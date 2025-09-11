Duplantis dẫn đầu dàn sao săn kỷ lục thế giới tại Tokyo

Nhảy sào nam. Armand Duplantis đang không có đối thủ ở nội dung nhảy sào nam. VĐV người Thụy Điển đã 13 lần phá kỷ lục thế giới, trong đó có ba lần chỉ riêng trong năm 2025. Duplantis lần đầu phá kỷ lục vào năm 2020 với mức 6,17 m. Từ đó, anh lập thêm 12 kỷ lục, mỗi lần chỉ tăng thêm một cm.
Duplantis được kỳ vọng sẽ chinh phục mức xà 6,30 m tại Toyko, cột mốc nhiều người cho rằng không tưởng cách đây vài năm. Chung kết nội dung nhảy sào nam dự kiến diễn ra lúc 18h10 ngày 15/9, giờ Hà Nội.
1.500m nữ. Faith Kipyegon đạt thành tích tốt nhất lịch sử (4 phút 6 giây 42), nhưng không hoàn thành mục tiêu chạy 1 dặm (1,6 km) dưới 4 phút trong sự kiện được Nike hậu thuẫn tại Stade Charlety.
Runner Kenya chỉ mất một tuần để gạt đi nỗi thất vọng, khi về nhất nội dung 1.500m tại Prefontaine Classic/Eugene Diamond League với 3 phút 48 giây 68. Cô tự phá kỷ lục trước đó là 3 phút 49 giây 04 được thiết lập tại Florence Diamond League 2023.
Tại Tokyo, Kipyegon được kỳ vọng lần thứ ba liên tiếp vô địch thế giới (sau Eugene 2022, Budapest 2023), và tiếp tục phá kỷ lục. Chung kết 1.500m nữ dự kiến diễn ra lúc 19h30 ngày 15/9.
3.000m vượt chướng ngại vật nữ. Beatrice Chepkoech giành
HC vàng tại giải VĐTG năm 2019, giải vô địch châu Phi năm 2018 và HC bạc tại giải VĐTG năm 2023.
VĐV Kenya này đang giữ kỷ lục thế giới ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ với thời gian 8 phút 44 giây 32 lập năm 2018 tại Monaco. Với thành tích đó, cô trở thành VĐV nữ đầu tiên đạt thành tích dưới 8 phút 50 giây và 8 phút 45 giây ở nội dung này.
Chepkoech được kỳ vọng sẽ thiết lập cột mốc mới, ở chung kết 3.000m vượt chướng ngại vật nữ lúc 19h57 ngày 17/9.
400m rào nam. Chung kết nội dung này ở Olympic Tokyo 2020 diễn ra hấp dẫn, khi Karsten Warholm (trái) và Rai Benjamin (phải) cùng vượt qua kỷ lục thế giới trước đó. Warholm giành HC vàng với 45 giây 94 và thiết lập cột mốc mới. Huyền thoại Michael Johnson bình luận đó là "một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất lịch sử điền kinh".
Tại Tokyo, Warholm - người vừa lập thành tích nhanh thứ ba lịch sử tại Ba Lan - sẽ tái ngộ Benjamin, đương kim vô địch Olympic Paris 2024. Alison dos Santos, VĐV Brazil vô địch thế giới tại Eugene 2022, cũng được đánh giá cao và hứa hẹn tạo ra cuộc đua tam tấu bùng nổ.
Chung kết 400m rào nam dự kiến diễn ra lúc 19h15 ngày 19/9.
Đi bộ 20km nam. Ngoài Haruka Kitaguchi ở môn ném lao, niềm hy vọng lớn nhất của Nhật Bản là Toshikazu Yamanishi - VĐV hai lần vô địch thế giới tại Doha 2019 và Eugene 2022.
Tại giải vô địch đi bộ Nhật Bản hồi tháng 2, Yamanishi đạt thành tích 1 giờ 16 phút 10 giây, phá kỷ lục thế giới tới 26 giây. Cột mốc cũ thuộc về đồng hương Yusuke Suzuki với 1 giờ 16 phút 36 giây tại Nomi năm 2015.
Yamanishi được kỳ vọng có thể thiết lập cột mốc mới, bất chấp thời tiết nắng nóng tháng 9 ở Tokyo. Chung kết đi bộ 20km nam dự kiến diễn ra lúc 8h50 ngày 20/9.
800m nam. Kỷ lục thế giới ở nội dung này vẫn là 1 phút 40 giây 91 được huyền thoại người Kenya David Rudisha lập tại Olympic London 2012.
Sau 13 năm, cột mốc đấy có thể bị xô đổ tại Tokyo. Ứng viên nặng ký nhất là Emmanuel Wanyonyi (ảnh) - VĐV Kenya vô địch Olympic Paris 2024 khi mới 20 tuổi, rồi đạt thành tích cá nhân tốt nhất 1 phút 41 giây 11 ở Lausanne chỉ hai tuần sau.
Marco Arop - VĐV Canada giành HC bạc Olympic Paris 2024, hay Djamel Sedjati - VĐV Algeria giành HC đồng Olympic Paris 2024 và HC bạc tại giải VĐTG Eugene 2022 - sẽ đặt tham vọng phục thù Wanyonyi.
Chung kết 800m nam dự kiến diễn ra lúc 20h22 ngày 20/9.
Giải điền kinh VĐTG 2025 (World Athletics Championships Tokyo 2025) sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 21/9 trên SVĐ Quốc gia Nhật Bản ở Tokyo. Đây là lần thứ ba Nhật Bản đăng cai sự kiện này, sau Tokyo 1991 và Osaka 2007. Giải năm nay thu hút hơn 2.000 VĐV đến từ khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 49 nội dung.
SVĐ Quốc gia Nhật Bản, được xây dựng cho Thế vận hội Tokyo 2020, là nơi thi các môn thi đấu điền kinh. Các môn thi đấu đường phố như marathon và đi bộ 20km sẽ được tổ chức tại các tuyến phố xung quanh thủ đô Tokyo.
Đặc biệt, giải năm nay áp dụng quy định xét nghiệm gene SRY bắt buộc đối với các VĐV nữ, nhằm xác định giới tính sinh học. Hiện hơn 95% VĐV nữ đã hoàn thành xét nghiệm, với phần còn lại dự kiến sẽ thực hiện tại Nhật Bản do các hạn chế pháp lý ở một số quốc gia.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AP, ESPN, AFP