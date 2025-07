Kỷ lục thế giới 5.000m và 1.500m nữ bị phá tại Diamond League

MỹHai runner Kenya, Beatrice Chebet phá kỷ lục 5.000m, còn Faith Kipyegon phá kỷ lục 1.500m tại Prefontaine Classic/Eugene Diamond League.

Chebet trở thành VĐV nữ đầu tiên chạy 5.000m dưới 14 phút, với 13 phút 58 giây 06. Kỷ lục thế giới trước đó là 14 phút 0 giây 21 được Gudaf Tsegay (Ethiopia) thiết lập tại Diamond League 2023.

Beatrice Chebet ôm đầu phấn khích, sau khi lập kỷ lục 5.000m tại Eugene Diamond League 2025. Ảnh: Diamond League

Agnes Ngetich (Kenya) về thứ hai với thành tích cá nhân tốt nhất (PB) là 14 phút 01 giây 29. Cựu kỷ lục gia thế giới Gudaf Tsegay về thứ ba với thời gian 14 phút 04 giây 41.

"Tôi rất hạnh phúc", Chebet nói với Olympics sau khi lập kỷ lục. "Tôi đến Eugene để thiết lập kỷ lục thế giới. Tôi rất hạnh phúc vì đã trở thành VĐV đầu tiên chạy dưới 14 phút".

Hồi đầu năm, Chebet cũng đi vào lịch sử với tư cách là VĐV nữ đầu tiên chạy 5km dưới 14 phút, với 13 phút 54 tại giải Cursa dels Nassos, Barcelona. Runner Kenya còn giữ kỷ lục chạy đường bộ 5.000m chỉ dành cho nữ, với 14 phút 13 cũng diễn ra tại Barcelona năm 2023, và thành tích vô địch Olympic 2024 với 14 phút 28 giây.

Faith Kipyegon lập kỷ lục nội dung 1.500m tại Eugene Diamond League 2025. Ảnh: Kevin Morris

Trong phần thi cuối cùng của ngày, Faith Kipyegon về nhất nội dung 1.500m với 3 phút 48 giây 68. Cô tự phá kỷ lục trước đó là 3 phút 49 giây 04 được thiết lập tại Florence Diamond League 2023. Về sau lần lượt là Diribe Welteji (Ethiopia) với 3 phút 51 giây 44 và Jessical Hull (Australia) với 3 phút 52 giây 67.

Kipyegon vừa lỡ kỳ tích chạy 1 dặm dưới 4 phút, với 4 phút 6 giây 42 tại sự kiện do Nike hậu thuẫn. Kipyegon đạt thành tích tốt hơn kỷ lục do chính cô thiết lập là 4 phút 7 giây 64 tại Diamond League 2023. Nhưng thành tích mới nhất sẽ không được công nhận là kỷ lục thế giới do Kipyegon thi đấu với sự hỗ trợ từ các pacer (người dẫn tốc) nam.

Ở nội dung nhảy sào nam, ngôi sao số một Armand Duplantis tiếp tục không có đối thủ khi là VĐV duy nhất chinh phục mức xà 6 m. Nhưng anh thất bại trong cả ba lượt nhảy ở 6,29 m và không thể phá kỷ lục 6,28 m do anh thiết lập tại All Star Perche 2025 cách đây ba tuần.

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine, Olympics)