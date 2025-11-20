Đối thủ châu Á của Hương Giang tại Miss Universe

Là thí sinh chuyển giới duy nhất tại mùa thi, Hương Giang gây chú ý với truyền thông trong nước và quốc tế. Ở bán kết và phần thi trang phục dân tộc ngày 19/11, cô diện áo dài nữ sinh và váy "giọt sương", bước catwalk được nhiều khán giả nhận xét ngày càng tự tin.
Người đẹp xếp vị trí thứ ba hạng mục Beyond the Crown (Dự án xã hội ý nghĩa) với 233.130 điểm, sau thí sinh Paraguay (689.258 lượt) và Philippines (298.245). Cô còn có lợi thế với 4,3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, có lượng fan lớn nhất cuộc thi.
Hương Giang 34 tuổi, hiện làm ca sĩ, người mẫu, diễn viên, nhà sáng tạo nội dung, từng đăng quang Miss International Queen 2018. Cô từng xuất hiện trong bảng xếp hạng "best arrival" (màn chào sân ấn tượng) của các chuyên trang sắc đẹp.
Mùa thi thứ 74 mang chủ đề Beyond the Crown - Không chỉ là vương miện, bắt đầu vào đầu tháng 11. Hiện có 120 người đẹp tiếp tục chặng đường chinh phục vương miện. Hoa hậu Victoria Kjær Theilvig, người Đan Mạch, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm vào chung kết diễn ra sáng 21/11, phát miễn phí, độc quyền trên FPT Play.
Là thí sinh chuyển giới duy nhất tại mùa thi, Hương Giang gây chú ý với truyền thông trong nước và quốc tế. Ở bán kết và phần thi trang phục dân tộc ngày 19/11, cô diện áo dài nữ sinh và váy "giọt sương", bước catwalk được nhiều khán giả nhận xét ngày càng tự tin.
Người đẹp xếp vị trí thứ ba hạng mục Beyond the Crown (Dự án xã hội ý nghĩa) với 233.130 điểm, sau thí sinh Paraguay (689.258 lượt) và Philippines (298.245). Cô còn có lợi thế với 4,3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, có lượng fan lớn nhất cuộc thi.
Hương Giang 34 tuổi, hiện làm ca sĩ, người mẫu, diễn viên, nhà sáng tạo nội dung, từng đăng quang Miss International Queen 2018. Cô từng xuất hiện trong bảng xếp hạng "best arrival" (màn chào sân ấn tượng) của các chuyên trang sắc đẹp.
Mùa thi thứ 74 mang chủ đề Beyond the Crown - Không chỉ là vương miện, bắt đầu vào đầu tháng 11. Hiện có 120 người đẹp tiếp tục chặng đường chinh phục vương miện. Hoa hậu Victoria Kjær Theilvig, người Đan Mạch, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm vào chung kết diễn ra sáng 21/11, phát miễn phí, độc quyền trên FPT Play.
Hương Giang catwalk với váy "giọt sương" tại bán kết Miss Universe 2025. Video: FPT Play
Sau đêm bán kết, thí sinh Philippines Ahtisa Manalo được chuyên trang sắc đẹp World Press dự đoán đăng quang. Từ đầu cuộc thi, cô giữ phong độ ổn định, trình diễn tốt, giao tiếp tự tin.
Ahtisa Manalo 28 tuổi, là người mẫu, có nhiều kinh nghiệm tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Hồi tháng 5, cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2025, từng giành á hậu 2 tại Miss Universe Philippines 2024.
Cô còn từng thi Binibining Pilipinas (Hoa hậu Philippines 2018), dừng chân ở vị trí thứ ba. Sau đó, đơn vị nắm bản quyền cử cô tham gia Miss International 2028 ở Nhật Bản và giành á hậu 1. Năm 2024, sau thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2024, cô giành vé đến Miss Cosmo, tổ chức ở Việt Nam, dừng chân ở top 10.
Thí sinh của Philippines thường được giám khảo, chuyên gia sắc đẹp đánh giá cao. Các mỹ nhân của quốc gia này từng đăng quang là Pia Wurtzbach (2015), Catriona Gray (2018).
Sau đêm bán kết, thí sinh Philippines Ahtisa Manalo được chuyên trang sắc đẹp World Press dự đoán đăng quang. Từ đầu cuộc thi, cô giữ phong độ ổn định, trình diễn tốt, giao tiếp tự tin.
Ahtisa Manalo 28 tuổi, là người mẫu, có nhiều kinh nghiệm tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Hồi tháng 5, cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2025, từng giành á hậu 2 tại Miss Universe Philippines 2024.
Cô còn từng thi Binibining Pilipinas (Hoa hậu Philippines 2018), dừng chân ở vị trí thứ ba. Sau đó, đơn vị nắm bản quyền cử cô tham gia Miss International 2028 ở Nhật Bản và giành á hậu 1. Năm 2024, sau thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2024, cô giành vé đến Miss Cosmo, tổ chức ở Việt Nam, dừng chân ở top 10.
Thí sinh của Philippines thường được giám khảo, chuyên gia sắc đẹp đánh giá cao. Các mỹ nhân của quốc gia này từng đăng quang là Pia Wurtzbach (2015), Catriona Gray (2018).
