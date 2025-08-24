Mỹ nhân gốc Ấn thắng Miss Universe Thailand 2025

Phút đăng quang của mỹ nhân Veena Praveenar Singh trong đêm chung kết diễn ra tại Bangkok.
Tối 23/8, người đẹp của tỉnh Saraburi, vượt qua 76 đối thủ giành danh hiệu cao nhất. Hoa hậu Hoàn vũ 2005 Natalie Glebova là người trao vương miện cho cô.
Với chiến thắng này, Veena Praveenar Singh đại diện Thái Lan tranh tài tại Miss Universe vào tháng 11. Cô là thí sinh gốc Ấn đầu tiên đăng quang cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia của Thái Lan.
Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt là Praewwanich Ruangthong từ Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok cũ) và Naruemol Phimphakdee của Phuket.
Miss Universe Thailand là một trong những sân chơi nhan sắc hút sự chú ý của fan, nhằm tìm kiếm thí sinh đến với Miss Universe. Đơn vị nắm bản quyền tổ chức cuộc thi do ông Nawat Itsaragrisil đứng đầu. Doanh nhân này cũng là chủ tịch của Miss Grand International. Năm nay, Thái Lan đăng cai tổ chức Miss Universe.
Trong vòng thi ứng xử, người đẹp gây ấn tượng với khán giả khi trả lời ban tổ chức câu hỏi về quảng bá quốc gia dịp Thái Lan sắp đăng cai Miss Universe. Theo Veena, nếu được gửi đi thông điệp ngắn giúp 130 đại diện nhan sắc khắp thế giới cảm nhận sự độc đáo của quê nhà, cô sẽ nhấn mạnh vào lòng hiếu khách và nét đa dạng văn hóa.
"Lời đầu tiên mà tôi sẽ nói là: chào mừng các bạn đến với đất nước của nền văn hóa. Thái Lan lưu giữ nhiều truyền thống đa dạng, nổi bật nhất là nền ẩm thực và người dân luôn nở nụ cười. Đây là xứ sở của nụ cười. Chúng tôi hân hoan đón chào du khách ở mọi lứa tuổi. Đồng thời, đất nước tôi cũng chuẩn bị đủ đầy tiện nghi để phục vụ mọi người. Hãy đến thăm Thái Lan vì bạn sẽ nhận lại niềm vui, hạnh phúc và những nụ cười sau mỗi chuyến đi", cô cho biết.
Truyền thông quốc tế nhận định kết quả này chứng minh nỗ lực không ngừng nghỉ của Veena Praveenar Singh trên con đường chinh phục đấu trường sắc đẹp.
Người đẹp sinh năm 1996, lần đầu tham gia Miss Universe năm 2018 và dừng chân ở vị trí Á hậu 2. Hai năm sau, mỹ nhân quay trở lại và đoạt Á hậu 1. Năm 2023, cô tiếp tục dự thi nhưng khiến người hâm mộ tiếc nuối với kết quả Á hậu 2. Cũng mùa giải này, cô trở thành thí sinh đầu tiên lập gia đình sau khi ban tổ chức mở rộng quy chế về đối tượng đăng ký. Năm 2022, cô kết hôn doanh nhân Thái Lan gốc Ấn, nhưng ly hôn năm 2024.
Tạp chí Mega nhận xét thành tích của Veena qua các mùa thi cho thấy sự kiên nhẫn, bền bỉ và sức hút không thể phủ nhận của cô. Với người đẹp, mỗi lần thử sức là cơ hội trau dồi khả năng trình diễn, củng cố sự tự tin, và quyết tâm chiến thắng.
Ngoài nhan sắc, Veena Praveenar Singh gây chú ý với hình ảnh người đẹp học thức. Cô tốt nghiệp hai chuyên ngành tiếng Nga và Nghệ thuật tự do tại Đại học Thammasat. Theo khán giả và báo chí Thái Lan, sự bền bỉ theo đuổi giấc mơ của tân hoa hậu truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ.
Cô đăng quang Miss Universe tỉnh Saraburi hồi tháng 5.
Người đẹp giữ vóc dáng bằng tập pilates, ăn uống lành mạnh. Cô thường đăng video tập luyện trên trang cá nhân. Hiện Instagram của cô có gần một triệu người theo dõi.
Người đẹp cao 1,78 m, có số đo ba vòng là 84 - 64 - 93 cm.
Cô có kinh nghiệm trình diễn sân khấu, khả năng catwalk chuyên nghiệp do có nhiều năm làm người mẫu.
Veena Praveenar Singh trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes tháng 5, lần đầu tham gia lễ trao giải. Cô từng xuất hiện chung khung hình với siêu mẫu Bella Hadid trong sự kiện. Bella khen Veena có gương mặt xinh đẹp sau khi hai người chụp ảnh chung.
Trên các sân khấu Miss Universe Thailand trước đây, Veena nhiều lần kể chuyện từng bị bắt nạt vì là "con lai", ngoại hình khác biệt khi còn nhỏ. Từ đó, cô học cách đối diện để trở nên mạnh mẽ, nhận ra giá trị của việc yêu bản thân và mặc kệ sự soi mói.
Theo Veena, cô đến với các sân chơi sắc đẹp để tiếp thêm động lực cho những người đồng cảnh ngộ, dùng sức ảnh hưởng góp phần giảm bớt tình trạng kỳ thị trong môi trường học đường.
Veena Praveenar Singh diện mốt doanh nhân trong một cuộc phỏng vấn gần đây.
Phương Thảo
Ảnh, video: Instagram Veena Praveenar Singh