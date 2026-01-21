Elon Musk tạo khẩu chiến mới vì khuyên 'không dùng ChatGPT'

Elon Musk viết: 'Đừng để người thân của bạn dùng ChatGPT' vì lo ngại an toàn khiến cuộc khẩu chiến mới với CEO OpenAI Sam Altman châm ngòi ngay sau đó.

Viết trên X ngày 20/1, thông điệp của Musk nhằm đáp lại một bài đăng từ tài khoản DogeDesigner, cho rằng việc sử dụng ChatGPT có liên quan đến cái chết của 9 trẻ em và người lớn kể từ khi chatbot này được phát hành vào năm 2022. Bài viết hiện nhận hơn 12,4 triệu lượt xem.

Altman lập tức phản ứng. "Đôi khi, bạn quá khắt khe với ChatGPT, nhưng rồi lại có lúc cho rằng nó quá lỏng lẻo", CEO OpenAI viết. "Gần một tỷ người dùng, trong đó sẽ có một số có trạng thái tinh thần rất dễ bị tổn thương. Chúng tôi đang nỗ lực để giải quyết vấn đề và cảm thấy có trách nhiệm với điều đó. Nhưng đây là những tình huống bi thảm và phức tạp, cần được đối xử một cách tôn trọng".

Cũng theo Altman, việc kiểm soát nền tảng an toàn là thách thức thực sự khó khăn, khi cần bảo vệ những người dùng dễ bị tổn thương, đồng thời đảm bảo các biện pháp bảo vệ vẫn cho phép tất cả người dùng được hưởng lợi từ ChatGPT.

CEO OpenAI sau đó "chĩa mũi giáo" sang hệ thống lái xe tự động Autopilot trên xe Tesla và AI Grok. "Có vẻ như đã có hơn 50 người thiệt mạng vì các vụ tai nạn liên quan đến hệ thống Autopilot", Altman viết. "Tôi chỉ từng ngồi trong chiếc xe có hệ thống này một lần. Nó diễn ra cách đây khá lâu, nhưng suy nghĩ đầu tiên của tôi là nó hoàn toàn không an toàn khi được tung ra thị trường. Tôi thậm chí còn không muốn bàn đến một số chức năng trên AI Grok".

Altman cũng thêm rằng Musk nên đảm bảo các nền tảng của mình an toàn hơn là nhằm vào ChatGPT. "Mọi lời buộc tội đều là lời thú tội", ông nói thêm.

Đến nay, cả hai chưa có thêm bình luận.

Elon Musk (trái) và Sam Altman. Ảnh: Deadline

Thực tế, theo Business Insider, ít nhất có 8 vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại chống lại OpenAI, cáo buộc việc sử dụng ChatGPT đã góp phần làm trầm trọng vấn đề sức khỏe tâm thần, dẫn đến các trường hợp tự tử hoặc giết người, gồm cả trẻ em và thanh thiếu niên.

Tuy nhiên, hàng chục vụ kiện liên quan đến Autopilot cũng được ghi nhận. Năm ngoái, tòa án Mỹ cũng đã xác định Tesla phải chịu 33% trách nhiệm về các vụ tai nạn và bồi thường cho nguyên đơn tổng cộng 329 triệu USD.

Cuộc khẩu chiến mới nhất giữa Musk và Altman diễn ra trong bối cảnh cả hai đang vướng vào một cuộc chiến pháp lý kéo dài về tư cách phi lợi nhuận của OpenAI. Musk đã kiện Altman và các lãnh đạo khác của OpenAI, cáo buộc lừa dối ông khi quyết định theo đuổi cấu trúc lợi nhuận, khiến công ty đi chệch khỏi sứ mệnh phi lợi nhuận ban đầu. Gần nhất, tỷ phú kiện OpenAI và Microsoft, đòi khoản bồi thường 134 tỷ USD mà cả hai "kiếm lời bất chính" từ khoản đầu tư ban đầu của ông.

Musk và Altman từng có giai đoạn thân thiết. Theo Vanity Fair, nhiều năm trước khi còn là chủ tịch của vườn ươm khởi nghiệp Y Combinator, Altman gặp Musk, cũng như từng tham quan nhà máy tên lửa SpaceX. Đầu 2015, cả hai thường dùng bữa tối cùng nhau tại Bay Area, bàn về viễn cảnh tương lai thế giới có thể kết thúc thế nào, con người cần chuẩn bị gì, nhất trí rằng AI sẽ phát triển thông minh hơn con người và đến một lúc không thể kiểm soát được. Cả hai đề xuất tạo "Dự án Manhattan" trong lĩnh vực AI nhằm phát triển siêu trí tuệ nhân tạo AGI. OpenAI ra đời sau đó.

Tuy nhiên, đến 2017, mối quan hệ giữa Musk và Altman bắt đầu tan rã. Theo một số email gửi lên tòa án được Business Insider thu thập, Musk khi đó yêu cầu quyền kiểm soát OpenAI và trở thành CEO. Altman không đồng ý. Ông thuyết phục Brockman và Sutskever ủng hộ mình. Đến năm 2018, Musk rời công ty vì không còn tiếng nói chung.

Trong vài năm tiếp theo, OpenAI tập trung vào nghiên cứu, trước khi gây chấn động thế giới với ChatGPT cuối 2022. Lúc này, Musk bắt đầu chỉ trích công khai công ty cũ, trước khi thành lập xAI giữa năm 2023. Kể từ đó, nhiều cuộc khẩu chiến giữa Musk và Altman nổ ra trên mạng xã hội. Gần nhất là cuối năm ngoái, Altman đăng ảnh hủy đơn hàng xe Tesla sau hơn 7 năm chờ đợi nhưng chưa được hoàn tiền, cũng xảy ra cuộc khẩu chiến giữa hai tỷ phú công nghệ.

Bảo Lâm (theo Business Insider, TechCrunch)