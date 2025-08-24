Mỹ nhân gốc Ấn thắng Miss Universe Thailand 2025

Phút đăng quang của Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025

Phút đăng quang của mỹ nhân Veena Praveenar Singh trong đêm chung kết diễn ra tại Bangkok.

Tối 23/8, người đẹp của tỉnh Saraburi, vượt qua 76 đối thủ giành danh hiệu cao nhất. Hoa hậu Hoàn vũ 2005 Natalie Glebova là người trao vương miện cho cô.

Với chiến thắng này, Veena Praveenar Singh đại diện Thái Lan tranh tài tại Miss Universe vào tháng 11. Cô là thí sinh gốc Ấn đầu tiên đăng quang cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia của Thái Lan.

Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt là Praewwanich Ruangthong từ Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok cũ) và Naruemol Phimphakdee của Phuket.

Miss Universe Thailand là một trong những sân chơi nhan sắc hút sự chú ý của fan, nhằm tìm kiếm thí sinh đến với Miss Universe. Đơn vị nắm bản quyền tổ chức cuộc thi do ông Nawat Itsaragrisil đứng đầu. Doanh nhân này cũng là chủ tịch của Miss Grand International. Năm nay, Thái Lan đăng cai tổ chức Miss Universe.