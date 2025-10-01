Ca sĩ Đức Phúc tri ân nhà thơ Nguyễn Duy

Đức Phúc đến thăm nhà thơ Nguyễn Duy vì bài "Tre Việt Nam" của ông tạo cảm hứng cho anh làm nên tiết mục vô địch Intervision.

Ca sĩ cùng êkíp đến thăm nhà thơ tối 29/9, sau khi vừa trở về TP HCM. Anh tặng nhà thơ hoa, món quà là búp bê gỗ Daruma. Cả hai cùng trò chuyện về bài Tre Việt Nam, phần thi của Đức Phúc ở Nga. Anh nói với nhà thơ: "Con biết ơn bác rất nhiều". Tác giả ký tên, tặng anh tập sách mới nhất của ông.

Nhà thơ đánh giá cao sự sáng tạo của Đức Phúc và êkíp. Ông nói: "Nghệ thuật phải có sự kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, cái cũ và cái mới như vậy mới dễ tiếp cận khán giả".

Ở tuổi 77, sức khỏe nhà thơ yếu do trải qua hai lần đột quỵ. Tay ông bị run, sinh hoạt khó hơn trước. Ông giữ tinh thần minh mẫn, nhớ như in hoàn cảnh ra đời, kỷ niệm với từng tác phẩm. Gần đây, ông ít tham gia các sự kiện của giới văn chương.

Đức Phúc (phải) bên nhà thơ Nguyễn Duy. Ảnh: Đào Tuấn Anh

Bài Tre Việt Nam ra đời năm 1969, khi nhà thơ Nguyễn Duy mới 21 tuổi, là lính binh nhì của bộ đội thông tin. Lúc đó, ông vừa nhập ngũ ba năm, trong lòng luôn nhớ về lũy tre, bến nước làng Vũ (Đò Lèn, Hà Trung, Thanh Hóa) quê ông. Nhà thơ viết những câu đầu tiên trong căn hầm ẩn dưới một khóm tre già, rễ tre đâm cả vào đầu. Ông nhớ lại: "Tôi nghĩ gì viết nấy, chẳng có một chút kỹ thuật nào nhưng rồi lại được nhiều độc giả thuộc và nhớ".

Khi Đức Phúc chuẩn bị thi Intervision, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh gợi ý chọn bài Cây trúc xinh. Tuy nhiên, ca sĩ cảm thấy ca khúc chưa thể hiện được tinh thần mạnh mẽ, quật cường của người Việt. Anh nhớ đến Tre Việt Nam - bài thơ được học từ thời cắp sách và câu chuyện Thánh Gióng. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sau đó đã trích bốn câu trong bài thơ vào phần mở đầu ca khúc Phù Đổng Thiên Vương: "Tre xanh, xanh tự bao giờ. Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh. Thân gầy guộc, lá mong manh. Mà sao nên lũy nên thành tre ơi".

Tiết mục 'Phù Đổng Thiên Vương' của Đức Phúc Tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương". Video: Intervision

Đức Phúc vượt qua 22 thí sinh các nước, vô địch cuộc thi hôm 20/9. Phù Đổng Thiên Vương có bản phối hòa trộn yếu tố truyền thống và đương đại, tạo không khí hào hùng. Tiết mục của anh gây sốt với truyền thông Nga và trong nước, thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng số kèm nhiều lời khen của giới chuyên môn.

Intervision có tên gốc là Intervision Song Contest, từng do Tổ chức Phát thanh - Truyền hình Quốc tế (OIRT) khởi xướng. Những năm đầu (1965-1968), sân chơi diễn ra tại các thành phố của Tiệp Khắc như Praha, Bratislava và Karlovy Vary. Từ năm 1977 đến 1980, Intervision được tổ chức trở lại tại Sopot (Ba Lan), thay thế Sopot International Song Festival. Sau năm 1980, cuộc thi dừng tổ chức.

Trở lại sau hơn 40 năm, cuộc thi thu hút thí sinh ở Cuba, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Ai Cập, Mỹ, Kenya, Kazakhstan, UAE, Nga, Brazil, Tajikistan, Qatar, Madagascar, Saudi Arabia, Colombia, Ethiopia, Venezuela, Serbia, Nam Phi, Belarus, Uzbekistan và Việt Nam.

Ca sĩ tên đầy đủ là Nguyễn Đức Phúc, 28 tuổi, quê Hà Nội. Năm 2015, anh là quán quân cuộc thi Giọng hát Việt qua sự dẫn dắt của Mỹ Tâm. Anh có các bản hit như Ánh nắng của anh, Ta còn yêu nhau, Còn yêu đâu ai rời đi, Hơn cả yêu, Người ơi người ở đừng về, Ngày đầu sau chia tay. Năm 2024, Đức Phúc gây chú ý khi tham gia Anh trai say hi mùa đầu tiên, vào đội hình Best Five cuối cùng.

Hà Thu