Lily Collins diện váy áo của Đỗ Mạnh Cường

Diễn viên Lily Collins diện đầm màu trắng do Đỗ Mạnh Cường thiết kế khi quay phim "Emily in Paris".

Hình ảnh hậu trường bộ phim được đăng tải hôm 13/5 trên Instagram, cho thấy Lily Collins đi dạo trên đường phố Rome, Italy. Cô mặc thiết kế nằm trong bộ sưu tập Sixdo Xuân Hè 2024 từng ra mắt tại New York Fashion Week hồi tháng 9/2023, kết hợp túi Lady của Dior.

Lily Collins diện váy suit bằng gấm của Đỗ Mạnh Cường trên phim trường "Emily in Paris" phần 4. Ảnh: Backgrid

Trang phục mang phong cách cổ điển, gồm vest và chân váy bút chì làm từ gấm trắng, đính sequin và các hạt cườm nhằm tăng hiệu ứng thị giác. Bộ váy suit đánh dấu lần đầu Đỗ Mạnh Cường ứng dụng kỹ thuật đính kết vào bộ sưu tập ứng dụng.

Nhà thiết kế cho biết một tháng sau khi bộ sưu tập ra mắt, êkíp đoàn phim Emily in Paris liên hệ anh, thảo luận về ý tưởng hợp tác, tạo nên các bộ trang phục cho nhân vật Emily do Lily Collins thủ vai. "Tôi thực hiện các thiết kế theo yêu cầu và cấp tốc gửi sang Mỹ để kịp tiến độ chuẩn bị quay vào năm nay", anh nói.

Bản gốc của bộ cánh Lily Collins mặc được giới thiệu trên sàn diễn New York năm 2023. Ảnh: Sixdo

Emily in Paris là loạt phim hài (comedy) do Darren Star - từng làm Beverly Hills, 90210 và Sex and the City - sáng tạo. Nội dung xoay quanh hành trình của Emily khi cô phải rời Chicago đến Paris để sinh sống và làm việc ở chi nhánh công ty quảng cáo. Phim gây ấn tượng với loạt thời trang bắt mắt của các nhân vật.

Mùa một ra mắt năm 2020, lập kỷ lục 58 triệu lượt xem trong 28 ngày đầu, là series hài phổ biến nhất trên Netflix trong năm. Tác phẩm cũng nhận đề cử Emmy ở hạng mục Series hài xuất sắc, giải Quả Cầu Vàng hạng mục Phim truyện xuất sắc ở thể loại hài/ca vũ nhạc.

Emily in Paris phần bốn được quay từ tháng 1. Tác phẩm chia thành hai phần, khởi chiếu vào ngày 15/8 và 12/9. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 3, Lily Collins tiết lộ phần mới có nhiều yếu tố thời trang hơn đậm chất Mỹ. Theo Harper's Bazaar, tác phẩm thể hiện cách ăn mặc trào phúng của người Mỹ với màu sắc sặc sỡ.

Lily Collins, 35 tuổi, là con gái của danh ca Phil Collins. Từ nhỏ, người đẹp sớm được tiếp xúc với nghệ thuật nhưng chỉ bắt đầu diễn xuất chuyên nghiệp năm 20 tuổi. Cô được biết đến qua một số phim như Rules Don't Apply, Mirror Mirror, Love Rosie, Mank. Năm 2021, cô cưới đạo diễn kiêm biên kịch Charlie McDowell.

Thời trang phần ba phim 'Emily in Paris' Lily Colins - nữ chính phim "Emily in Paris" - mặc nhiều trang phục rực rỡ, kết hợp giữa cổ điển và hiện đại trong phần ba của series. Video: Netflix

Ý Ly