Lớp học rộn ràng sau giãn cách

Đi học trở lại, bạn nào cũng háo hức đến trường, vui vẻ hòa mình vào nhiều hoạt động phòng dịch, vận động...

Những ngày nghỉ tránh dịch, các bạn nhỏ trường mầm non Baby Garden Hà Nội bạn nào cũng buồn vì phải xa cô, xa bạn. So với các anh chị lớn thì thời gian nghỉ của các bạn mầm non dài hơn.

Bố mẹ bận đi làm, bạn được gửi về quê với ông bà, bạn thì bố mẹ thay phiên nhau nghỉ làm, bạn ở nhà với cô bác giúp việc. Mọi ngày các bạn chạy nhảy nô đùa vui vẻ thì nay gói gọn trong 4 bức tường chán ngắt. Các bạn thèm được ra ngoài nô đùa, được đến lớp quá.

Thế rồi, nhờ các bác lãnh đạo nhà nước, các bác sĩ, y tá, các chú bộ đội tuyến đầu chống dịch cùng với ý thức của mọi người mà "Cô Vy" đã được kiểm soát. Các bạn lớp mầm, lớp lá lại được tung tăng tới trường.

Khỏi phải nói các bạn vui như thế nào. Nhiều bạn bố mẹ kể rằng trước ngày đi học con tất tả chuẩn bị balo, bình nước, sắp sẵn quần áo chờ ba mẹ chở đến trường.

Ngày thường có khi ba mẹ phải giục mỏi miệng, thậm chí có bạn còn khóc ngay từ xa cổng trường. Đi học trở lại, bạn nào cũng háo hức, nhất là những bạn lớp lá.

Đến trường, các cô cẩn thận đo nhiệt độ cơ thể từng bạn, hướng dẫn các con rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn. Lớp học cũng được vệ sinh sạch sẽ.

Bữa ăn tăng cường dinh dưỡng hơn, nhất là bổ sung nguồn sữa Vinamilk tinh khiết cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho các con.

Sau nhiều ngày nghỉ dịch các con đều "thèm" vận động. Các bài hát múa, thể dục nhẹ nhàng giúp nâng cao đề kháng và giảm căng thẳng cho các bạn những ngày đầu đến trường.

Thế là những ngày tháng khó khăn nhất đã trôi qua. Cô trò đều vui mừng lắm lắm khi được đến trường. Vui lắm nhưng không quên nhiệm vụ phòng dịch đâu nhé!

Bài thơ nho nhỏ cô giáo sáng tác để các bạn nhỏ nhớ này.

"Biện pháp phòng dịch

Nhớ nhé bé ơi

Vệ sinh hàng ngày

Rửa tay sạch sẽ

Bé ơi nhớ nhé

Thể dục thường xuyên

Đề kháng tăng lên

Chẳng lo virus

Dinh dưỡng bé nhớ

Uống sữa thật đều

Hoa quả ăn nhiều

"Cô Vy" chẳng sợ"

Nguyễn Thanh Thúy

Từ ngày 16/6 đến 6/7, độc giả chia sẻ khoảnh khắc lớp học an toàn, vui khỏe của bé mầm non, tiểu học đến cuộc thi "Lớp học vui khỏe, an toàn". Đó có thể là các biện pháp phòng dịch bệnh; tập thể dục tăng cường sức đề kháng; nhảy, hát các bài hát phòng dịch; không khí vui tươi, hào hứng trong giờ uống sữa học đường... Mỗi tuần, ban tổ chức sẽ chọn 20 bài dự thi đáp ứng tiêu chí để trao giải thưởng tiền mặt và voucher mua sản phẩm của Vinamilk. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm 1-3 ảnh), bài ảnh (3 ảnh trở lên), video (dưới 3 phút). Gửi bài dự thi tại đây.