'Emily in Paris 3' - tình yêu mù quáng

Dù đang yêu Alfie, trái tim Emily vẫn hướng về chàng đầu bếp Gabriel, trong phần ba loạt phim "Emily in Paris".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

'Emily in Paris 3' - Tình tay ba mù quáng Trailer phim "Emily in Paris 3". Phần phim mới nhất gồm 10 tập, công chiếu trên Netflix từ 21/12. Video: Netflix

Nối tiếp phần phim trước, Emily (Lily Collins) phải lựa chọn giữa sự nghiệp cô ao ước ở Paris và cơ hội phát triển tại Chicago. Lưỡng lự với các quyết định, cô làm cùng lúc hai công việc. Cuộc sống của Emily càng trở nên rối rắm hơn khi cô yêu Alfie (Lucien Laviscount) nhưng vẫn cảm mến bạn trai cũ Gabriel (Lucas Bravo).

Bản chất tham lam của Emily bộc lộ qua từng tập phim. Với công việc, cô muốn có thể làm hài lòng được cả hai sếp. Trong những tập đầu, Emily vẫn chưa chọn làm việc cho Madeline Weaver (Kate Walsh) có trụ sở tại Chicago hay công ty mới do quản lý cũ Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) lập ra ở Pháp. Thay vào đó, cô nói dối để được làm việc cho cả hai, dù hai người sếp khác biệt về văn hóa lẫn tư duy.

Trong tình yêu, tuy có những khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn trai Alfie, nhiều lúc Emily tìm thấy cảm giác yên bình với anh chàng đầu bếp. Sự không rõ ràng của Emily khiến cô không ít lần rơi vào bế tắc.

Bên cạnh việc phác họa những mối quan hệ của nữ chính, phim còn đề cập đến tình yêu của hai người bạn Camille (Camille Razat) và Mindy (Ashley Park). Camille hẹn hò nghệ sĩ Hy Lạp Sofia (Melia Kreiling), người có một triển lãm tại phòng trưng bày của cô. Còn Mindy quen Nicolas de Leon (Paul Forman), con cháu một tập đoàn xa xỉ. Người này không giống bạn trai trước của cô, anh hiểu được áp lực của việc trở thành người thừa kế giàu có.

Emily tìm thấy cảm giác yên bình với anh chàng đầu bếp dù đang có bạn trai. Ảnh: Netflix

Phong cách thời trang trong phần phim thứ ba tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Trên People, người phụ trách thời trang của phim - nhà thiết kế Marylin Fitoussi - cho biết đã tìm khoảng 14.000 món đồ cả trang phục lẫn phụ kiện cho các nhân vật. "Tôi luôn tìm cách phối trang phục cổ điển với những món đồ hiệu, trang phục đương đại. Khoảng 43 bộ quần áo được tôi và êkíp phối cho Collins", Marylin Fitoussi nói.

Lần thứ ba đóng vai Emily, Lily Collins cho thấy sự hiểu biết về nhân vật. Cô hóa thân duyên dáng trong những phân đoạn Emily chứng tỏ thực lực trước công ty. Dàn diễn viên phụ giúp các nhân vật có chiều sâu. Philippine Leroy-Beaulieu cho thấy Sylvie không chỉ là con người của công việc mà có lúc cô cảm thấy cô đơn trong hai cuộc tình.

Tác phẩm nhận 60% điểm tươi trên trang đánh giá Rotten Tomatoes. Trang Decider đánh giá cao cách xây dựng nhân vật trong phim. "Tác phẩm đã làm nổi bật các nhân vật phụ bằng cách khám phá sâu hơn về cuộc sống cá nhân, các mối quan hệ, sở thích và tính cách của họ". Cây viết John Anderson của tờ Wall Street Journal viết: "Emily thật rạng ngời. Nhà sáng tạo loạt phim Darren Star biết rõ thứ mà mọi người thích: quần áo".

Tờ Rolling Stone chê phim vì "nội dung lặp đi lặp lại nhàm chán". Các trang Independent, London Evening Standard đồng quan điểm cho rằng cách xử lý vấn đề trong phần phim này qua loa, thiếu thuyết phục.

Ngoài ra, phim cũng bị chê vì lồng ghép nhiều yếu tố quảng cáo. Cốt truyện của phần ba xoay quanh chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh McDonald's với hành trình nhân vật Emily nỗ lực giành lấy cơ hội được đóng quảng cáo. Kịch bản có nhiều chi tiết thuộc chiến dịch ra mắt sản phẩm mới dành cho thị trường Pháp từ công ty này.

Emily in Paris là loạt phim hài (comedy) do Darren Star - từng làm Beverly Hills, 90210 và Sex and the City - sáng tạo. Nội dung xoay quanh hành trình của Emily khi cô phải rời Chicago đến Paris để sinh sống và làm việc ở chi nhánh công ty quảng cáo.

Mùa một ra mắt năm 2020, lập kỷ lục 58 triệu lượt xem trong 28 ngày đầu, là series hài phổ biến nhất trên Netflix trong năm. Tác phẩm cũng nhận đề cử Emmy ở hạng mục Series hài xuất sắc, giải Quả Cầu Vàng hạng mục Phim truyện xuất sắc ở thể loại hài/ca vũ nhạc.

Quế Chi