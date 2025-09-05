Djokovic - Alcaraz: Tiếng nói lịch sử trước bán kết Mỹ Mở rộng 2025

Bán kết Mutua Madrid 2022
Đây là lần đầu Alcaraz chạm trán Djokovic, và lập tức đánh bại đàn anh tại bán kết.
Dù phải băng bó cổ chân phải và đeo băng dán cơ kinesio do chấn thương từ trận đấu Rafael Nadal, Alcaraz vẫn xuất sắc lội ngược dòng. Sau 3 giờ 35 phút tranh tài kịch tính, trận đấu được định đoạt ở loạt tie-break với kết quả 6-7(5), 7-5, 7-6(5). "Tôi biết mình đã chơi một trận đấu thực sự xuất sắc", tay vợt người Tây Ban Nha nói khi đó.
Chiến thắng này giúp Alcaraz trở thành tay vợt trẻ nhất vào chung kết Mutua Madrid, nơi anh thắng tiếp Alexander Zverev để lên ngôi.
Bán kết Mutua Madrid 2022
Đây là lần đầu Alcaraz chạm trán Djokovic, và lập tức đánh bại đàn anh tại bán kết.
Dù phải băng bó cổ chân phải và đeo băng dán cơ kinesio do chấn thương từ trận đấu Rafael Nadal, Alcaraz vẫn xuất sắc lội ngược dòng. Sau 3 giờ 35 phút tranh tài kịch tính, trận đấu được định đoạt ở loạt tie-break với kết quả 6-7(5), 7-5, 7-6(5). "Tôi biết mình đã chơi một trận đấu thực sự xuất sắc", tay vợt người Tây Ban Nha nói khi đó.
Chiến thắng này giúp Alcaraz trở thành tay vợt trẻ nhất vào chung kết Mutua Madrid, nơi anh thắng tiếp Alexander Zverev để lên ngôi.
Bán kết Roland Garros 2023
Mặt sân đất nện Roland Garros chứng kiến cuộc đấu đầu tiên giữa Alcaraz và Djokovic ở một giải Grand Slam. Tay vợt người Tây Ban Nha lội ngược dòng sau khi thua set đầu, nhưng đến cuối set hai, anh bị đau ở chân phải và tay. Khi tỷ số là 1-1 ở set ba, Alcaraz phải nhờ đến sự hỗ trợ của chuyên viên vật lý trị liệu, dẫn đến việc mất quyền giao bóng ở game tiếp theo do quy định. Anh bị chuột rút ở tay phải và cơ tứ đầu.
Bán kết Roland Garros 2023
Mặt sân đất nện Roland Garros chứng kiến cuộc đấu đầu tiên giữa Alcaraz và Djokovic ở một giải Grand Slam. Tay vợt người Tây Ban Nha lội ngược dòng sau khi thua set đầu, nhưng đến cuối set hai, anh bị đau ở chân phải và tay. Khi tỷ số là 1-1 ở set ba, Alcaraz phải nhờ đến sự hỗ trợ của chuyên viên vật lý trị liệu, dẫn đến việc mất quyền giao bóng ở game tiếp theo do quy định. Anh bị chuột rút ở tay phải và cơ tứ đầu.
"Tôi kiệt sức rồi, không thể tiếp tục", Alcaraz thốt lên. Dù anh vẫn cố gắng thi đấu, phần còn lại của trận đấu hoàn toàn thuộc về Djokovic. Tay vợt người Serbia sau đó giành phần thắng 6-3, 5-7, 6-1, 6-1.
"Tôi đã nói với Carlos là cậu ấy còn trẻ, còn rất nhiều thời gian phía trước. Tôi tin chắc cậu ấy sẽ vô địch giải này nhiều lần", Djokovic nhận xét và anh đã không sai.
"Tôi kiệt sức rồi, không thể tiếp tục", Alcaraz thốt lên. Dù anh vẫn cố gắng thi đấu, phần còn lại của trận đấu hoàn toàn thuộc về Djokovic. Tay vợt người Serbia sau đó giành phần thắng 6-3, 5-7, 6-1, 6-1.
