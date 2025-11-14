40 tuổi lương 28 triệu nhưng chưa mua nổi căn nhà đầu tiên

Căn hộ đầu năm được rao bán giá 1,8 tỷ, giờ tăng vọt lên 2,5 tỷ đồng, khiến mọi hy vọng mua nhà của tôi tan thành mây khói.

Năm nay tôi 40 tuổi, đang thuê nhà sinh sống ở Hà Nội. Sau 15 năm đi làm, chắt chiu từng đồng, tổng cộng tôi có khoảng 1,5 tỷ đồng tiết kiệm. Nhiều người nói với tôi rằng như vậy là ổn, là khá. Nhưng nếu nhìn vào thị trường bất động sản hiện tại, con số ấy chỉ khiến tôi thấy mình nhỏ bé và lạc lõng giữa cuộc đua mà dường như người thu nhập trung bình không bao giờ bắt kịp.

Tôi đi làm từ năm 25 tuổi, bắt đầu với mức lương 6 triệu đồng. Khi đó tôi tin rằng chỉ cần chăm chỉ, tiết kiệm và không ăn chơi xa xỉ, việc mua nhà ở một đô thị lớn không phải là điều quá xa vời. Những năm đầu, sau khi trừ tiền thuê trọ, ăn uống và gửi chút ít về cho bố mẹ, tôi cố gắng dành ra 1–1,5 triệu mỗi tháng. Sau ba năm, tài khoản tiết kiệm của tôi có khoảng 60 triệu. Con số nhỏ, nhưng tôi đã rất tự hào, nghĩ rằng đó chỉ là khởi đầu.

Khi chuyển sang công ty thứ hai, lương tăng lên 12 triệu, rồi 15 triệu. Thu nhập khá hơn nhưng chi phí cũng theo đó tăng lên. Tôi muốn thuê phòng tử tế hơn, mua bảo hiểm, đi lại bằng xe máy mới, và đôi khi tự thưởng cho bản thân một buổi cà phê cuối tuần để cảm thấy có chút cân bằng sau những ngày làm việc căng thẳng. Dù vậy, tôi vẫn giữ thói quen tiết kiệm, trung bình mỗi tháng để được 4–6 triệu. Thỉnh thoảng có thưởng Tết hay thưởng dự án, tôi đều gửi ngân hàng, cố gắng không đụng vào.

Mười lăm năm trôi qua, lương của tôi hiện khoảng 28 triệu đồng/tháng. Nếu nói là thấp thì không phải, nhưng để gọi là dư dả thì còn xa. Mỗi tháng tôi vẫn tiết kiệm được khoảng 7–8 triệu, nhiều nhất là 10 triệu vào những tháng ít chi tiêu. Cộng dồn cả chục năm trời tiết kiệm đều đặn, tiền lãi gửi ngân hàng, cùng vài lần rút ra rồi lại gửi vào, tôi tích góp được tổng cộng 1,5 tỷ. Với một người sợ rủi ro, chỉ dám gửi tiết kiệm như tôi, đây là kết quả của rất nhiều cố gắng.

Đầu năm nay, tôi bắt đầu nghĩ đến việc mua căn nhà đầu tiên trong đời. Không cần lớn, chỉ cần một căn hộ tầm 45–55 m2 ở vùng ven, đủ để ổn định trước khi nghĩ đến chuyện lập gia đình. Tôi tìm được một dự án phù hợp, căn hộ nhỏ nhất có giá 1,8 tỷ đồng. Con số ấy khiến tôi đầy hy vọng. Với 1,5 tỷ đã có, tôi chỉ cần vay thêm 300–400 triệu, rồi trả dần trong 5–7 năm. Tôi đã tính toán rất kỹ: mỗi tháng trả khoảng 6–7 triệu tiền gốc và lãi, với mức thu nhập hiện tại hoàn toàn có thể chịu được. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy giấc mơ an cư thực sự hiện hữu.

Nhưng chỉ vài tháng sau, thị trường biến động. Vừa rồi, khi tôi quay lại hỏi giá vào cuối năm, môi giới bất động sản nói nhẹ nhàng như một thông tin hiển nhiên: "Giờ căn đó 2,5 tỷ rồi anh ạ". Tôi chết lặng. Cùng một căn hộ, cùng diện tích, cùng vị trí, không thêm bất kỳ giá trị sử dụng nào, nhưng giá tăng 700 triệu chỉ sau chưa đầy một năm. Số tiền đó bằng hơn 6 năm tích góp của tôi.

15 năm cặm cụi làm việc, ăn trưa ở quán bình dân, hạn chế mua sắm, cân nhắc từng khoản chi... của tôi bỗng hóa thành con số bị thị trường nuốt chửng chỉ trong vài tháng. Những nỗ lực của tôi không thua kém ai, nhưng tốc độ tăng thu nhập của tôi hoàn toàn không theo kịp tốc độ tăng giá bất động sản. Hiện tại, tôi đại diện cho rất nhiều người thu nhập trung bình, dường như đang chạy đuổi theo giá nhà trên một cái máy chạy bộ: dù cố đến đâu cũng vẫn đứng yên.

Nhiều đêm tôi tự hỏi: liệu mình có nên vay mạnh tay hơn, có nên liều để vay mua nhà bằng mọi giá? Nhưng rồi cứ nghĩ đến chuyện mỗi tháng trả 12–15 triệu tiền nợ, chẳng biết tôi có còn được sống thảnh thơi? Và điều gì xảy ra nếu một ngày tôi thất nghiệp hay bệnh tật?

Ở tuổi 40, tôi chưa có nhà. Đó có lẽ cũng là nỗi lòng của nhiều người lao động khác ngoài kia: chúng tôi không lười biếng, không buông xuôi, chỉ là tốc độ tăng giá nhà đã vượt quá khả năng của những người đi làm bình thường. Và chúng tôi vẫn đang cố gắng, từng ngày, để không bị bỏ lại quá xa giấc mơ an cư.

Theo báo cáo Bộ Xây dựng quý III, giá bất động sản có xu hướng tăng mạnh. Hơn 30% nguồn cung chung cư mới mở bán trong quý trước có giá trên 100 triệu đồng mỗi m2. Giá chung cư Hà Nội trung bình đạt 95 triệu đồng, hơn 43% nguồn cung mới giá trên 120 triệu đồng một m2. Còn TP HCM ghi nhận căn hộ đạt 91 triệu đồng mỗi m2. Đi kèm với giá tăng, tổng lượng giao dịch nhà đất giảm 13%, căn hộ, nhà riêng hạ 16%, đất nền sụt 15%. Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), thị trường bất động sản hiện có tỷ lệ hấp thụ đạt 66% với khoảng 34.000 giao dịch thành công. Tại Hà Nội và TP HCM (trước sáp nhập), khoảng 80% dự án chung cư mở bán mới giá trên 80 triệu đồng mỗi m2. Giá cao khiến người mua ở thực dù vẫn có nhu cầu nhưng không đủ sức mua.

HB