quá lớn trong bối cảnh thu nhập giảm sút và chi phí sinh hoạt tăng lên.

Mỗi ngày trôi qua, tôi càng thêm hối hận vì đã mua nhà khi chưa thực sự sẵn sàng và chưa lường hết những biến cố có thể xảy đến với mình. Tôi đã quá tin rằng thu nhập của bản thân sẽ ổn định dài hạn. Tôi không ngờ rằng rủi ro nghề nghiệp có thể ập đến sớm như vậy, cũng không tính đến việc có thể phải thay đổi môi trường làm việc chóng vánh. Tôi chỉ nghĩ đơn giản: mua nhà là bước đi "đúng đắn" của người trưởng thành, bởi có "an cư" thì mới "lạc nghiệp" được. Nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều.

Tôi nhận ra rằng việc sở hữu nhà sớm không phải lúc nào cũng là lựa chọn tối ưu, đặc biệt với những người trẻ có công việc chưa thực sự ổn định. Nếu ngày đó tôi chậm lại một chút, có lẽ tôi đã chọn giải pháp mềm dẻo hơn: tiếp tục thuê nhà, linh hoạt thay đổi nơi ở gần chỗ làm, hoặc tích lũy thêm vài năm để giảm áp lực vay nợ ngân hàng.

Tôi chia sẻ câu chuyện này vì tin rằng rất nhiều người trẻ hiện nay cũng đang đứng trước quyết định tương tự. Việc mua nhà là chuyện lớn cả đời, không chỉ là bài toán tài chính mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống mỗi ngày. Đừng vì áp lực xã hội mà đánh đổi sự tự do di chuyển, sức khỏe và sự linh hoạt trong công việc.

Nhà là tài sản lớn, nhưng sự bình yên trong cuộc sống hằng ngày mới là thứ đáng giá nhất. Và tôi đang phải trả cái giá không hề rẻ cho quyết định vội vàng trong quá khứ.

Trần Văn Vỹ