"Tôi đã nói với Carlos là cậu ấy còn trẻ, còn rất nhiều thời gian phía trước. Tôi tin chắc cậu ấy sẽ vô địch giải này nhiều lần", Djokovic nhận xét và anh đã không sai.
Chung kết Wimbledon 2023
Một tháng sau, Alcaraz và Djokovic tái đấu ở chung kết Wimbledon. Djokovic vào trận với tư cách ứng viên nặng ký, sở hữu bảy danh hiệu Wimbledon, trong đó có bốn lần liên tiếp gần nhất, trong khi Alcaraz chỉ mới chơi hai giải trên mặt sân cỏ. Set đầu với tỷ số 6-1 dường như xác nhận sức mạnh của Djokovic. Nhưng Alcaraz vùng lên mạnh mẽ.
Chung kết Wimbledon 2023
Một tháng sau, Alcaraz và Djokovic tái đấu ở chung kết Wimbledon. Djokovic vào trận với tư cách ứng viên nặng ký, sở hữu bảy danh hiệu Wimbledon, trong đó có bốn lần liên tiếp gần nhất, trong khi Alcaraz chỉ mới chơi hai giải trên mặt sân cỏ. Set đầu với tỷ số 6-1 dường như xác nhận sức mạnh của Djokovic. Nhưng Alcaraz vùng lên mạnh mẽ.
Trận đấu là một màn rượt đuổi cảm xúc, với một game kéo dài đến 26 phút. Cuối cùng, Alcaraz trở thành tay vợt trẻ thứ ba trong Kỷ nguyên Mở lên ngôi ở Wimbledon với chiến thắng 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4 sau 4 giờ 42 phút.
"Đây là giấc mơ thành hiện thực", Alcaraz nói về Grand Slam sân cỏ đầu tiên trong sự nghiệp. "Chiến thắng này thật đáng nhớ, nhưng ngay cả khi thua, tôi vẫn rất tự hào về bản thân với hành trình tuyệt vời này, vì đã làm nên lịch sử ở giải đấu tuyệt đẹp này và được chơi chung kết với một huyền thoại của quần vợt".
Trận đấu là một màn rượt đuổi cảm xúc, với một game kéo dài đến 26 phút. Cuối cùng, Alcaraz trở thành tay vợt trẻ thứ ba trong Kỷ nguyên Mở lên ngôi ở Wimbledon với chiến thắng 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4 sau 4 giờ 42 phút.
"Đây là giấc mơ thành hiện thực", Alcaraz nói về Grand Slam sân cỏ đầu tiên trong sự nghiệp. "Chiến thắng này thật đáng nhớ, nhưng ngay cả khi thua, tôi vẫn rất tự hào về bản thân với hành trình tuyệt vời này, vì đã làm nên lịch sử ở giải đấu tuyệt đẹp này và được chơi chung kết với một huyền thoại của quần vợt".
Chung kết Cincinnati Mở rộng 2023
Cincinnati chứng kiến cuộc đấu đầu tiên trên sân cứng giữa Djokovic và Alcaraz. Tay vợt sinh năm 2003 ở set đầu và có break ở set hai. Khi dẫn 4-3 và cầm giao bóng, chiến thắng dường như đã trong tầm tay của anh. Nhưng, Djokovic đã lội ngược dòng. Tay vợt Serbia cứu được một match-point trong loạt tie-break ở set hai và giành chiến thắng ở set ba cũng trong loạt tie-break.
Trận đấu kéo dài 3 giờ 49 phút, trở thành trận chung kết dài nhất trong lịch sử giải đấu ở Ohio và dài nhất ở thể thức ba set kể từ 1990, và kết thúc với phần thắng 5-7, 7-6(7), 7-6(4) cho Djokovic. "Đây là một trong những trận đấu khó khăn và hấp dẫn nhất mà tôi từng tham gia. Đây là loại khoảnh khắc và trận đấu mà tôi luôn nỗ lực mỗi ngày để vượt qua", Djokovic nói sau chiến thắng đó.
Chung kết Cincinnati Mở rộng 2023
Cincinnati chứng kiến cuộc đấu đầu tiên trên sân cứng giữa Djokovic và Alcaraz. Tay vợt sinh năm 2003 ở set đầu và có break ở set hai. Khi dẫn 4-3 và cầm giao bóng, chiến thắng dường như đã trong tầm tay của anh. Nhưng, Djokovic đã lội ngược dòng. Tay vợt Serbia cứu được một match-point trong loạt tie-break ở set hai và giành chiến thắng ở set ba cũng trong loạt tie-break.
