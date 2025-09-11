Duplantis dẫn đầu dàn sao săn kỷ lục thế giới tại Tokyo

Nhảy sào nam. Armand Duplantis đang không có đối thủ ở nội dung nhảy sào nam. VĐV người Thụy Điển đã 13 lần phá kỷ lục thế giới, trong đó có ba lần chỉ riêng trong năm 2025. Duplantis lần đầu phá kỷ lục vào năm 2020 với mức 6,17 m. Từ đó, anh lập thêm 12 kỷ lục, mỗi lần chỉ tăng thêm một cm.

Duplantis được kỳ vọng sẽ chinh phục mức xà 6,30 m tại Toyko, cột mốc nhiều người cho rằng không tưởng cách đây vài năm. Chung kết nội dung nhảy sào nam dự kiến diễn ra lúc 18h10 ngày 15/9, giờ Hà Nội.