'Emily in Paris': Khi Paris không như mộng

Cô gái Mỹ Emily hoảng hốt khi bắt gặp một đàn ông đứng tiểu tiện lộ thiên trong công viên tại Paris.

Series hài lãng mạn, chiếu trực tuyến đầu tháng 10, kể về Emily Cooper (Lily Collins đóng) sống tại Chicago và làm việc trong lĩnh vực quảng cáo thời trang. Cô thay sếp đến Paris một năm để giám sát quá trình bàn giao việc mua lại một công ty quảng cáo nhằm mở rộng thị trường ở châu Âu. Emily trải qua nhiều điều mới lạ tại nơi ở và văn phòng mới. Ngoài nhiệm vụ được giao, cô tập trung xây dựng hình ảnh cá nhân để trở thành một người ảnh hưởng trên Instagram. Phim cũng xoay quanh mối tình giữa Emily và đầu bếp Gabriel sống cùng nhà trọ.

Emily in Parsis trailer Lily Collins Trailer "Emily in Paris". Video: Netflix.

Trước khi đến Paris, Emily mơ tưởng về một "Kinh đô ánh sáng" như trong những bộ phim tình cảm nổi tiếng, với khung cảnh lãng mạn, con người hào hoa. Tuy nhiên, cô vỡ mộng ngay từ ngày đầu đặt chân đến đây. Trong tập một, Emily hoảng hốt khi vô tình đứng cạnh một người đàn ông sử dụng nhà vệ sinh lộ thiên ngay giữa công viên. Không thể nói tiếng Pháp, cô bị người dân, đồng nghiệp kỳ thị, ghét bỏ. Đạo diễn chủ yếu xây dựng những tình huống dở khóc dở cười từ sự khác biệt văn hóa giữa hai quốc gia.

Bộ phim xây dựng nhân vật Emily theo hình mẫu phụ nữ hiện đại lý tưởng. Cô chăm chỉ trong công việc, có chí tiến thủ, chạy bộ hàng ngày và nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Emily luôn tỏa ra năng lượng tích cực và thân thiện với mọi người.

Tuy nhiên, những đặc điểm này trở nên lạc lõng khi cô chuyển tới Paris, nơi được xây dựng trên phim có lối sống thiếu tổ chức và đa phần người dân thô lỗ. Emily xuất hiện như làn gió mới từ Mỹ, đem theo nhiều ý tưởng táo bạo, phá cách. Trong khi đó, công ty mới của Emily ở Paris chuyên quảng bá cho những thương hiệu thời trang xa xỉ lâu đời. Họ bảo thủ về cách làm việc, coi thường những xu hướng tiếp thị mới như mạng xã hội.

Lily Collins vào vai chính Emily trong phim. Ảnh: Netflix.

Các nhà phê bình đều đánh giá nội dung kịch bản ở mức trung bình. Cốt truyện Emily in Paris được xây dựng đơn giản, nhiều tình tiết phi logic và dàn nhân vật có tính cách một chiều. Tuy nhiên, các đặc điểm này phù hợp thể loại phim hài lãng mạn. "Nếu bạn muốn tặng bộ não một kỳ nghỉ vui vẻ, Emily in Paris là lựa chọn lý tưởng", tạp chí Entertainment Weekly nhận xét.

Điểm đáng chú ý trong Emily in Paris là thời trang của nhân vật, tượng trưng cho "cuộc chiến" giữa cái mới và cũ, theo Telegraph. Emily phá vỡ những quy tắc thời trang của làng mốt Pháp. Cô diện nhiều màu "chóe", sử dụng chất liệu phá cách. "Ngày đầu đi làm, Emily mặc mini skirt da rắn và chiếc áo in hình tháp Eiffel. Bộ trang phục như trêu tức các đồng nghiệp mới", cây viết mảng thời trang Melissa Twigg nhận xét. Trong khi đó, cách mặc của nhân vật Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu đóng) - sếp của Emily tại công ty mới - là đại điện của những quy tắc cũ, luôn kết hợp hài hòa giữa các món đồ. "Sự tươi mới và rực rỡ từ Emily khiến tôi cảm thấy lựa chọn trang phục của Sylvie thật cũ và nhàm chán", một độc giả của Telegraph nhận xét.

Trang phục của Sylvie (giữa) và Emily (phải) trong phim. Ảnh: Netflix.

Dàn diễn viên cũng nhận được nhiều lời khen từ khán giả và giới phê bình. Hàng loạt trang điện ảnh uy tín nhận xét "Bạch Tuyết" Lily Collins như "tỏa sáng" giữa thủ đô Paris tráng lệ. Trong khi đó, các diễn viên phụ như đầu bếp Lucas Bravo, bà sếp khó tính Philippine Leroy-Beaulieu cũng tạo được điểm nhấn nhất định.

Emily in Paris do Darren Star - người đứng sau thành công của Sex in the City - sản xuất. Star vẫn áp dụng phong cách làm series hài quen thuộc của người Mỹ cho bộ phim. Nhiều tình huống được thổi phồng quá mức. Những câu thoại mang đậm tính công kích và có thể khiến một bộ phận khán giả cảm thấy bị xúc phạm. Theo Guardian, người Pháp đa phần cho rằng Emily in Paris bôi nhọ văn hóa nước này. Một số nhận xét nữ chính ẩn chứa nhiều châm biếm về người Mỹ với tính cách ngờ nghệch, luôn cho mình là trung tâm của vũ trụ.

Trang Rotten Tomatoes nhận xét: "Dù mang nhiều định kiến về nước Pháp, Emily in Paris là một bộ phim giả tưởng lãng mạn đặc thù có chất lượng tốt, với trang phục đẹp mắt và những màn diễn xuất quyến rũ".

Đạt Phan