Trận đấu kéo dài 3 giờ 49 phút, trở thành trận chung kết dài nhất trong lịch sử giải đấu ở Ohio và dài nhất ở thể thức ba set kể từ 1990, và kết thúc với phần thắng 5-7, 7-6(7), 7-6(4) cho Djokovic. "Đây là một trong những trận đấu khó khăn và hấp dẫn nhất mà tôi từng tham gia. Đây là loại khoảnh khắc và trận đấu mà tôi luôn nỗ lực mỗi ngày để vượt qua", Djokovic nói sau chiến thắng đó.
Bán kết ATP Finals 2023
Bán kết ATP Finals 2023 chứng kiến trận đấu chênh lệch nhất giữa Djokovic và Alcaraz tính đến bấy giờ. Tay vợt người Serbia dễ dàng thắng trong hai set.
Trong game kịch tính nhất ở set hai, Djokovic ngược dòng sau khi thua 15-40, dẫn 4-2 và không để mất thêm game nào cho đến khi kết thúc trận với tỷ số 6-3, 6-2.
Bán kết ATP Finals 2023
Bán kết ATP Finals 2023 chứng kiến trận đấu chênh lệch nhất giữa Djokovic và Alcaraz tính đến bấy giờ. Tay vợt người Serbia dễ dàng thắng trong hai set.
Trong game kịch tính nhất ở set hai, Djokovic ngược dòng sau khi thua 15-40, dẫn 4-2 và không để mất thêm game nào cho đến khi kết thúc trận với tỷ số 6-3, 6-2.
"Tôi bước vào trận đấu với thái độ đúng đắn, tâm lý vững vàng, biết rằng ngay từ điểm số đầu tiên, trận đấu sẽ rất căng thẳng", Djokovic nói. "Carlos luôn bùng nổ trong những trận như thế này và khởi đầu với cường độ cao. Bạn phải sánh ngang với cậu ấy, vượt qua cơn bão. Và tôi đã làm được".
"Tôi bước vào trận đấu với thái độ đúng đắn, tâm lý vững vàng, biết rằng ngay từ điểm số đầu tiên, trận đấu sẽ rất căng thẳng", Djokovic nói. "Carlos luôn bùng nổ trong những trận như thế này và khởi đầu với cường độ cao. Bạn phải sánh ngang với cậu ấy, vượt qua cơn bão. Và tôi đã làm được".
Chung kết Wimbledon 2024
Năm thứ hai liên tiếp Alcaraz và Djokovic tranh ngôi vương tại Grand Slam ở London. Kết cục giống nhau, nhưng diễn biến khác biệt: Alcaraz áp đảo từ đầu đến cuối, thắng 6-2, 6-2, 7-6(4) với thời gian 2 giờ 30 phút. Tan trận, Djokovic thể hiện rõ sự bất lực khi cởi áo và cúi gục đầu một lúc lâu trên ghế nghỉ.
Chung kết Wimbledon 2024
Năm thứ hai liên tiếp Alcaraz và Djokovic tranh ngôi vương tại Grand Slam ở London. Kết cục giống nhau, nhưng diễn biến khác biệt: Alcaraz áp đảo từ đầu đến cuối, thắng 6-2, 6-2, 7-6(4) với thời gian 2 giờ 30 phút. Tan trận, Djokovic thể hiện rõ sự bất lực khi cởi áo và cúi gục đầu một lúc lâu trên ghế nghỉ.
Alcaraz giành danh hiệu Grand Slam thứ tư và trở thành người thứ sáu hoàn thành cú đúp Roland Garros và Wimbledon. Thời khắc căng thẳng duy nhất đến ở set ba khi Alcaraz bị thua game giao bóng lúc đang dẫn 5-4 và 40-0. Tuy nhiên, anh đã thắng trong loạt tie-break để ấn định ngôi vương. "Giành được danh hiệu này là giấc mơ đối với tôi. Đây là giải đấu đẹp nhất, sân đấu đẹp nhất, và chiếc cúp đẹp nhất", Alcaraz từng phát biểu trên sân ngày đó.
