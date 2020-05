'Doanh nghiệp Việt sính thị trường ngoại'

Gạo tài nguyên Long An, vừa thơm vừa dẻo, gạo tám thơm ngoài Bắc, hạt to, xốp mềm nhưng người tiêu dùng có tiền cũng chưa chắc mua được.

Vì sao người tiêu dùng Việt Nam sính hàng ngoại? Vì người sản xuất Việt Nam cũng sính thị trường ngoại. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chẳng lẽ người tiêu dùng phải xài hàng ế thừa, lỗi gia công của nhà sản xuất, bị trả lại khi xuất khẩu, mới gọi là yêu nước? Hàng xuất khẩu của Việt Nam có giá cả thế nào nếu so với hàng nhập khẩu của nước ngoài? Cứ cho là bằng nhau thì tại sao người ta có tiền mua hàng ngoại mà không có tiền mua hàng nội?

Việc so sánh giá bình dân với giá cao cũng chỉ là ngụy biện. Cherry Mỹ có giá 600 nghìn đồng/ kg so với dâu tây giá cao như bạn Hồng Hà dẫn chứng cũng không hề rẻ hơn, nhưng sao vẫn có người mua? Hàng của người ta đi nửa vòng trái đất đến Việt Nam, giá cả ngang ngửa hàng Việt sản xuất tại chỗ, chưa tính một đồng phí vận chuyển nào thì sao? Những mặt hàng tươi sống này là vận chuyển bằng máy bay – phương tiện vận chuyển có cước phí cao nhất. Nếu cherry Mỹ được bán tại Mỹ, giá của nó chắc cũng "bình dân"?

Nhà sản xuất ăn dày, lời cao, bán giá cắt cổ sao lại đổ thừa người tiêu dùng sính ngoại? Gạo tài nguyên cũ, trồng ở Long An, vừa thơm vừa dẻo như nếp, đong ít nước, ăn một bữa no cả ngày. Gạo tám thơm ngoài Bắc, hạt to, xốp mềm, thơm điếc mũi, đong nhiều nước, ăn no còn muốn ăn thêm, ăn nữa. Mấy thứ gạo ấy rành rành là gạo Việt nhưng người tiêu dùng chúng tôi nhiều khi có tiền cũng không mua được. Không mua được thì chúng tôi mua gạo Thái, gạo Nhật, có gì sai? Cái chúng tôi cần thì doanh nghiệp không làm, lại làm cái người dân không cần. Họ chỉ biết bán cái họ có, không thèm quan tâm nhu cầu của người mua trong nước, rồi lại đổ thừa người tiêu dùng sính ngoại.

Có ý cho rằng: Thu nhập bình quân của người Việt thấp nên không đủ tiền mua hàng chất lượng cao, tương đương giá xuất khẩu. Thấp thế nào mà mỗi năm có hơn trăm nghìn chiếc xe hơi được bán ra? Có trăm nghìn người mua xe hơi thì cũng có hàng triệu người mua xe máy. Cái xe hơi bèo nhất cũng vài trăm triệu, cái xe máy rẻ nhất cũng vài chục triệu đồng. Nếu cứ so đo cái "thu nhập bình quân" thì chẳng ai mang xe hơi xe máy đến Việt Nam bán. Xã hội bao giờ cũng có nhiều mức thu nhập khác nhau, từ giàu nhất đến nghèo nhất có đến hàng chục mức. Không thể cứ đem người có mức thấp nhất ra tính "bình quân", vậy thì làm sao bán được hàng?

Vì sao nhà sản xuất Việt Nam sính thị trường ngoại? Rất đơn giản. Vì họ không phải bỏ công sức, tiền của ra điều tra thị trường. Rất nhiều hàng xuất khẩu của Việt Nam là do nước ngoài đặt hàng. Doanh nghiệp chỉ biết làm rồi bán theo đơn đặt hàng của người ta, còn thị trường của người ta tròn méo ra sao thì không biết chút gì. Làm với chi phí tối thiểu, bán với giá cả tối đa thì chỉ có xuất khẩu thôi chứ bán trong nước ai chịu được giá đó? Đó là biểu hiện của việc lười nghiên cứu thị trường.

Lâm