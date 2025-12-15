FPT đầu tư trăm triệu USD cho nghiên cứu AI và lượng tử

FPT tuyên bố đầu tư vào 5 công nghệ chiến lược gồm Quantum AI, Cyber Security, UAV, Data, công nghệ đường sắt.

Ngày 15/12, ban Chỉ đạo Công nghệ chiến lược FPT được thành lập với mục tiêu thúc đẩy triển khai Nghị quyết 57, do Chủ tịch Trương Gia Bình là trưởng ban, Tổng giám đốc Nguyễn Văn Khoa là phó ban thường trực, cùng các thành viên trong ban điều hành tập đoàn.

Trong 5 lĩnh vực FPT đầu tư, lĩnh vực đầu tiên liên quan đến công nghệ lượng tử và AI. Tập đoàn thành lập Viện Nghiên cứu Quantum AI & Cyber Security (QACI) do GS.TSKH Hồ Tú Bảo làm Giám đốc khoa học, PGS.TS Ngô Xuân Bách làm Giám đốc Viện. QACI sẽ tập trung nghiên cứu, phát triển giải pháp cũng như đào tạo tiến sĩ, chuyên gia cấp cao và hợp tác quốc tế. Đây được xem là một trong những trung tâm nghiên cứu lượng tử đầu tiên do doanh nghiệp thành lập. FPT cho biết sẽ đầu tư 100 triệu USD cho Viện.

Nhân viên FPT bên trong một trung tâm dữ liệu. Ảnh: Vân Anh

Ở lĩnh vực UAV, công ty lấy tên là FPT UAV, do ông Vũ Anh Tú, Giám đốc Công nghệ FPT, giữ vị trí Giám đốc. Thời gian qua, tập đoàn đã tích cực thúc đẩy sự hình thành và phát triển nền kinh tế tầm thấp tại Việt Nam thông qua việc cùng các tổ chức công nghệ, tài chính, hàng không thành lập Liên minh Kinh tế Tầm thấp do ông Khoa làm Chủ tịch; xúc tiến hợp tác giữa Hiệp hội Thúc đẩy Công nghiệp Hàng không Không người lái Nhật Bản (JUIDA) và Mạng lưới Hàng không, Vũ trụ và Thiết bị bay không người lái Việt Nam (AUVS VN). Lĩnh vực UAV có quy mô ước tính 10 tỷ USD năm 2035.

FPT cũng thành lập FPT Railway Mobility Technology hoạt động trong lĩnh vực công nghệ đường sắt, điều hành bởi ông Phạm Minh Tuấn, Phó tổng giám đốc FPT. FPT Railway Mobility Technology được kỳ vọng kế thừa nền tảng kinh nghiệm của FPT đang có ở mảng thiết kế, chế tạo, phần mềm ôtô, bán dẫn, IoT, hỗ trợ vận hành các hệ thống lớn hoạt động liên tục 24/7 của nhiều ngành công nghiệp đòi hòi tính an toàn cao như hàng không, năng lượng và dầu khí.

Trong lĩnh vực dữ liệu, FPT DC5 do ông Phạm Duy Phúc đảm nhiệm vị trí Giám đốc. Đơn vị này đặt mục tiêu xây dựng nền tảng dữ liệu với tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống", mang lại giá trị và trải nghiệm tốt.

Ngoài ra, FPT Cyber Security cũng ra đời, hoạt động ở lĩnh vực an ninh mạng, do ông Phạm Tùng Dương, Giám đốc an toàn thông tin FPT Software, làm Giám đốc. Đơn vị sẽ chú trọng đầu tư nghiên cứu và hình thành hệ sinh thái an ninh mạng theo hướng an toàn và tự chủ.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình. Ảnh: Trần Huấn

Với việc đi sâu vào các công nghệ kể trên, ông Trương Gia Bình cho biết FPT tiếp tục thực hiện cam kết song hành cùng đất nước với mục tiêu làm chủ công nghệ và cùng giải bài toán quốc gia. Ông nhấn mạnh trí tuệ và tài nguyên con người sẽ giúp Việt Nam đạt lợi thế cạnh tranh bền vững. "Không có sức mạnh nào lớn hơn khi trí tuệ Việt Nam được đặt vào đúng sứ mệnh", ông nói.

Thông qua Nghị quyết 57, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là đột phá quan trọng hàng đầu, giữ vai trò động lực trung tâm trong quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đây không chỉ là công cụ thúc đẩy năng suất, chất lượng, hiệu quả, mà còn là nền tảng để tái cấu trúc các ngành, lĩnh vực, từ sản xuất, dịch vụ đến quản trị nhà nước. Trên cơ sở đó, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình cao, và đến 2045 vươn lên nhóm nước phát triển, thu nhập cao.

Các lĩnh vực FPT đang đầu tư và phát triển đều nằm trong danh mục 11 nhóm công nghệ chiến lược, được Thủ tướng ban hành trong quyết định tháng 6 năm nay. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đang phối hợp các bộ, cơ quan hoàn thiện Chương trình quốc gia để phát triển 11 nhóm công nghệ chiến lược, thể hiện rõ quan điểm ưu tiên làm chủ công nghệ cốt lõi, giảm phụ thuộc bên ngoài và tạo dư địa phát triển dài hạn cho đất nước.

Bảo Lâm