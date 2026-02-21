Doanh số MPV xăng tháng 1 - sân chơi của Xpander, Veloz

Hai mẫu xe Nhật chiếm hơn một nửa lượng bán ra của phân khúc MPV cỡ nhỏ trong tháng đầu 2026.

Cục diện phân khúc MPV cỡ nhỏ đầu 2026 tiếp tục một màu khi Mitsubishi Xpander vẫn duy trì vị thế ăn khách nhất và bỏ xa phần còn lại. Sản phẩm của Mitsubishi chiếm khoảng gần 30% tổng lượng bán ra của phân khúc này.

Tháng đầu tiên của 2026, Xpander bán 1.094 xe, dẫn đầu phân khúc nhưng giảm mạnh nhất (57,5%) trong số các mẫu xe trong phân khúc. Lượng khách đổ dồn trong tháng 12/2025 khi các chương trình khuyến mãi lớn và tâm lý mua xe để kịp ra biển số chơi Tết khiến nhu cầu ở tháng sau đó sụt giảm.

Trong khi với Toyota Veloz, mẫu xe bán chạy thứ hai phân khúc, mức giảm cũng chỉ xếp sau Xpander với 34,3%. Doanh số Veloz đạt hơn 860 xe, chiếm khoảng 23% thị phần toàn phân khúc.

Từ trái qua phải, các dòng Xpander, XL7, Stargazer, Veloz. Ảnh: MMV, Thành Nhạn, HTC, TMV

Avanza vẫn là cái tên đuối nhất về doanh số ở phân khúc MPV cỡ nhỏ nói chung. Doanh số sản phẩm này liên tục sụt giảm trong 2 năm trở lại đây. Việc duy trì một cấu hình nhiều năm và không có nâng cấp đáng kể khiến mẫu xe song sinh, định vị thấp hơn Veloz, dần vơi đi sức cạnh tranh trên thị trường.

So với tháng 12/2025, doanh số tháng đầu 2026 của nhóm MPV cỡ nhỏ đạt 3.758 xe, giảm hơn 33%. Nằm trong mức giảm chung của phân khúc, các mẫu như Kia Carens, Honda BR-V cũng giảm doanh số, lần lượt 8,8% và 14,5%.

Chương trình khuyến mãi 100% lệ phí trước bạ kèm chính sách riêng của đại lý là động lực cho hai mẫu xe có giá bán thấp nhất phân khúc là Suzuki XL7 và Hyundai Stargazer tăng doanh số hơn 25%. XL7 bán 427 xe, Stargazer là 421 xe, xếp lần lượt ở các vị trí thứ 4, 5 trong phân khúc.

Sau Tết Nguyên đán, phân khúc MPV cỡ nhỏ sẽ được hâm nóng khi Hyundai Thành Công dự kiến giới thiệu Stargazer bản nâng cấp giữa chu kỳ. Hiện xe đã về Việt Nam để hoàn tất các thủ tục đăng kiểm, đại lý nhận cọc của khách cho các suất giao sớm.

Phạm Trung