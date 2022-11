'Đóng cửa bến cũ là lối thoát cho bến xe Miền Đông mới'

Bến xe Miền Tây cũng không quá gần trung tâm, nhưng tại sao nó vẫn hoạt động tốt suốt hàng chục năm nay?

Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức, TP HCM) đã được xây dựng nhiều năm, có thời gian để người dân quen dần với thói quen đi lại, tuy nhiên đến nay vẫn trong tình trạng vắng khách. Đánh giá về nguyên nhân dẫn tới thực trạng này, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng bến mới quá xa (cách trung tâm TP HCM gần 20 km), nhiều người không muốn di chuyển xuyên thành phố mất thời gian, tốn kém.

Cá nhân tôi không thật đồng tình với quan điểm này. Một ví dụ điển hình là bến xe Miền Tây cũng nằm ở vị trí không gần trung tâm, nhưng tại sao nó vẫn hoạt động tốt suốt hàng chục năm nay, mặc dù cũng không có tuyến metro để kết nối? Tôi thấy người dân ở Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp hay khu vực Củ Chi, Hóc Môn... vẫn đi ra bến xe Miền Tây đó thôi dù khoảng cách chẳng hề gần hay thuận tiện cho việc di chuyển. Vậy vấn đề mấu chốt ở đây là gì?

Tôi cho rằng, nếu không quyết liệt đóng cửa bến xe cũ thì làm sao bến mới hoạt động tốt? Ngay cả khi có hệ thống metro mà vẫn không đóng bến xe Miền Đông cũ lại thì người ta cũng chẳng ai dại gì đi xa ra bến mới. Ai mà chẳng thích sự tiện lợi, phải không? Người dân tới bến xe Miền Tây đơn giản vì họ bắt buộc phải làm vậy, do không có sự lựa chọn khác. Với bến xe Miền Đông cũng vậy, nếu đóng hẳn bến xe cũ thì người dân sẽ quen dần với bến mới và không còn tìm cách so sánh hơn thua nữa.

Cái chính là người dân hiện nay vẫn chưa quen với bến xe Miền Đông mới. Do bến cũ vẫn hoạt động nên nhiều người mới có sự so sánh và không ủng hộ bến mới. Như tôi ở Bình Thạnh, muốn ra bến xe Miền Tây, tôi phải đi hai chuyến xe buýt, tới Lê Hồng Phong để đi xe trung chuyển, hoặc có khi tôi phải chạy xe máy đến bến xe rồi gửi tại đó luôn, thời gian đi lại ít cũng mất khoảng 1,5 tiếng. Rõ ràng, việc di chuyển đâu có dễ dàng gì, nhưng tôi vẫn sử dụng dịch vụ ở đây mà chẳng hề than phiền gì. Vì nếu không đến đây thì còn biết đến đâu nữa?

Tôi nói điều này vì nhiều người nói "đi bến xe Miền Đông mới tốn kém hơn giá vé". Tại sao các bạn không chịu khó đi các phương tiện công cộng giá rẻ như xe buýt mà cứ thích đi taxi rồi than phiền giá cao? Bến xe Miền Đông mới, nếu thiếu phương tiện kết nối cũng chỉ là vì trước giờ nó chưa hoạt động hết công suất. Chứ nếu người dân sử dụng nhiều hơn, bến hoạt động liên tục một thời gian, khi nhu cầu đi lại tăng lên, thì tự khắc sẽ có thêm các phương thức di chuyển phong phú, đa dạng hơn ngay thôi.

Tóm lại, tôi mong chính quyền cần mạnh tay đóng hẳn bến xe Miền Đông cũ, kể cả những chuyến đi quốc lộ 13 và kiên quyết dẹp xe dù, bến cóc, để người dân quen dần với bến xe mới. Ở Hà Nội, khi di dời bến xe ra ngoại thành, người dân cũng quen dần đó thôi và giờ cũng chẳng ai kêu ca đường xa cả.

