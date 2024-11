'Đường sắt tốc độ cao 350 km/h sẽ áp đảo máy bay'

'Đi từ Hà Nội đến TP HCM hết 5,5 giờ, giá vé bằng 75% so với máy bay, đường sắt cao tốc Bắc Nam đủ sức cạnh tranh mọi mặt'.

"Nếu đường sắt cao tốc Bắc Nam hoàn thành thì có lẽ đây sẽ là lựa chọn hàng đầu của nhiều hành khách có nhu cầu di chuyển qua các tỉnh Bắc, Trung, Nam và ngược lại. Lý do là bởi sự tiện lợi mà phương tiện này mang lại áp đảo so với máy bay, xe khách và tàu hỏa hiện tại".

Đó là quan điểm của độc giả Quanghai về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đang được nghiên cứu xây dựng. Tuyến đường sắt dự kiến dài 1.541 km, qua 20 tỉnh thành với tốc độ thiết kế 350 km/h, giúp thời gian đi từ Hà Nội đến TP HCM hết 5,5 giờ, tiết kiệm thời gian sáu lần so với tàu hỏa thường. Giá vé toàn tuyến dự kiến bằng 75% giá vé máy bay trung bình từ Hà Nội đến TP HCM. Giá vé cao nhất là 6,9 triệu đồng, thấp nhất 1,7 triệu đồng.

Có cùng niềm tin về sự thành công của dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, bạn đọc JimmyTeo nhận định: "Hiện nay, đi tàu hỏa thường từ TP HCM đến Nha Trang mất tới 10 tiếng (đi từ 20h hôm trước đến 5h sáng hôm sau) nên bảo sao mà hành khách ít lựa chọn. Từng đấy thời gian đủ để người ta đi ôtô tới nơi và quay đầu về rồi. Cả về thời gian và giá cả, tàu hỏa hiện nay đều thua hẳn về tính cạnh tranh.

Đường sắt cao tốc Bắc - Nam có những lợi thế khác biệt như thế nào?

Tuy nhiên, nếu có đường sắt cao tốc thì với thời gian di chuyển như trên thiết kế, tôi cho rằng quá tuyệt vời, đủ sức cạnh tranh với các phương tiện khác về mọi mặt. Còn tuyến đường sắt hiện tại chỉ nên tập trung vào vận tải hàng hóa thôi".

Chỉ ra những lợi thế của đường sắt tốc độ cao với hàng không, độc giả Phạm Xuân Hiển cho rằng: "Nếu đi từ TP HCM ra miền Trung chỉ mất tầm 2 - 2,5 tiếng thì tôi rằng tốt hơn nhiều so với đi máy bay, lại không lo bị delay. Tàu điện cao tốc thực ra tiện nghi cũng chẳng khác biệt mấy so với đi máy bay, lại an toàn hơn nhiều nên chắc chắc sẽ được nhiều người ủng hộ".

"Tôi là người dân miền Trung vào Sài Gòn sinh sống và làm việc. Khi nghế đến dự án đầu tư đường sắt cao tốc Bắc Nam tôi đã rất vui mừng vì có thể giúp rút ngắn thời gian đi lại mỗi khi về quê thăm gia đình. Đó quả thực là một điều đáng mừng và đầy khả quan", bạn đọc Minhduccasvina nói thêm.

