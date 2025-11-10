AI Việt phát hiện âm thanh bất thường được cấp sáng chế tại Mỹ

Mô hình SoundAI của FPT có thể phát hiện sự bất thường trong âm thanh để đưa ra cảnh báo, được đánh giá mang tính ứng dụng cao và được bảo hộ tại Mỹ.

Cuối tháng 10, Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) đã cấp bằng sáng chế cho công nghệ phát hiện âm thanh bất thường, được FPT nộp hồ sơ từ tháng 6.

Tích hợp vào giải pháp Intelligent Inspection (I2), SoundAI chủ yếu triển khai trong lĩnh vực sản xuất và ôtô. Với khả năng phát hiện chính xác đến 95%, mô hình giúp doanh nghiệp chủ động bảo trì thiết bị và kiểm tra chất lượng sản phẩm, giảm phụ thuộc vào quy trình thủ công - yếu tố được đánh giá thách thức trong bảo trì công nghiệp và giám sát âm thanh.

Tòa nhà FPT trên phố Phạm Văn Bạch.

Theo tập đoàn, hệ thống tích hợp SoundAI có thể báo hiệu sự cố thiết bị, lỗi vận hành hoặc rủi ro an ninh nhờ nhận diện các mẫu âm thanh bất thường. Với môi trường nhiều tạp âm, công nghệ vẫn nhận diện được nhờ cấu trúc mạng neuron encoder-decoder, một kiến trúc mô hình trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) gồm hai phần bộ mã hóa (encoder) và bộ giải mã (decoder).

Chuyên gia AI Nguyễn Xuân Phong của tập đoàn FPT cho biết bằng sáng chế chứng minh năng lực phát triển công nghệ có bản quyền của công ty, giải quyết những bài toán thực tiễn phức tạp, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế trong nghiên cứu và ứng dụng AI. Tính ứng dụng cao là một trong những yếu tố quan trọng giúp FPT được cấp bằng sáng chế tại quốc gia tiên tiến như Mỹ, Nhật Bản.

Đầu năm 2025, tập đoàn cũng trở thành doanh nghiệp Việt đầu tiên được cấp bằng sáng chế tại Mỹ về hệ thống mạng nơ-ron tạo sinh và xếp hạng mã nguồn. Công nghệ này hiện được ứng dụng để phát triển AI4Code - trợ lý lập trình thông minh giúp nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên và cải thiện chất lượng sản phẩm cho khách hàng.

FPT đang đẩy mạnh các dịch vụ liên quan đến AI cho nhiều nhóm người dùng. Từ đầu năm đến nay, công ty ra mắt nhiều giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Tháng 8, công ty đưa vào vận hành FPT Fornix HCM02 - trung tâm dữ liệu lớn nhất của tập đoàn với sức chứa 3.600 tủ rack, phục vụ các nền tảng AI, cloud, chuyển đổi số. Đây được xem là nền tảng cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và triển khai AI quy mô lớn của FPT. Đến năm 2030, FPT đặt mục tiêu trang bị kỹ năng AI cho 500.000 người, phục vụ ít nhất 50% dân số Việt Nam, cung cấp các giải pháp AI cho 300 triệu người trên toàn cầu.

Bảo Lâm

