K-pop khuấy động làng nhạc thế giới tháng 6

Hai nhóm nhạc trẻ BTS và Black Pink đồng loạt trở lại, xô đổ các kỷ lục về lượt nghe trực tuyến.

How You Like That - Blackpink

MV How you like that

Blackpink trở lại sau hơn một năm vắng bóng với MV How You Like That, phát hành ngày 26/6. How You Like That vượt qua On của BTS trở thành MV có lượt xem công chiếu trực tiếp cao nhất thế giới (1,6 triệu). Ca khúc thuộc thể loại Hiphop với giai điệu sôi động, mang đặc trưng phong cách của nhóm. Bốn cô gái xuất hiện trong những trang phục được đầu tư cầu kỳ của các thương hiệu nổi tiếng, thể hiện vũ đạo mạnh mẽ. Nhạc phẩm truyền tải năng lượng tích cực, động viên người nghe vực dậy bản thân, vượt qua khó khăn. Đĩa đơn đánh dấu sự trở lại của nhóm sau Kill This Love, phát hành tháng 4/2019. Sau một ngày ra mắt, How You Like That đứng đầu bảng xếp hạng trên Itunes hơn 60 quốc gia, tự phá vỡ kỷ lục của chính nhóm nhạc tháng trước khi góp giọng trong Sour Candy cùng Lady Gaga.

Stay Gold - BTS

Ca khúc 'Stay Gold' - BTS

Ngày 19/6, BTS phát hành bản audio đĩa đơn Stay Gold, mở đường cho album tiếng Nhật Map of the Soul: 7 - The Journey. BTS áp dụng hình thức công chiếu MV trực tiếp trên nền tảng Youtube ngày 26/6. Hai khung cảnh đối lập xuất hiện đan xen trong MV - các thành viên bị mắc kẹt ở những nơi tăm tối một mình và hạnh phúc bên bạn bè giữa thung lũng hoa đầy màu sắc. Lời ca Stay Gold hát về tình bạn của những người trẻ tuổi, họ luôn đồng hành qua mọi khó khăn. Hiện MV thu hút hơn 46 triệu lượt xem trên Youtube.

First Man - Camila Cabello

Camila Cabello - First Man

Nhân Ngày của Cha (21/6), Camila phát hành video ca khúc First Man. Trong MV, Camila Cabello ngồi cạnh cha và xem lại những thước phim của cả hai trong quá khứ. Lời ca là tâm sự của con gái với đấng sinh thành trước ngày lấy chồng. First Man là bài hát cuối trong album thứ hai Romance của Camila Cabello, thành hit sau khi được cô biểu diễn tại lễ trao giải Grammy hồi đầu năm. Theo Vogue, First Man là bài hát mang nhiều tâm tư của ca sĩ nhất trong album. Khi sáng tác, cô vừa khóc vừa tưởng tượng khuôn mặt cha mình.

The Bigger Picture - Lil Baby

MV "The Bigger Picture" - Lil Baby

Rapper Lil Baby phát hành MV The Bigger Picture ngày 12/6, ghi lại những hình ảnh chân thực của các cuộc biểu tình ở Mỹ sau cái chết của George Floyd. Ca khúc kêu gọi phá bỏ những định kiến về người da đen sống trên đất nước này. Trong MV, rapper cùng một nhóm thanh niên mặc chiếc áo phông đen có dòng chữ Black Lives Matter biểu tình ôn hòa xen kẽ hình ảnh bạo loạn của nước Mỹ gần đây. The Bigger Picture nhanh chóng lưu danh ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong tuần ra mắt. Album My Turn của Lil Baby phát hành từ hồi tháng 3 cũng quay lại dẫn đầu Billboard 200.

Black Parade - Beyonce

Black Parade - Beyonce

Nữ ca sĩ Beyonce phát hành bản audio của Black Parade trong ngày lễ Juneteenth - kỷ niệm ngày giải phóng của những nô lệ trên nước Mỹ. Giọng ca Single Ladies truyền cảm hứng với những lời kêu gọi, cổ động tích cực cho phong trào đấu tranh của người da màu. Trên Instagram cá nhân, cô viết: "Mừng lễ Giải phóng. Tôi hy vọng chúng ta tiếp tục chia sẻ niềm vui và chúc mừng nhau, ngay cả khi đang chiến đấu. Xin hãy ghi nhớ vẻ đẹp, sức mạnh và quyền lực của chúng ta". Trên nền tảng Youtube, ở phần mô tả của Black Parade, Beyonce đính kèm một đường link dẫn đến trang web của cô, kêu gọi gây quỹ, ủng hộ các doanh nghiệp có chủ sở hữu là người da màu trong thời gian khó khăn.

