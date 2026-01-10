AI Grok hạn chế tạo ảnh 'nhạy cảm' sau khi bị phản ứng mạnh

Công ty xAI của Elon Musk hạn chế tính năng tạo ảnh trên Grok sau khi bị người dùng và chính phủ phản đối.

"Tính năng tạo và chỉnh sửa hình ảnh hiện chỉ dành cho người đăng ký trả phí. Bạn phải đăng ký để mở khóa các tính năng này", tài khoản Grok viết trên X ngày 9/1.

xAI hiện có các gói Grok miễn phí, SuperGrok và Grok Business cùng giá 30 USD, SuperGrok Heavy giá 300 USD và Grok Enterprise tinh chỉnh theo nhu cầu với giá không cố định.

Giao diện AI Grok tích hợp trong X của Elon Musk. Ảnh: Lưu Quý

Động thái mới của xAI được đánh giá nhằm xoa dịu các phản ứng gần đây, khi Grok cho phép tạo ảnh "nhạy cảm". Thử nghiệm mới cho thấy tính năng tạo ảnh nhạy cảm đã bị giới hạn trên phiên bản web, nhưng vẫn có thể dùng thông qua ứng dụng di động hoặc một số thủ thuật, chẳng hạn qua tương tác trực tiếp với chatbot Grok trong X.

Tuần trước, Grok gây phẫn nộ vì tính năng tạo hình ảnh nhạy cảm về phụ nữ và trẻ vị thành niên. Theo Register, AI này nhận hàng loạt phản hồi tiêu cực khi dễ dàng tạo ra ảnh khỏa thân, ăn mặc hở hang từ ảnh thật, thậm chí với ảnh trẻ em. Những bức ảnh này sau đó có thể đăng trên X mà không gặp bất kỳ hạn chế nào từ mạng xã hội.

xAI cũng đưa ra phản hồi, nhưng bị đánh giá không đồng nhất. Theo Reuters, công ty của Musk cho rằng "truyền thông đang nói dối", nhưng tài khoản X của Grok lại thừa nhận "có một số trường hợp cá biệt người dùng yêu cầu và nhận được ảnh do AI tạo ra, mô tả trẻ vị thành niên mặc quần áo hở hang". Bài đăng nói thêm rằng đã xác định "lỗ hổng trong các biện pháp bảo vệ, đang khẩn trương khắc phục". Musk sau đó nhấn mạnh "bất kỳ ai sử dụng Grok để tạo nội dung bất hợp pháp sẽ phải đối mặt với hậu quả tương tự việc tải lên trực tiếp những nội dung đó".

Theo NBC News, ngày 9/1, ba thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ kêu gọi Apple và Google gỡ ứng dụng X và Grok khỏi App Store và Play Store - hai nền tảng phân phối ứng dụng lớn nhất thế giới.

"Tất cả những thay đổi chỉ khiến một số người dùng phải trả tiền để được phép tạo hình ảnh kinh khủng trên X và Grok, trong khi Musk thu lợi từ việc lạm dụng trẻ em", Thượng nghị sĩ Ron Wyden của bang Oregon nói. "Apple và Google phải gỡ những ứng dụng này cho đến khi các vi phạm được giải quyết".

Trước đó, tại châu Âu, một số bộ trưởng Pháp đồng loạt gửi báo cáo đến công tố viên, cáo buộc nội dung "khiêu dâm và phân biệt giới tính" do Grok tạo ra "rõ ràng bất hợp pháp". Ủy ban châu Âu cũng coi hình ảnh phụ nữ, trẻ em khỏa thân được chia sẻ trên X "bất hợp pháp, kinh khủng" và yêu cầu ngăn chặn.

Tại châu Á, nghị sĩ Priyanka Chaturvedi ngày 2/1 đăng thư gửi Bộ trưởng Công nghệ Thông tin Ấn Độ Ashwini Vaishnaw, yêu cầu xem xét toàn diện tính năng an toàn của Grok. Một ngày sau, cơ quan quản lý viễn thông Malaysia cũng mở cuộc điều tra về cáo buộc lạm dụng Grok để tạo nội dung "cởi đồ".

eSafety, Cơ quan quản lý an toàn trực tuyến của Australia, cho biết đang điều tra hình ảnh deepfake "khỏa thân kỹ thuật số" có tính chất tình dục do Grok tạo, đồng thời xem xét "ngưỡng pháp lý" có thể áp dụng với công ty của Musk.

xAI ra mắt tính năng tạo ảnh và video từ câu lệnh Grok Imagine và "chế độ gợi cảm" (Spicy Mode) vào tháng 8/2025. Theo Mashable, so với nhiều nền tảng khác vốn kiểm soát nghiêm ngặt, AI này "dễ dãi" và "ít bị kiềm chế" hơn trong việc tạo ảnh khiêu dâm, còn X là nơi lan truyền chúng một cách thiếu kiểm duyệt.

Bảo Lâm tổng hợp