Blackpink phá loạt kỷ lục của BTS

"How You Like That" của Blackpink phá kỷ lục MV 100 triệu view nhanh nhất thế giới của BTS.

Ra mắt ngày 26/6, MV hiện đạt 127 triệu lượt xem trên Youtube, gây "bão" với vô số kỷ lục. How You Like That trở thành MV đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất thế giới trong 32 giờ 22 phút. Thành tích này phá kỷ lục của BTS với Boy with Luv trong 37 giờ 38 phút.

Nhóm nhạc nhà YG cũng vượt BTS ở thành tích: MV chạm mốc 50 triệu lượt xem nhanh nhất trong vòng 11 giờ, MV đạt 10 triệu like nhanh nhất trong hơn hai ngày, MV có lượt xem 24h đầu cao nhất với 82,5 triệu, MV có lượt xem công chiếu trực tiếp cao nhất thế giới với 1,65 triệu. How You Like That hiện đứng đầu Top thịnh hành Youtube của 83 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Blackpink biểu diễn How You Like That trên show The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Blackpink biểu diễn "How You Like That" trên The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Video: Youtube.

Ngoài ra, MV mới của Blackpink xác lập loạt kỷ lục trên các bảng xếp hạng. Họ là nhóm nữ đầu tiên trên thế giới đạt vị trí số một trong bảng xếp hạng đĩa đơn iTunes Mỹ trong hai thập kỷ qua. Ca khúc đứng đầu iTunes của nhiều quốc gia nhất trên thế giới (67 nước), vượt thành tích của Sour Candy - ca khúc nhóm kết hợp Lady Gaga - với 63 quốc gia. How You Like That là ca khúc có lượt nghe nhiều nhất của nghệ sĩ Kpop trên Spotify với hơn 6,3 triệu lượt.

Tại Hàn Quốc, Blackpink trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên có ca khúc đứng đầu tất cả bảng xếp hạng âm nhạc trong nước ở thời gian thực trong năm nay. Nhóm cũng vượt Twice ở hạng mục ca khúc có lượt nghe trong 24h cao nhất trên Melon - trang nhạc số hàng đầu Hàn Quốc - với 861.789 lượt. Tại Trung Quốc, How You Like That trở thành đĩa đơn Hàn Quốc được bán chạy nhất năm nay với 1,05 triệu bản.

MV mới của Blackpink được nhiều khán giả khen ngợi ở vũ đạo, ngoại hình của các thành viên. Bài hát truyền tải thông điệp tích cực giúp mọi người vực dậy bản thân, vượt qua khó khăn. Ca khúc mở đường cho full album đầu tay của nhóm, dự kiến phát hành vào tháng 9.

MV How you like that MV "How You Like That" của Blackpink. Video: Youtube.

Blackpink ra mắt năm 2016, từng phát hành các đĩa đơn As If It's Your Last, album Square Up, Kill This Love... Trong đó Kill This Love từng đứng thứ 41 trong Billboard Hot 100. Square Up đạt vị trí 40 trong bảng xếp hạng Billboard 20. Ca khúc Ddu-Du Ddu-Du từng xếp thứ 55 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Hiểu Nhân