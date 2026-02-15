Elon Musk dự đoán nghề lập trình 'chết' cuối năm nay

Elon Musk cho rằng AI sẽ tiến bộ nhanh chóng và có thể lập trình hiệu quả, khiến việc viết code truyền thống không còn cần thiết.

"Mọi thứ sẽ chuyển biến, có thể ngay trong cuối năm nay, đến mức bạn thậm chí không cần tự viết code nữa. AI sẽ trực tiếp tạo ra mã nhị phân", Elon Musk phát biểu trong cuộc họp toàn thể nhân viên tuần này của xAI - công ty trí tuệ nhân tạo vừa sáp nhập vào công ty hàng không vũ trụ SpaceX đầu tháng 2.

Theo Musk, AI có thể tạo ra mã nhị phân hiệu quả hơn mọi trình biên dịch. Người dùng chỉ cần yêu cầu AI tạo mã nhị phân được tối ưu hóa cho một đầu ra cụ thể, bỏ qua quy trình lập trình truyền thống và không cần các bước trung gian. Musk nói thêm: "Chúng tôi kỳ vọng Grok Code sẽ đạt trình độ tiên tiến nhất trong 2-3 tháng tới. Mọi thứ đang diễn ra rất nhanh".

xAI phát hành Grok Code Fast 1 giữa năm ngoái, cho biết điểm mạnh của mô hình này là "khả năng mang lại hiệu năng cao trong một thiết kế gọn nhẹ, tiết kiệm", trở thành lựa chọn linh hoạt để xử lý nhanh những tác vụ lập trình thông thường với chi phí thấp.

Elon Musk (phải) trong cuộc họp toàn thể nhân viên của xAI tháng 2/2026. Ảnh: xAI

Trong cuộc họp toàn công ty của xAI, Musk vạch ra kế hoạch xây dựng một công ty AI toàn diện, cạnh tranh về các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), hệ thống tạo hình ảnh và video, công cụ lập trình. Ông cùng một số lãnh đạo khác cho biết, công ty đang nỗ lực tuyển dụng nhân tài trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giành những nhà nghiên cứu AI hàng đầu ngày càng gay gắt.

Musk cũng thông báo tái cấu trúc xAI vì đã đạt đến quy mô nhất định và hướng đến hoạt động hiệu quả hơn ở quy mô đó. "Tất nhiên, khi điều này xảy ra, sẽ có những người phù hợp hơn với giai đoạn đầu của công ty và ít phù hợp hơn với giai đoạn sau", ông giải thích. Thông báo này được đưa ra sau khi hai nhà đồng sáng lập xAI Tony Wu và Jimmy Ba lần lượt rời đi ngày 9/2 và 10/2.

Ngoài Musk, nhiều lãnh đạo công nghệ khác cũng cho rằng AI sẽ thay thế lập trình truyền thống. Trong cuộc phỏng vấn trên Mindsets Podcast giữa năm 2023, Emad Mostaque, CEO Stability AI, nhận định "5 năm tới không còn lập trình viên nào là con người". Trong cuộc họp báo cáo thu nhập quý IV/2025 tuần này, Gustav Soderstrom, đồng CEO Spotify, cho biết, các lập trình viên giỏi nhất của công ty đã "không viết dòng code nào kể từ tháng 12 năm ngoái" nhờ có AI hỗ trợ.

Thu Thảo (Theo Reuters, Times of India)