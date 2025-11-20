Đối thủ châu Á của Hương Giang tại Miss Universe

Là thí sinh chuyển giới duy nhất tại mùa thi, Hương Giang gây chú ý với truyền thông trong nước và quốc tế. Ở bán kết và phần thi trang phục dân tộc ngày 19/11, cô diện áo dài nữ sinh và váy "giọt sương", bước catwalk được nhiều khán giả nhận xét ngày càng tự tin.

Người đẹp xếp vị trí thứ ba hạng mục Beyond the Crown (Dự án xã hội ý nghĩa) với 233.130 điểm, sau thí sinh Paraguay (689.258 lượt) và Philippines (298.245). Cô còn có lợi thế với 4,3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, có lượng fan lớn nhất cuộc thi.

Hương Giang 34 tuổi, hiện làm ca sĩ, người mẫu, diễn viên, nhà sáng tạo nội dung, từng đăng quang Miss International Queen 2018. Cô từng xuất hiện trong bảng xếp hạng "best arrival" (màn chào sân ấn tượng) của các chuyên trang sắc đẹp.

Mùa thi thứ 74 mang chủ đề Beyond the Crown - Không chỉ là vương miện, bắt đầu vào đầu tháng 11. Hiện có 120 người đẹp tiếp tục chặng đường chinh phục vương miện. Hoa hậu Victoria Kjær Theilvig, người Đan Mạch, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm vào chung kết diễn ra sáng 21/11, phát miễn phí, độc quyền trên FPT Play.