Đóng cửa phòng gym nhưng mở cửa rạp phim?

Rạp phim, nhà hàng tiệc cưới là nơi hàng trăm người ngồi sát nhau trong nhiều giờ, chẳng lẽ lại không nguy hiểm bằng phòng gym chỉ vài chục người?

TP HCM vừa ra quyết định cho phép trung tâm tiệc cưới, nhà hàng, phòng trà, rạp chiếu phim, điểm vui chơi... được hoạt động trở lại từ ngày 1/3, còn vũ trường, bar, karaoke, phòng gym tiếp tục đóng cửa để phòng dịch. Độc giả Hoàng cho rằng, quyết định này còn nhiều điểm chưa hợp lý: "Đóng cửa phòng gym hay các cơ sở thể thao tương tự trong khi lại cho mở nhà hàng và đặc biệt trung tâm tiệc cưới là hết sức vô lý.

Với phòng gym (và các cơ sở thể thao khác), khi xảy ra lây nhiễm, công tác khoanh vùng, truy vết dễ dàng hơn rất nhiều, vì đơn giản là chẳng ai chạy từ tỉnh này qua tỉnh khác để tập gym cả. Khi người ta tới tập thì phòng gym cũng đều lưu lại thông tin cá nhân thông qua các hình thức ghi giờ, bán vé hay thẻ thành viên... Trong khi đó, nhà hàng tiệc cưới mà xảy ra chuyện thì chỉ có thể trông chờ vào tính tự giác thôi. Chưa kể người ta có thể bay từ Bắc vào Nam để ăn tiệc cưới, mọi chuyện sẽ rất phức tạp".

Đồng quan điểm, bạn đọc A phân tích: "Thứ nhất, dân tập gym không đứng gần người khác trong phòng, lý do rất nguy hiểm vì tạ nặng. Và khi có người đang sử dụng máy tập, chẳng ai muốn đứng đó chờ cả, họ sẽ đi chỗ khác, tập cái khác. Một lý do khác là mùi mồ hôi không mấy dễ chịu nên họ sẽ né. Thứ hai, dân tập thường đeo găng tay, do các dụng cụ cứng và nặng, không đeo sẽ rất đau. Thứ ba, dân tập hay sử dụng khăn để lót sau khi có người khác dùng máy, vì không ai muốn nằm hay dựa vào vị trí vừa có người khác dùng. Thứ tư, khẩu trang y tế không quá dày đến mức không thể thở được, tôi vẫn đeo và tập bình thường.

Trong khi đó, các nhà hàng tiệc cưới là nơi từng xảy ra ổ dịch. Gần đây nhất là ở Hải Dương với bốn đám cưới bùng phát thành ổ dịch. Người đi ăn không thể nào đeo khẩu trang được, không thể ngồi giãn cách được, và họ còn dùng đũa để gắp cho nhau, cụng ly uống, ôm nhau chụp hình, nói chuyện gần nhau... Đây mới là loại hình kinh doanh cần tiếp tục đóng cửa, còn tập luyện thể thao nên mau chóng khôi phục để tăng cường sức khỏe mỗi người, nhằm giảm khả năng bị ảnh hưởng của nhiều loại bệnh, không chỉ Covid".

>> Tính kế cho người kinh doanh đóng cửa vì dịch

Nhấn mạnh những bất cập trong quyết định mới của TP HCM, độc giả Phuoc Nguyen khẳng định: "Tôi không đồng tình với quyết định này. Nếu đã thực hiện mục tiêu kép thì phải mở hết để cho người dân an tâm làm ăn, học tập, thể thao... và chống dịch chung với Chính quyền. Đằng này, nếu mở cửa một số loại hình kinh doanh này, đóng cửa các hoạt động kinh doanh khác vì cho rằng không gian kín, dễ lây lan, số lượng người tập trung đông, rõ ràng là không hợp lý.

Nhà hàng tiệc cưới, rạp chiếu phim đều là những nơi có không gian kín và số lượng người rất đông, lại ngồi san sát nhau. Chỉ cần có một ca nhiễm trong đó thì xong hết. Trong khi các loại hình khác như phòng tập gym, quán bi-a, yoga... số lượng người tập trung tương đối ít. Chính quyền thành phố nên xem xét lại".

Bạn đọc Tri Thuc Nguyen lại cho rằng TP HCM cần hành động đồng bộ để đảm bảo an toàn và công bằng chống dịch: "Rạp chiếu phim là nơi hàng trăm người ngồi sát nhau trong hai, ba tiếng đồng hồ, chẳng lẽ lại không nguy hiểm bằng phòng tập thể thao có vài chục người? Đây là quyết định mang tính kinh tế hay dựa trên khuyến cáo y tế? Theo tôi, đã mở thì mở hết, còn nếu cấm phải đặt yếu tố sức khỏe cộng đồng lên trên hết.

Liệu chúng ta có đảm bảo 100 con người trong rạp phim, nhà hàng tiệc cưới sẽ đeo khẩu trang trong suốt mấy tiếng không? Chưa kể việc ăn nước uống đương nhiên phải mở khẩu trang. Còn nếu tính về không gian kín và khoảng cách thì rạp chiếu phim khó an toàn hơn nhiều khi so sánh với phòng tập thể thao. Nếu một người đi xem phim, ăn cưới là F1 thì số lượng F2, F3 sẽ vô cùng lớn. Xét về yếu tố kinh tế, rất nhiều ngành nghề khác cũng bị ảnh hưởng nặng nề không kém các nhà hàng, rạp phim".

Thành Lê tổng hợp

