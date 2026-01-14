FPT lập công ty công nghệ tại Israel

FPT thông báo mở công ty tại Israel, hướng tầm nhìn trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ lõi và kết nối hệ sinh thái startup Việt Nam - Israel.

Buổi công bố thành lập FPT Israel diễn ra ngày 13/1 ở cả Việt Nam và Israel, đánh dấu sự xuất hiện của tập đoàn tại một trong những thủ phủ công nghệ thế giới. Israel được mệnh danh là "quốc gia khởi nghiệp" (startup nation) - vùng đất phát triển công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, có thế mạnh về các lĩnh vực công nghệ lõi.

Các đại biểu tại lễ công bố thành lập FPT Israel. Ảnh: Vân Anh

FPT Israel đặt mục tiêu hợp tác phát triển, giao lưu công nghệ, xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) nhằm bắt kịp xu hướng công nghệ phục vụ khách hàng toàn cầu, tập trung vào công nghệ chiến lược quốc gia như AI, an ninh mạng, chip bán dẫn...

Theo FPT, đây cũng là một trong những bước đi cụ thể của tập đoàn trong việc đồng hành cùng Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết 57, góp phần nâng cao năng lực khoa học công nghệ và vị thế doanh nghiệp Việt trên toàn cầu, khai thác sức mạnh hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thế giới cũng như hợp tác đồng kiến tạo các sản phẩm Make in Vietnam phục vụ bài toán trong nước và quốc tế.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình tại buổi công bố thành lập FPT Israel ngày 13/1. Ảnh: Vân Anh

Trong khuôn khổ sự kiện, tập đoàn cũng giới thiệu các đối tác công nghệ đầu tiên tại Israel, hướng tới mở rộng hệ sinh thái công nghệ ở những lĩnh vực trọng điểm. Trong đó, giáo dục có Enabley, nông nghiệp công nghệ cao có CropX, lĩnh vực an ninh mạng có Cyabra và CyberproAI, mật mã lượng tử có BATM Advanced Communications, hay lĩnh vực bán dẫn có hệ sinh thái AsicSValue.

"Việt Nam và Israel có những điểm tương đồng sâu sắc trong lịch sử phát triển, có cùng niềm tin mạnh mẽ rằng giáo dục và công nghệ là chìa khóa để một quốc gia vươn lên", ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT, nói. "Việc thành lập FPT Israel tại một quốc gia khởi nghiệp là cách để chúng tôi học hỏi tinh thần sáng tạo, tiếp cận giáo dục tiên tiến, mở rộng hợp tác sâu rộng và phát triển, làm chủ công nghệ lõi".

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Công nghiệp Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ, phát biểu tại sự kiện.. Ảnh: Vân Anh

Tại sự kiện, ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Công nghiệp Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ, nhấn mạnh chủ trương Make in Vietnam giai đoạn 2026-2030 là tinh thần "thiết kế tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam - để dẫn dắt". Theo ông, "dẫn dắt" ở đây không phải dẫn đầu bằng mọi giá, thay vào đó là những lĩnh vực Việt Nam có lợi thế, có nhu cầu thực tiễn, có khả năng tạo khác biệt và tạo giá trị bền vững.

Ông đề nghị FPT Israel tập trung lấy đổi mới sáng tạo làm trụ cột, thúc đẩy hợp tác R&D, mở rộng thị trường bằng chất lượng - uy tín - tuân thủ chuẩn mực quốc tế và đạo đức công nghệ, từ đó đóng góp trở lại cho Việt Nam về giá trị công nghệ, đổi mới sáng tạo. Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ, ngành liên quan, sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để doanh nghiệp công nghệ như FPT thúc đẩy Make in Vietnam ở tầm cao hơn.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam Yaron Mayer. Ảnh:

Theo Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam Yaron Mayer, sự kiện thể hiện tinh thần khởi nghiệp vươn ra toàn cầu của các doanh nghiệp Việt. Ông nhấn mạnh Israel luôn rộng mở và chào đón các đối tác từ Việt Nam cùng chia sẻ cam kết về đổi mới sáng tạo, công nghệ và tạo dựng giá trị lâu dài.

FPT đã xây dựng mạng lưới hiện diện tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cuối năm ngoái, tập đoàn cũng công bố đầu tư trăm triệu USD cho 5 công nghệ chiến lược gồm lượng tử - AI, an ninh mạng, UAV, dữ liệu và công nghệ đường sắt, là đơn vị tư nhân đầu tiên thành lập Ban Chỉ đạo Công nghệ chiến lược để thúc đẩy triển khai Nghị quyết 57.

Bảo Lâm

