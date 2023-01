Thời trang trong phim 'Emily in Paris 3'

Theo Harpers Bazaar, nhân vật Emily thể hiện phong cách phóng khoáng đặc trưng của nước Mỹ với váy cam dáng rộng của HM.

"Emily in Paris" là loạt phim hài (comedy) do Darren Star - từng làm "Beverly Hills", "90210" và "Sex and the City" - sáng tạo. Nội dung xoay quanh hành trình của Emily khi cô phải rời Chicago đến Paris để sinh sống và làm việc ở chi nhánh công ty quảng cáo.

Mùa một ra mắt năm 2020, lập kỷ lục 58 triệu lượt xem trong 28 ngày đầu, là series hài phổ biến nhất trên Netflix trong năm. Tác phẩm cũng nhận đề cử Emmy ở hạng mục Series hài xuất sắc, giải Quả Cầu Vàng hạng mục Phim truyện xuất sắc ở thể loại hài/ca vũ nhạc.