FPT xuất khẩu lô chip nguồn đầu tiên sang Nhật Bản

FPT cho biết vừa bàn giao lô chip nguồn cho đối tác Nhật Bản, bước đầu hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu chip tự thiết kế cho thị trường châu Á.

Dòng chip nguồn này chuyên biệt cho máy in đa chức năng (MFP) hiệu năng cao, phục vụ văn phòng và doanh nghiệp. Chip được đánh giá giúp quản lý và ổn định nguồn điện bên trong thiết bị, bảo vệ linh kiện trước các dao động điện áp và dòng điện, đồng thời bảo đảm khả năng vận hành ổn định trong điều kiện tải cao.

Lô chip đầu tiên được chuyển cho Restar, tập đoàn chuyên về phân phối thiết bị điện tử. Đây cũng là lần đầu một doanh nghiệp Việt Nam đưa chip thương mại vào một trong những thị trường yêu cầu chất lượng và độ tin cậy cao như Nhật Bản.

Mẫu chip nguồn do FPT sản xuất. Ảnh:

FPT hiện phát triển hệ sinh thái chip nguồn với nhiều dòng sản phẩm khác nhau như PMIC, LDO, BUCK, LED Driver và Power MOSFET, hướng tới cung cấp nguồn điện ổn định, tiêu thụ năng lượng thấp cho thiết bị điện tử. Đại diện công ty cho biết, trong nhiều tháng đội ngũ kỹ sư FPT liên tục hoàn thiện thiết kế, tối ưu thông số và vượt qua hệ thống kiểm thử khắt khe của Nhật Bản.

Chip nguồn đã được thẩm định về đặc tính điện, độ ổn định và khả năng đáp ứng tải, đáp ứng thử nghiệm độ tin cậy theo chuẩn JEDEC, đồng thời được kiểm thử trên thiết bị thực tế nhằm bảo đảm khả năng tương thích và vận hành an toàn. Bên cạnh yêu cầu kỹ thuật, chip tuân thủ tiêu chuẩn về nguyên vật liệu sạch và quy trình sản xuất thân thiện môi trường, cũng như tuân thủ hệ thống khai báo hóa chất theo chuẩn chemSHERPA, bảo đảm minh bạch vật liệu và phù hợp với yêu cầu chuỗi cung ứng xanh của các tập đoàn công nghệ Nhật Bản.

Lô chip được xuất khẩu là bước triển khai cụ thể hóa hợp tác giữa FPT và Restar. Trước đó, cả hai ký thỏa thuận dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản, trong đó đặt mục tiêu Restar phân phối 10 triệu chip do FPT thiết kế và sản xuất trong ba năm tới tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương.

"Việc xuất khẩu lô chip thương mại đầu tiên sang Nhật Bản mang ý nghĩa quan trọng với FPT cũng như khẳng định khả năng của người Việt trong việc làm chủ công nghệ lõi", ông Trần Đăng Hòa, Chủ tịch FPT IS kiêm Chủ tịch FPT Semiconductor, cho biết. "Cột mốc góp phần khẳng định vị thế Việt Nam như điểm đến mới nổi trong bản đồ bán dẫn toàn cầu, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ cao của thế giới".

Một kỹ sư FPT đang kiểm tra khả năng hoạt động của chip nguồn mới. Ảnh: Vân Anh

FPT và Restar cũng đang nghiên cứu phát triển nhiều dòng sản phẩm bán dẫn mới dựa trên yêu cầu của thị trường Nhật Bản, gồm chip nguồn thế hệ mới, chip điều khiển, bộ vi mạch sử dụng trong thiết bị văn phòng, thiết bị hình ảnh và thiết bị điện tử tiêu dùng.

Bên cạnh phát triển sản phẩm, hai bên cũng trao đổi kỹ sư, triển khai dự án R&D chung nhằm tăng cường năng lực thiết kế, thiết lập mô hình phối hợp cung cấp dịch vụ OSAT đóng gói và kiểm thử bán dẫn. Việc kết hợp giữa công nghệ thiết kế chip của FPT, năng lực chuỗi cung ứng và kinh nghiệm thị trường của Restar được kỳ vọng tạo ra sức mạnh cộng hưởng, giúp hai bên mở rộng hoạt động kinh doanh bán dẫn bền vững.

Thị trường chip nguồn toàn cầu dự kiến đạt 59 tỷ USD vào năm 2030, riêng thị trường Nhật Bản hướng tới quy mô xấp xỉ 3 tỷ USD trong cùng giai đoạn. Nhu cầu chip nguồn tăng mạnh trên nhiều lĩnh vực như điện tử tiêu dùng, thiết bị công nghiệp, ôtô hay ứng dụng công nghệ cao được đánh giá giúp mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất loại chip này.

Bảo Lâm