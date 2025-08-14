Duplantis lần thứ 13 phá kỷ lục thế giới nhảy sào.

HungaryVĐV Armand Duplantis nhảy qua mức xà 6,29 m tại Istvan Gyulai Memorial ở Budapest, qua đó lần thứ ba phá kỷ lục thế giới nhảy sào trong năm 2025.

Trở lại SVĐ nơi từng vô địch thế giới 2023, Duplantis chỉ gặp sự cạnh tranh từ đối thủ Hy Lạp Emmanouil Karalis. Cả hai cùng chinh phục mức xà 6,02 m ngay lượt nhảy đầu.

Khác biệt đến khi Karalis dừng bước sau hai lần thất bại ở 6,11 m, còn Duplantis vượt qua mức này để định đoạt chức vô địch. Nhưng ngôi sao người Thụy Điển tiếp tục thi đấu, nâng mức xà lên 6,29 m với mục tiêu phá kỷ lục.

Sau lần đầu thất bại, Duplantis kêu gọi sự ủng hộ của đám đông, và bắt đầu tăng tốc ở lượt thứ hai. Sự im lặng bao trùm lên sân vận động khi Duplantis chạm vào thanh xà, khiến nó lắc lư. Anh ngã xuống thảm, thấy thanh xà không rơi nên chạy đi ăn mừng.

Duplantis sau đó còn lên khán đài ôm hôn và chia vui cùng hôn thê Desire Inglander, điều anh luôn làm sau những lần vô địch.

"Duplantis tiến sát mốc 6,30 m - cột mốc nhiều người cho rằng không tưởng cách đây vài năm. Nhưng giờ đây, việc Duplantis chinh phục và thậm chí bỏ xa mốc 6,30 m chỉ là vấn đề thời gian", báo Tây Ban Nha AS bình luận.

Đây là lần thứ 13 Duplantis phá kỷ lục thế giới nhảy sào, và là lần thứ 3 trong năm 2025. Trước đó, anh nhảy qua mức xà 6,28 m tại Wanda Diamond League ở Thụy Điển hồi tháng 5 và 6,27 m tại All Star Perche ở Pháp ngày 28/2.

Duplantis lần đầu phá kỷ lục vào năm 2020 với mức 6,17 m. Từ đó, anh lập thêm 12 kỷ lục, mỗi lần chỉ tăng thêm một cm.

Theo tạp chí Forbes, Duplantis hoàn toàn có khả năng phá sâu các kỷ lục. Nhưng hiện tại, các VĐV chỉ nhận tiền thưởng 100.000 USD cho một lần phá kỷ lục tại một giải. Điều này đồng nghĩa với việc nếu phá hai kỷ lục hoặc tăng 2 cm trở lên để phá kỷ lục trong một giải, Duplantis cũng chỉ nhận 100.000 USD. Vì thế, anh phá kỷ lục mỗi lần chỉ một cm để kiếm thêm nhiều tiền thưởng.

Thành tích và thời gian qua 13 lần lập kỷ lục thế giới nhảy sào của Duplantis.

Theo AS, ngoài khoản chính thức, Duplantis còn nhận thưởng từ hai nhà tài trợ là hãng thể thao Puma và thương hiệu nước tăng lực Red Bull. Tổng cộng, mỗi kỷ lục có thể mang về cho Duplantis hơn 150.000 USD. Theo tính toán này, bộ sưu tập kỷ lục thế giới giúp VĐV người Thụy Điển bỏ túi khoảng 2 triệu USD.

Ngôi sao Thụy Điển đã hai lần vô địch Olympic năm 2020, 2024, hai lần vô địch thế giới ngoài trời 2022, 2023, hai lần vô địch trong nhà, và là đương kim vô địch châu Âu cũng như Diamond League.

Hồng Duy tổng hợp