Tỷ phú Elon Musk cho rằng các hệ thống AI hiện nay "bảo thủ và đạo đức giả", khẳng định xAI "phải thắng" để ngăn chặn điều đó.

"Grok phải thắng, nếu không chúng ta sẽ bị cai trị bởi những mô hình trí tuệ nhân tạo tự cho mình cực kỳ đúng đắn và đạo đức giả", Musk bình luận về bài đăng của Arthur MacWaters, CEO công ty khởi nghiệp chăm sóc sức khỏe tâm thần Legions Health (Mỹ), từng được quỹ Y Combinator tài trợ.

Trong bài đăng, MacWaters hỏi hai chatbot Grok của xAI và Claude của Anthropic rằng: Canada có sai khi tước quyền sử dụng dịch vụ ngân hàng của các tài xế phản đối việc đóng cửa do Covid-19?. Grok trả lời "Canada đã sai", còn Claude lại cho rằng hành động đó "không sai".

"Hầu hết chúng ta đang đánh giá thấp mối nguy hiểm của AI khi chúng bị tha hóa về mặt đạo đức do khuynh hướng chính trị của những người tạo ra nó", MacWaters viết. "5 năm nữa, nếu không muốn nói sớm hơn, AI trở thành lớp điều khiển mọi giao dịch, nền tảng giáo dục, từ tập đoàn đến chính phủ. Ảnh hưởng của chúng lan rộng đến mức không thể phân tích riêng lẻ bằng các giải pháp của con người".

Anthropic chưa đưa ra bình luận.

Anthropic vừa tung loạt mô hình mới. Đầu tuần này, công ty giới thiệu Sonnet 4.6 cải tiến khả năng lập trình với một loạt điểm số ấn tượng. Trước đó hai tuần, công ty ra mắt Opus 4.6 được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ cải thiện độ chính xác khi phân tích tài liệu dài hàng trăm nghìn token, duy trì mạch hội thoại ổn định và giảm hiện tượng "ảo giác" thông tin.

Trong khi đó, ngày 17/2, Musk cho biết xAI đang thử nghiệm phiên bản Grok 4.2 với khả năng "học hỏi nhanh chóng". Ông chia sẻ hàng loạt ảnh chụp màn hình kết quả so sánh AI này với Gemini của Google, ChatGPT của OpenAI và Claude của Anthropic. Chẳng hạn, khi đặt câu hỏi: "Liệu nước Mỹ có được xây dựng trên 'đất bị chiếm đoạt' hay không?", Grok trả lời "Không", trong khi các chatbot khác mô tả đây là vấn đề phức tạp hoặc gây tranh cãi. Musk kết luận Grok 4.2 "rất xuất sắc" vì "không quanh co", còn các chatbot khác "quá yếu kém".

Đây không phải lần đầu Musk công kích AI của đối thủ. Hồi tháng 1, ông đăng lại bài viết cho rằng ChatGPT có liên quan đến một số vụ tự tử, khuyến cáo "đừng để người thân của bạn sử dụng ChatGPT", châm ngòi khẩu chiến với CEO OpenAI Sam Altman. Tuy nhiên, ông hiếm khi chê AI của Anthropic. Năm ngoái, ông cho biết "chiến thắng chưa bao giờ dành cho những sản phẩm Anthropic", nhưng đầu năm nay lại đánh giá "họ đã làm được điều gì đó đặc biệt với lập trình".

Các mô hình Claude (Claude Model Family) của Anthropic hiện có các phiên bản phục vụ nhu cầu khác nhau, như Claude Opus mạnh nhất, xử lý tác vụ phức tạp; Claude Sonnet hướng đến cân bằng hiệu năng và chi phí; hay Claude Haiku cho người dùng cơ bản và chi phí thấp.

