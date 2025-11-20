Váy 'giọt sương' của Hương Giang ở bán kết Miss Universe

Thái LanHoa hậu Hương Giang chọn đầm hình giọt sương tôn vóc dáng gợi cảm ở phần thi bán kết Miss Universe 2025, tối 19/11.

120 thí sinh thế giới lần lượt trải qua các phần trình diễn bikini và trang phục dạ hội. Hương Giang catwalk trong bộ đầm đuôi cá xẻ ngực sâu của nhà thiết kế Phan Huy. Thiết kế ôm sát eo và hông, tôn ba vòng của người đẹp.

Màn catwalk với đầm dạ hội của Hương Giang tại bán kết Miss Universe Hương Giang catwalk với đầm giọt sương trên sân khấu cuộc thi, hôm 19/11. Video: FPT Play

Phan Huy cho biết giọt sương tượng trưng cho vẻ đẹp thuần khiết của phụ nữ Việt. Anh và năm thợ cắt may, ba thợ đính kết hoàn thiện trong hơn hai tháng. Nhà thiết kế áp dụng kỹ thuật đính ống cước horsehair braid để tạo hình giọt sương trên nền tulle xuyên thấu. Vô số đá và pha lê được phủ kín thân váy, tạo hiệu ứng bắt sáng trên sân khấu.

Trên các diễn đàn nhan sắc, khán giả khen thiết kế đẹp và lạ mắt. Số khác chê trang phục chỉ phù hợp đi sự kiện thảm đỏ hoặc tiệc tùng, kém nổi bật khi trình diễn trên sân khấu. Họ viết: "Hương Giang mặc váy này bị mờ nhạt", "Hình giọt nước có vẻ không tôn hình thể lắm".

Trước phần thi, Hương Giang cho biết đắn đo khi chọn đầm này. Cô muốn tạo sự khác biệt giữa vô vàn thiết kế dạ hội đính kết na ná nhau của các thí sinh khác. "Bộ váy này rất hợp với tinh thần 'Beyond the crown' ở cuộc thi năm nay. Và quan trọng là tôi thấy tự tin khi mặc nó", cô nói.

Bộ đầm của Phan Huy dành cho Hương Giang ở bán kết Universe 2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Để ghi điểm phong cách tại cuộc thi, Hương Giang bắt tay stylist Lê Minh Ngọc, chuẩn bị những bộ đầm đẹp nhất cho các hoạt động. Cô mang theo 60 thiết kế cùng nhiều phụ kiện, giày dép của Dior, Louis Vuitton, Hermès, Ferragamo. Hoa hậu ưu tiên những bộ đầm dự tiệc tôn đường cong, đồng thời vẫn giữ được sự tinh tế. Hiện dự án cộng đồng của cô xếp thứ 3 với 232.876 lượt bình chọn.

Hương Giang là người chuyển giới châu Á đầu tiên thi Miss Universe, cao 1,7 m, số đo ba vòng 86-62-90 cm. Người đẹp 34 tuổi quê tại Hà Nội, đăng quang Miss International Queen ở Thái Lan. Nhiều năm qua, Hương Giang theo đuổi ca hát, đóng phim, tham gia sản xuất các chương trình truyền hình thực tế.

Mùa thi thứ 74 mang chủ đề Beyond the Crown - Không chỉ là vương miện, diễn ra đầu tháng 11. Tuy nhiên, ồn ào về khâu tổ chức, mâu thuẫn nội bộ lãnh đạo của Miss Universe Organization (MUO) khiến cuộc thi bị khán giả nhận xét thiếu chuyên nghiệp. Nhiều thí sinh rút lui do sức khỏe không tốt hoặc lý do cá nhân.

Sau bán kết, giám khảo sẽ chọn ra 29 thí sinh, cùng một thí sinh vào top 30 do khán giả bình chọn. Kết quả sẽ công bố ở chung kết diễn ra vào sáng 21/11, từ top 30, giám khảo tiếp tục chọn lần lượt top 12 (thay vì 10 giống các năm trước), top 5, top 3 (gồm một hoa hậu và hai á hậu). Hoa hậu Victoria Kjær Theilvig, người Đan Mạch, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm. Chương trình phát miễn phí, độc quyền trên FPT Play.

Miss Universe tổ chức lần đầu năm 1952, là một trong những cuộc thi nhan sắc thu hút nhiều người xem nhất thế giới, với 165 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát sóng.

Ý Ly