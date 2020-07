Độc giả nhận giải tuần cuối cuộc thi ‘Lớp học vui khỏe, an toàn’

20 bài dự thi đạt giải thể hiện khoảnh khắc ấn tượng của trẻ mầm non, tiểu học trong giờ uống sữa học đường, lúc học tập, vận động... tại trường.

Nhiều giáo viên, phụ huynh bậc mầm non, tiểu học chia sẻ bài viết, hình ảnh, video trong tuần cuối của cuộc thi "Lớp học vui khỏe, an toàn" (diễn ra từ ngày 30/6 đến 6/7). Qua các bài dự thi, lớp học của bé lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, những giờ học diễn ra sôi nổi, hào hứng.

Các bé cùng ra sân tập thể dục, yoga ngoài trời, cố gắng chạy hết tốc lực để giành chiến thắng trong trò chơi vận động hay thể hiện sự khéo tay làm nên đồ chơi xinh xắn từ "người bạn" quen thuộc - sữa học đường Vinamilk.

Với các bé trường Tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội), niềm vui đến trường là được học những con số vui tính, ngắm và đếm các cây xanh xung quanh trường, tham gia hoạt động tập thể như kéo co, cờ vua, cờ tướng...

Đọc những quyển sách truyện bổ ích, giải lao vui khỏe với trò chơi dân gian, uống sữa cùng bạn bè... mang lại sự hào hứng cho các em trường Tiểu học Khúc Xuyên (Bắc Ninh), trường Tiểu học Lý Thái Tổ (Hà Nội)...

Các hoạt động bổ ích mỗi ngày mang đến các em học sinh những giây phút thật tươi vui, nâng cao sức khỏe và học tập năng suất. Kết hợp với chế độ dinh dưỡng tại trường cũng như ở nhà góp phần giúp trẻ phát triển toàn diện hơn, đặc biệt đối với trẻ ở độ tuổi mầm non, tiểu học.

Các bé mầm non tập yoga ngoài trời để nâng cao sức khỏe.

Đọng lại qua những bài dự thi là khoảnh khắc đẹp, ý nghĩa trong môi trường học đường, tình yêu thương của thầy cô, bạn bè; sự vui vẻ, đáng yêu của con trẻ. Ký ức tuổi thơ đong đầy với những ngày tháng học tập, vui chơi an toàn dưới mái trường.

Cũng tại ngôi trường tuổi thơ, các bé còn học được nhiều bài học đầu đời ý về thực hành cuộc sống, thói quen tốt trong việc ăn uống, phòng bệnh... qua những tiết học thú vị, giờ uống sữa học đường vui vẻ cùng bạn bè.

Tinh thần vui khỏe, an toàn của cuộc thi còn truyền cảm hứng, lan tỏa đến nhiều giáo viên, phụ huynh, học sinh ở khắp các tỉnh thành tạo nên môi trường học đường tích cực.

Các bé trường Mầm Non A xã Thanh Liệt (Hà Nội) học cách rửa tay phòng dịch.

Trong tuần cuối, Ban tổ chức cũng chấm điểm và chọn ra 20 bài dự thi xuất sắc theo đúng tinh thần, thể lệ của cuộc thi. Mỗi bài dự thi đoạt giải sẽ được nhận tiền mặt trị giá một triệu đồng và voucher mua sản phẩm Vinamilk 500.000 đồng.

20 bài dự thi gồm 10 giải thưởng "Lớp học vui khỏe, an toàn" và 10 giải thưởng "Giờ uống sữa vui, khỏe tại trường.

Danh sách 10 độc giả nhận giải "Lớp học vui khỏe, an toàn" như sau:

Danh sách 10 độc giả nhận giải "Giờ uống sữa vui, khỏe tại trường" như sau:

Qua ba tuần diễn ra, cuộc thi "Lớp học vui khỏe, an toàn" đã tạo ra sân chơi để giáo viên, phụ huynh bày tỏ tâm tư, tình cảm, cùng kết nối và đóng góp xây dựng nên môi trường học đường vui, khỏe, an toàn cho những mầm non tương lai.

Ban tổ chức cuộc thi, đơn vị đồng hành Vinamilk và chương trình Sữa học đường hy vọng tinh thần "đi học vui khỏe, an toàn" sẽ luôn được phát huy, lan tỏa để trẻ hào hứng đến lớp học tập, vui chơi và có những ký ức tuổi thơ thật đẹp, trong sáng. Và trường học là môi trường giáo dục giúp trẻ ươm mầm, phát triển, thể hiện niềm đam mê, khả năng sáng tạo, sự tự tin và nhiều đức tính tốt đẹp khác.

Niềm vui chiến thắng của các bé khi tham gia ngày hội thể thao của trường.

Trong hành trình theo bước con lớn khôn đó còn có "người bạn" luôn đồng hành, tiếp năng lượng cho trẻ - sữa học đường Vinamilk. Nhờ chương trình Sữa học đường mà các con có thêm nguồn dinh dưỡng để phát triển đức - trí - thể - mỹ.

Độc giả Trần Thị Hòa chia sẻ, khi được hỏi vì sao con thích uống sữa, các con đã chia sẻ những lý do rất dễ thương: "Con muốn chơi đá bóng giỏi", "Con thích uống sữa để tăng chiều cao và chơi đá bóng giỏi hơn", "Con rất thích uống sữa, vì uống sữa giúp con cao lớn và xinh đẹp".

Các bé trường Tiểu học Trung Văn (Hà Nội) ghi lại khoảnh khắc đẹp trong giờ uống sữa học đường.

Tại "ngôi nhà tuổi thơ", các bé sẽ có trải nghiệm đáng nhớ, học hỏi biết bao điều hay, viết tiếp giấc mơ tuổi thơ diệu kỳ. Ở nơi đó, nụ cười của các con mãi là "nắng ấm" nơi sân trường như niềm mơ ước của độc giả Nguyễn Quỳnh Vân chia sẻ trong cuộc thi.

Thầy giáo bộ môn Mỹ thuật trường Tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội) hướng dẫn các bé làm sản phẩm từ vỏ hộp sữa học đường.

Kim Uyên