Elon Musk: 'AI là cơn sóng thần hủy diệt công việc bàn giấy'

Elon Musk dự đoán AI khiến công việc văn phòng ngày nay trở nên lỗi thời, giống như tính toán bằng tay trong thời đại máy tính.

"Tôi nghĩ nhu cầu việc làm vẫn sẽ rất cao, nhưng không nhất thiết là những công việc giống hiện nay. Quá trình này thực chất đã diễn ra xuyên suốt lịch sử hiện đại", Elon Musk, CEO xAI, nói trong chương trình podcast của Joe Rogan tuần này.

Ông khẳng định AI đang và sẽ tiếp tục thay thế việc bàn giấy vốn phụ thuộc nhiều vào máy tính "với tốc độ ngày càng nhanh". "AI chính là cơn sóng thần siêu thanh", tỷ phú Mỹ nhấn mạnh.

Tỷ phú Elon Musk tại sự kiện ở Los Angeles, bang California ngày 13/4/2024. Ảnh: AFP

Không phải mọi công việc đều bị đe dọa lập tức. Musk, giống như đa số nhà kinh tế từng nghiên cứu vấn đề này, cho rằng lao động chân tay và đòi hỏi tương tác giữa người với người có thể vẫn tồn tại. "Nấu ăn, làm nông, hay bất cứ việc nào mang tính vật lý, đều sẽ tồn tại lâu hơn nhiều", ông nói. "Nhưng bất cứ thứ gì kỹ thuật số, tức chỉ cần ngồi trước máy tính, sẽ bị AI thay thế nhanh như chớp".

Dù vậy, Musk nhìn chung lạc quan về lợi ích lâu dài của trí tuệ nhân tạo, miễn là kịch bản giống phim Kẻ hủy diệt không trở thành hiện thực. Ông cho biết, trong một kịch bản êm dịu hơn, hầu như mọi người đều có thể tiếp cận sự giàu có, dẫn đến "thu nhập cao trên toàn cầu". "Cuối cùng, đi làm sẽ trở thành một lựa chọn tùy ý vì bạn đã có robot và AI", ông nói.

Tại cuộc họp đại hội cổ đông của Tesla hôm 6/11, Musk cũng dự đoán robot Optimus sẽ thúc đẩy kinh tế, ngay cả khi về lâu dài chúng sẽ loại bỏ phần lớn nhu cầu lao động con người. "Mọi người thường nói về xóa bỏ đói nghèo, mang đến dịch vụ y tế tuyệt vời cho tất cả. Nhưng chỉ có một cách để làm điều đó, chính là nhờ Optimus", Musk nói.

Optimus là robot hình người của Tesla, đang trong quá trình phát triển và chưa triển khai thương mại. Musk từng tuyên bố chúng sẽ tinh vi đến mức có thể đảm nhận vai trò công nhân nhà máy, bảo mẫu, thậm chí bác sĩ phẫu thuật.

Trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2025 của Tesla tháng trước, ông hình dung một thế giới "thịnh vượng bền vững", dự đoán robot Optimus cho năng suất gấp 5 lần con người mỗi năm vì có thể hoạt động 24/7. Theo ông, robot có thể giúp kinh tế toàn cầu tăng trưởng gấp 10 lần, thậm chí 100 lần.

"Khi được sản xuất hàng loạt, Optimus sẽ trở thành nguồn kiếm tiền vô hạn", ông nói. "AI có hạn chế nhất định về khả năng nâng cao năng suất cho con người. Nhưng AI được đưa vào cơ thể vật lý thì gần như không có giới hạn".

Thu Thảo (Theo Business Insider, CNBC)