Ahtisa Manalo được khán giả cổ vũ khi catwalk tại bán kết. Video: PhilStar
Người đẹp nước chủ nhà Thái Lan - Veena Praveenar Singh - là thí sinh nổi bật. Cô 29 tuổi, người gốc Ấn Độ, là người mẫu. Hoa hậu cao 1,78 m, có số đo ba vòng là 84 - 64 - 93 cm.
Cô từng bốn lần thi Miss Universe Thái Lan, đăng quang hồi tháng 8. Ngoài đời, hoa hậu từng kết hôn với một doanh nhân, ly hôn năm ngoái.
Ngoài gương mặt, vóc dáng đẹp, Veena Praveenar Singh còn được đánh giá cao ở các phần ứng xử. Cô tốt nghiệp hai chuyên ngành tiếng Nga và Nghệ thuật tự do tại Đại học Thammasat, thành thạo tiếng Anh và tiếng Nga.
Người đẹp nước chủ nhà Thái Lan - Veena Praveenar Singh - là thí sinh nổi bật. Cô 29 tuổi, người gốc Ấn Độ, là người mẫu. Hoa hậu cao 1,78 m, có số đo ba vòng là 84 - 64 - 93 cm.
Cô từng bốn lần thi Miss Universe Thái Lan, đăng quang hồi tháng 8. Ngoài đời, hoa hậu từng kết hôn với một doanh nhân, ly hôn năm ngoái.
Ngoài gương mặt, vóc dáng đẹp, Veena Praveenar Singh còn được đánh giá cao ở các phần ứng xử. Cô tốt nghiệp hai chuyên ngành tiếng Nga và Nghệ thuật tự do tại Đại học Thammasat, thành thạo tiếng Anh và tiếng Nga.
Veena Praveenar Singh tại bán kết Miss Universe 2025. Video: MU
Manika Vishwakarma, 22 tuổi, người Ấn Độ, thuộc nhóm thí sinh trẻ của cuộc thi. Cô đến từ Sri Ganganagar, Rajasthan, hiện sinh sống tại Delhi, là sinh viên năm cuối ngành Khoa học Chính trị và Kinh tế. Người đẹp đăng quang Miss Universe Rajasthan 2024, sau đó giành vương miện Miss Universe India hồi tháng 8. Cô được các fan đánh giá tài sắc vẹn toàn, có nhiều tài lẻ như nhảy múa, vẽ tranh.
Manika Vishwakarma, 22 tuổi, người Ấn Độ, thuộc nhóm thí sinh trẻ của cuộc thi. Cô đến từ Sri Ganganagar, Rajasthan, hiện sinh sống tại Delhi, là sinh viên năm cuối ngành Khoa học Chính trị và Kinh tế. Người đẹp đăng quang Miss Universe Rajasthan 2024, sau đó giành vương miện Miss Universe India hồi tháng 8. Cô được các fan đánh giá tài sắc vẹn toàn, có nhiều tài lẻ như nhảy múa, vẽ tranh.
Manika Vishwakarma mặc váy của nhà thiết kế Việt - Lê Thắng - tại buổi ra mắt các thí sinh Miss Universe 2025. Video: World Beauties
Nhiều fan theo dõi Miss Universe gọi thí sinh Trung Quốc - Zhao Na - là "ngựa ô" tại sân chơi năm nay. Cô không được chú ý từ đầu nhưng nổi bật sau phần thi áo tắm nhờ hình thể đẹp. Zhao Na 20 tuổi, là người mẫu, cao 1,83 m. Cô còn là vũ công, có đam mê với các loại nhạc cụ truyền thống như đàn tỳ bà, đàn tranh.
Nhiều fan theo dõi Miss Universe gọi thí sinh Trung Quốc - Zhao Na - là "ngựa ô" tại sân chơi năm nay. Cô không được chú ý từ đầu nhưng nổi bật sau phần thi áo tắm nhờ hình thể đẹp. Zhao Na 20 tuổi, là người mẫu, cao 1,83 m. Cô còn là vũ công, có đam mê với các loại nhạc cụ truyền thống như đàn tỳ bà, đàn tranh.
Zhao Na catwalk với áo tắm tại cuộc thi. Video: MU
Thí sinh Bangladesh - Tangia Zaman Methila - là ứng viên mạnh ở khu vực Nam Á. Người đẹp 33 tuổi, sinh ra tại thủ đô Dhaka. Tangia Zaman Methila hiện là người mẫu kiêm diễn viên, từng hai lần được đơn vị nắm bản quyền chọn trở thành thí sinh Bangladesh tại Miss Universe vào các năm 2020 và 2025. Cô xếp thứ hai về lượng fan tại cuộc thi, sau Hương Giang, với 1,8 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Các chuyên trang sắc đẹp dự đoán Methila bứt phá tại đêm thi cuối.
Thí sinh Bangladesh - Tangia Zaman Methila - là ứng viên mạnh ở khu vực Nam Á. Người đẹp 33 tuổi, sinh ra tại thủ đô Dhaka. Tangia Zaman Methila hiện là người mẫu kiêm diễn viên, từng hai lần được đơn vị nắm bản quyền chọn trở thành thí sinh Bangladesh tại Miss Universe vào các năm 2020 và 2025. Cô xếp thứ hai về lượng fan tại cuộc thi, sau Hương Giang, với 1,8 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Các chuyên trang sắc đẹp dự đoán Methila bứt phá tại đêm thi cuối.
Miss Universe Bangladesh tạo dáng ở hậu trường. Video: MU
Thanh Thanh
Ảnh: Miss Universe