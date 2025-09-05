Djokovic - Alcaraz: Tiếng nói lịch sử trước bán kết Mỹ Mở rộng 2025

Bán kết Mutua Madrid 2022

Đây là lần đầu Alcaraz chạm trán Djokovic, và lập tức đánh bại đàn anh tại bán kết.

Dù phải băng bó cổ chân phải và đeo băng dán cơ kinesio do chấn thương từ trận đấu Rafael Nadal, Alcaraz vẫn xuất sắc lội ngược dòng. Sau 3 giờ 35 phút tranh tài kịch tính, trận đấu được định đoạt ở loạt tie-break với kết quả 6-7(5), 7-5, 7-6(5). "Tôi biết mình đã chơi một trận đấu thực sự xuất sắc", tay vợt người Tây Ban Nha nói khi đó.

Chiến thắng này giúp Alcaraz trở thành tay vợt trẻ nhất vào chung kết Mutua Madrid, nơi anh thắng tiếp Alexander Zverev để lên ngôi.