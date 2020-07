Bé thích đi học

Mỗi ngày đến lớp là một ngày vui, có biết bao điều hay nên lúc nào bé cũng líu lo rằng muốn đến trường.

"Mẹ ơi con muốn đi học. Mẹ ơi con muốn đến trường". Mỗi lần nghe được phụ huynh nói với tôi câu nói này, trong lòng tôi dạt dào cảm xúc không thể nói thành lời. Câu nói chứa đựng bao nhiều niềm mong mỏi, sự thúc giục, niềm vui sướng của các bé để được đến lớp, đến trường. Hơn hết là niềm tin của các bậc phụ huynh với cô giáo, với nhà trường.

Dịch Covid-19 diễn ra trên toàn cầu và thật may mắn khi việt Nam chúng ta kiểm soát tốt bệnh dịch để các con được quay trở lại trường học. Đảm bảo an toàn và dinh dưỡng cho bé là điều quan trọng nhất mà nhà trường đã đặt ra để chuẩn bị chào đón các bé quay trở lại.

Mỗi lớp học được vệ sinh và khử khuẩn cloramin B, thực đơn của bé được đổi mới, đa dạng và tăng cường vitamin C giúp tăng sức đề kháng cho bé. Sữa học đường được uống trở lại ngay khi bé đi học. Bên cạnh đó, sự đồng lòng của toàn thể nhà trường cùng các bậc phụ huynh tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn cho các con quay trở lại trường học.

Với tôi, bé vui, bé khỏe, bé an toàn luôn là những tiêu chí hàng đầu dành cho các bé. Các bạn hãy cùng khám phá lớp học vui, khỏe, an toàn của các bé lớp B3 trường mầm non Huyền Kỳ nhé.

Mỗi khi đến lớp các bé đều tự giác đeo khẩu trang trên đường đến trường để phòng chống bệnh dịch. Trước khi vào lớp và sau khi ra về, các con luôn được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay đấy.

Bé đeo khẩu trang khi tới trường và ra về.

Bé sát khuẩn tay.

Bé đo thân nhiệt.

Các bé chào một ngày mới với bài thể dục "Nối vòng tay lớn" rèn luyện sức khỏe, vui vẻ hứng khởi bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng.

Bé tập thể dục buổi sáng.

Canxi là khoáng chất giữ vai trò quan trọng trong cơ thể con người. Trong cơ thể người, thành phần cơ bản cấu tạo nên xương và răng là canxi kết hợp với phospho, làm cho xương và răng chắc khỏe. Ngoài ra, canxi còn cần cho quá trình hoạt động của thần kinh cơ, hoạt động của tim, chuyển hóa của tế bào và quá trình đông máu.

Sữa học đường vì dinh dưỡng và chiều cao của thế hệ tương lai, đã luôn đồng hành cùng nhà trường và các con trong mỗi năm học. Mỗi ngày, sau giờ thể dục, các con được uống những hộp sữa thơm ngon.

Bé xếp hàng lấy sữa.

Bé mời bạn uống sữa.

Kỹ năng của các bé được học mọi lúc, mọi nơi, từ những việc nhỏ nhất. Kỹ năng xếp hàng chờ đến lượt, kỹ năng mời trong khi ăn uống, kỹ năng gấp dán hộp sữa cho đôi tay khéo léo và trẻ biết thu gom vỏ sữa sau mỗi lần uống sữa để bảo vệ môi trường.

Bé gấp dán miệng hộp sữa.

Bé thu gom sữa.

Bé còn được dạy kỹ năng vắt cam, pha nước cam cung cấp vitamin C cần thiết mỗi ngày để tăng sức đề kháng.

Bé học cách vắt nước cam.

Bổ sung dinh dưỡng phù hợp với từng giai đoạn và độ tuổi của trẻ là vô cùng cần thiết. Bên cạnh dinh dưỡng hàng ngày, trẻ cần được vận động để cơ thể tăng khả năng hấp thụ và tăng dẻo dai cho các cơ của cơ thể.

Vì mùa hè thời tiết nắng nóng, bên cạnh đó dịch Covid -19 hạn chế tập trung đông người và các lớp học. Để các bé an toàn nhưng vẫn phải vui khỏe, tôi thay các hoạt động ngoài trời bằng một số hoạt động phù hợp hơn. Các con tham gia các trò chơi vận động trong lớp, làm quen với một số bài tập yoga đơn giản.

Bé tập yoga.

"Học mà chơi, chơi mà học" luôn mang đến cho các con những niềm yêu thích, sự tò mò và hứng khởi mỗi ngày đến lớp. Tình cảm của các bạn gắn kết với nhau hơn qua các trò chơi tập thể, sự phấn đấu và chăm chỉ của mỗi bé để cố gắng rèn luyện mình tốt hơn. Đặc biệt các hoạt động trải nghiệm thực tế luôn mang đến cho các con điều tuyệt vời nhất.

Sau mỗi buổi học thích nghe các con nói chuyện với nhau, với cô và kể với bố mẹ rằng: "Hôm nay đi học vui nhỉ. Hôm nay đi học thích thế". Những câu chuyện líu lo kể về một ngày học ở trường không có hồi kết luôn là động lực để tôi cố gắng hơn mỗi ngày.

Để cơ thể khỏe mạnh mỗi ngày, dinh dưỡng và thể thao là chưa đủ, các con cần biết cách giữ gìn vệ sinh cá nhân mỗi ngày. Ở lớp, con được học cách rửa mặt, rửa tay đúng các bước, sử dụng khăn mặt và cốc có ký hiệu riêng, không ăn chung, không uống chung và trật tự trong khi ăn uống... để đảm bảo an toàn vệ sinh.

Bé rửa tay

Mỗi ngày đến lớp là một ngày vui, bé luôn khỏe và an toàn cả thể chất lẫn tinh thần. Những khoảnh khắc đáng yêu của các bé chỉ là một phần nhỏ trong các hoạt động của bé mỗi ngày, hy vọng có thể truyền tải được thông điệp đầy ý nghĩa "Lớp học vui khỏe, an toàn" vì những mầm non tương lai, vì thế hệ mới của đất nước. Chung tay cùng sữa học đường nâng cao tầm vóc Việt.

Phạm Tú Anh

