Ca sĩ Đức Phúc cho biết từng vào nhà vệ sinh khóc một mình khi thi Intervision 2025, qua phim tài liệu "Quán quân quốc tế đến từ Việt Nam".

Ba tháng sau khi vô địch sân chơi âm nhạc ở Nga, Đức Phúc ra mắt phim chiếu online trên YouTube. Anh cho biết muốn lưu giữ kỷ niệm về cột mốc trong sự nghiệp, đồng thời cho khán giả thấy nỗ lực của êkíp.

Đức Phúc ra phim tài liệu về quá trình thi Intervision Đức Phúc nói về áp lực khi lần đầu tham gia sân chơi âm nhạc quốc tế.

Phim do đạo diễn Kawaii Tuấn Anh thực hiện với nhiều góc máy, câu chuyện lần đầu tiết lộ. Trong hơn 30 phút, Đức Phúc nói về giây phút đoạt quán quân, chuyện hậu trường tập luyện, các sự cố.

Đức Phúc bên chiếc cúp vô địch khi ngồi kể lại quá trình chinh phục Intervision trong phim.

Theo anh, đằng sau giây phút thăng hoa là khoảng thời gian 80 ngày chuẩn bị căng thẳng. Lúc đầu, anh định từ chối lời mời do thiếu tự tin. Tuy nhiên, sau một đêm suy nghĩ, ca sĩ quyết định tham gia vì nhận ra "cơ hội ngàn năm có một, chỉ đến một lần trong đời".

Anh nói: "Tôi hiểu sẽ phải đối diện nhiều áp lực. Thế nhưng, tôi vẫn muốn thử để xem bản lĩnh của mình đến đâu. Hơn thế, tôi muốn góp phần lan tỏa âm nhạc, văn hóa Việt ra thế giới - mục tiêu lớn nhất".

Ca khúc được chọn đầu tiên là Cây trúc xinh - dân ca Bắc Bộ. Tuy nhiên, sau khi nghe lại, nhóm cho rằng cần ý tưởng mới mẻ hơn. Họ bàn bạc với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh để cho ra nhạc phẩm Phù Đổng Thiên Vương, lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của tác giả Nguyễn Duy và truyền thuyết Thánh Gióng.

Tiết mục 'Phù Đổng Thiên Vương' của Đức Phúc Tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương" của Đức Phúc. Video: Intervision

Đức Phúc phải luyện hát, vũ đạo, rèn thể lực, đồng thời xử lý hàng loạt phát sinh trong thời gian ngắn. Ca sĩ nói tiết mục là "thử thách lớn nhất trong 10 năm làm nghề". Có lúc anh sợ không thể lên được nốt cao trong bài.

Quá trình dàn dựng cũng bị thay đổi liên tục trước yêu cầu của ban tổ chức. "Có lúc tôi phải chạy vào nhà vệ sinh khóc một mình vì quá tải. Tôi không để nhiều người biết bởi không muốn êkíp xuống tinh thần. Khóc xong, tôi trấn an tâm lý, tự cổ vũ mình bằng câu 'cố lên, sẽ làm được thôi'. Khi nghĩ về hai tiếng 'Việt Nam', tôi có thêm động lực, không được phép bỏ cuộc", anh nói.

Đức Phúc tiết lộ phải loại bỏ một chi tiết tâm đắc trong tiết mục. Êkíp dự định thực hiện hiệu ứng làm cháy trang phục trên sân khấu để tăng cao trào nhưng trong quá trình thử, sự cố xảy ra khi lửa bén vào chất liệu da, tạo ra khói dày đặc. Ban tổ chức cũng từ chối ý tưởng do chương trình có quy định nghiêm ngặt về cháy nổ.

Đức Phúc kể về hậu trường chuẩn bị trang phục cho cuộc thi Intervision Đức Phúc kể hậu trường chuẩn bị trang phục cho cuộc thi.

Cuối phim, ca sĩ dành lời tri ân đến gần 50 con người đã đồng hành anh trong gần ba tháng, trải qua 40 buổi họp để "tạo nên chiến thắng đáng nhớ". Anh đồng thời gửi lời cảm ơn đến gia đình, những người thầy như Hồ Hoài Anh, Mỹ Tâm vì đã tạo cảm hứng, dìu dắt ca sĩ vào nghề.

Thành tích của Đức Phúc đưa anh thành một trong ba giọng ca Vbiz tạo hiệu ứng truyền thông quốc tế trong năm. Ca sĩ còn nhận loạt bằng khen trong nước, trong đó có thư chúc mừng của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Ca sĩ tên đầy đủ là Nguyễn Đức Phúc, 28 tuổi, quê Hà Nội. Năm 2015, anh là quán quân cuộc thi Giọng hát Việt qua sự dẫn dắt của Mỹ Tâm. Anh có các bản hit như Ánh nắng của anh, Ta còn yêu nhau, Còn yêu đâu ai rời đi, Hơn cả yêu, Người ơi người ở đừng về, Ngày đầu sau chia tay. Năm 2024, Đức Phúc gây chú ý tại Anh trai say hi mùa đầu tiên, vào đội hình Best Five cuối cùng.

Intervision có tên gốc là Intervision Song Contest, từng do Tổ chức Phát thanh - Truyền hình Quốc tế (OIRT) khởi xướng. Những năm đầu (1965-1968), sân chơi diễn ra tại các thành phố của Tiệp Khắc như Praha, Bratislava và Karlovy Vary. Từ năm 1977 đến 1980, Intervision được tổ chức trở lại tại Sopot (Ba Lan), thay thế Sopot International Song Festival. Sau năm 1980, cuộc thi dừng tổ chức.

Trở lại sau hơn 40 năm, cuộc thi thu hút 22 thí sinh khắp thế giới tranh tài hôm 20/9 ở Nga.

Tân Cao

Ảnh, video: Êkíp ca sĩ cung cấp