Hai nhà đồng sáng lập rời xAI trong hai ngày

Hai nhà đồng sáng lập xAI Jimmy Ba và Tony Wu đã từ nhiệm cách nhau chưa đến 48 tiếng, khi công ty của Elon Musk sáp nhập vào SpaceX.

"Đã đến lúc tôi phải điều chỉnh lại quan điểm của mình về bức tranh toàn cảnh AI", Jimmy Ba viết trên X ngày 10/2. "2026 sẽ là một năm điên rồ, có khả năng là năm bận rộn nhất và quan trọng nhất đối với tương lai loài người".

Jimmy Ba (trái) và Tony Wu. Ảnh: Github/LinkedIn

Ba là học trò của Geoffrey Hinton - một trong những người đặt nền móng cho trí tuệ nhân tạo hiện đại - khi theo học tại Đại học Toronto (Canada). Ông giữ vai trò quan trọng tại xAI và báo cáo trực tiếp cho Elon Musk. Khi còn ở xAI, ông đảm nhiệm điều hành công ty phần lớn thời gian cho đến cuối năm ngoái, trước khi chuyển giao cho hai nhà đồng sáng lập khác là Tony Wu và Guodong Zhang.

Theo sơ đồ tổ chức của xAI được Business Insider thu thập đầu 2025, Ba từng điều hành nhóm hơn 1.000 chuyên gia và đội ngũ dán nhãn dữ liệu cộng tác cho công ty. Tuy nhiên, tháng 9 năm ngoái, nhiệm vụ này được giao lại cho Diego Pasini - người mới tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Trước đó, ngày 9/2, ông Wu cũng thông báo từ chức trên X: "Đã đến lúc tôi bước sang chương tiếp theo của cuộc đời. Chúng ta đang ở trong kỷ nguyên với đầy đủ tiềm năng: một nhóm nhỏ nắm trong tay AI có thể làm nên điều kỳ diệu và định nghĩa lại những gì có thể".

Theo TechCrunch, ngay sau thông báo, kênh Slack nội bộ của xAI lập tức vô hiệu tài khoản của Wu. Trước khi rời đi, xAI trải qua một đợt tái cấu trúc, vai trò của ông đã được chuyển giao cho Guodong Zhang.

Musk thành lập xAI ngày 12/7/2023, có 12 giám đốc cấp dưới là các chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, từng làm việc cho Google, Microsoft và Tesla. Tuy nhiên, trong chưa tới ba năm, một nửa đã rời đi, như Kyle Kosic gia nhập OpenAI giữa 2024, Christian Szegedy nghỉ việc vào tháng 2/2025, sau đó Igor Babuschkin từ chức tháng 8 cùng năm để lập công ty đầu tư mạo hiểm. Tháng trước, Greg Yang cũng từ chức với lý do sức khỏe.

Bloomberg đánh giá, những xáo trộn gần đây trong nội bộ xAI có thể liên quan đến chiến lược của Musk khiến các đồng sáng lập không hài lòng. Gần nhất, tỷ phú sáp nhập công ty này vào SpaceX, với mục tiêu xây dựng trung tâm dữ liệu đặt trong không gian.

Bảo Lâm (theo Business Insider, TechCrunch)