Alcaraz giành danh hiệu Grand Slam thứ tư và trở thành người thứ sáu hoàn thành cú đúp Roland Garros và Wimbledon. Thời khắc căng thẳng duy nhất đến ở set ba khi Alcaraz bị thua game giao bóng lúc đang dẫn 5-4 và 40-0. Tuy nhiên, anh đã thắng trong loạt tie-break để ấn định ngôi vương. "Giành được danh hiệu này là giấc mơ đối với tôi. Đây là giải đấu đẹp nhất, sân đấu đẹp nhất, và chiếc cúp đẹp nhất", Alcaraz từng phát biểu trên sân ngày đó.
"Chúng tôi đã thi đấu gần ba giờ chỉ để hoàn thành hai set. Đó là một trận chiến đáng nhớ, một cuộc đấu đỉnh cao", tay vợt 24 lần vô địch Grand Slam nhận xét. "Khi cú đánh cuối cùng vượt qua Alcaraz, đó là khoảnh khắc duy nhất tôi nghĩ mình có thể thắng. Tôi vào trận với niềm tin sẽ thắng, nhưng làm được lại là một câu chuyện khác. Cậu ấy luôn đáp trả, buộc tôi phải chơi ở phong độ cao nhất".
"Chúng tôi đã thi đấu gần ba giờ chỉ để hoàn thành hai set. Đó là một trận chiến đáng nhớ, một cuộc đấu đỉnh cao", tay vợt 24 lần vô địch Grand Slam nhận xét. "Khi cú đánh cuối cùng vượt qua Alcaraz, đó là khoảnh khắc duy nhất tôi nghĩ mình có thể thắng. Tôi vào trận với niềm tin sẽ thắng, nhưng làm được lại là một câu chuyện khác. Cậu ấy luôn đáp trả, buộc tôi phải chơi ở phong độ cao nhất".
Tứ kết Australian Mở rộng 2025
Cuộc đấu gần nhất giữa Alcaraz và Djokovic diễn ra tại Australia Mở rộng 2025 - Grand Slam đầu tiên năm nay, khi họ đụng nhau ở tứ kết. Djokovic dường như gặp vấn đề thể lực sau một pha vươn người cứu bóng, cần đến sự hỗ trợ của chuyên viên vật lý trị liệu khi đang bị dẫn 5-4 ở set đầu. Anh rời sân để băng bó đùi và trở lại sau ba phút. Dù bị dẫn một set và đau đớn, Djokovic vẫn tìm lại phong độ đỉnh cao và thắng 4-6, 6-4, 6-3, 6-4.
"Sao có thể như vậy", Alcaraz từng thốt lên khi liên tục mắc lỗi tự đánh hỏng. Djokovic thì ví màn đối đầu này như trận chung kết Grand Slam, vì thế trận cân bằng qua mỗi set, cống hiến hết mình của anh và đối thủ, cùng không khí cuồng nhiệt từ khán giả.
Tứ kết Australian Mở rộng 2025
Cuộc đấu gần nhất giữa Alcaraz và Djokovic diễn ra tại Australia Mở rộng 2025 - Grand Slam đầu tiên năm nay, khi họ đụng nhau ở tứ kết. Djokovic dường như gặp vấn đề thể lực sau một pha vươn người cứu bóng, cần đến sự hỗ trợ của chuyên viên vật lý trị liệu khi đang bị dẫn 5-4 ở set đầu. Anh rời sân để băng bó đùi và trở lại sau ba phút. Dù bị dẫn một set và đau đớn, Djokovic vẫn tìm lại phong độ đỉnh cao và thắng 4-6, 6-4, 6-3, 6-4.
"Sao có thể như vậy", Alcaraz từng thốt lên khi liên tục mắc lỗi tự đánh hỏng. Djokovic thì ví màn đối đầu này như trận chung kết Grand Slam, vì thế trận cân bằng qua mỗi set, cống hiến hết mình của anh và đối thủ, cùng không khí cuồng nhiệt từ khán giả.
Hoàng Thông
Ảnh: EFE, AP, AFP, ATP, Reuters