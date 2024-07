Diễn viên Lily Collins diện váy hoa khổng lồ của Đỗ Mạnh Cường khi chụp hình poster phim "Emily in Paris" mùa bốn.

Trên poster công bố hôm 22/7, ngôi sao 35 tuổi diện thiết kế thuộc phiên bản giới hạn của Sixdo, gồm bodysuit chấm bi to bản, váy quây đính hoa 3D giá 18 triệu đồng, kết hợp mũ quý tộc.

Lily Collins diện thiết kế của Đỗ Mạnh Cường trên poster "Emily in Paris" mùa bốn. Ảnh: Netflix

Đỗ Mạnh Cường cho biết vỡ òa khi thấy thiết kế của anh được đoàn phim lựa chọn cho buổi chụp hình. Marylin Fitoussi, stylist của phim Emily in Paris, liên hệ với anh sau show ở Tuần lễ thời trang New York Xuân Hè 2024, tháng 9/2023 tại Mỹ. Nhà thiết kế gấp rút may hai phiên bản giống nhau để êkíp phim lựa chọn.

Ngoài chụp hình, Lily còn mặc đồ của anh cho một số cảnh quay trong phim. Trước cô, nhiều ngôi sao quốc tế khác cũng diện trang phục của Đỗ Mạnh Cường như: Dung Tổ Nhi, Leyla Milani, Hoa hậu Hoàn vũ 2022 R'Bonney Gabriel, Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2007 Farung Yuthithum.

Thời trang phần ba phim 'Emily in Paris' Lily Colins mặc nhiều trang phục rực rỡ, kết hợp giữa cổ điển và hiện đại trong mùa ba của series "Emily in Paris". Video: Netflix

Emily in Paris là loạt phim hài do Darren Star - từng làm Beverly Hills, 90210 và Sex and the City - sáng tạo. Nội dung xoay quanh hành trình của Emily khi cô phải rời Chicago đến Paris để sinh sống và làm việc ở chi nhánh công ty quảng cáo. Phim gây ấn tượng với loạt thời trang bắt mắt của các nhân vật.

Mùa một ra mắt năm 2020, lập kỷ lục 58 triệu lượt xem trong 28 ngày đầu, là series hài phổ biến nhất trên Netflix trong năm. Tác phẩm cũng nhận đề cử Emmy ở hạng mục Series hài xuất sắc, giải Quả Cầu Vàng hạng mục Phim truyện xuất sắc ở thể loại hài/ca vũ nhạc.

Emily in Paris mùa bốn được quay từ tháng 1. Tác phẩm chia thành hai phần, khởi chiếu vào ngày 15/8 và 12/9. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 3, Lily Collins tiết lộ phần mới có nhiều yếu tố thời trang đậm chất Mỹ. Theo Harper's Bazaar, tác phẩm thể hiện cách ăn mặc trào phúng của người Mỹ với màu sắc sặc sỡ.

Lily Collins, 35 tuổi, là con gái của danh ca Phil Collins. Từ nhỏ, người đẹp sớm được tiếp xúc với nghệ thuật nhưng chỉ bắt đầu diễn xuất chuyên nghiệp năm 20 tuổi. Cô được biết đến qua một số phim như Rules Don't Apply, Mirror Mirror, Love Rosie, Mank. Năm 2021, cô cưới đạo diễn kiêm biên kịch Charlie McDowell.

Bộ sưu tập DMC 2024 của Đỗ Mạnh Cường Đỗ Mạnh Cường ra mắt dòng thời trang mới hôm 15/7 tại TP HCM. Video: DMC

Đỗ Mạnh Cường, 43 tuổi, sinh tại Hà Nội, hiện sống và làm việc ở TP HCM. Anh tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Thiết kế thời trang của trường nghệ thuật Chambre Syndicale De La Couture Parisienne tại Paris. Nhà thiết kế từng là thực tập sinh của Dior - một trong những nhà mốt Pháp hàng đầu thế giới.

Từ năm 2007 tới nay, anh đều đặn ra mắt các bộ sưu tập. Các buổi trình diễn của Đỗ Mạnh Cường có quy mô lớn, hội tụ sao hạng A, gây ấn tượng về cách dàn dựng cùng chi phí đắt đỏ. Ngoài show trong nước, anh từng làm show ở Mỹ và Australia. Bên cạnh dòng Sixdo, anh mới ra mắt dòng DMC dành cho những người có phong cách trẻ trung.

Ý Ly