HLV của Alcaraz: 'Chỉ thắng nếu có thể đẩy Djokovic tới giới hạn'

Theo HLV Juan Carlos Ferrero, tận dụng ưu thế về thể lực và tốc độ ổn định sẽ là chìa khóa để Carlos Alcaraz có thể thắng Novak Djokovic ở bán kết Mỹ Mở rộng ngày 6/9.

"Với tất cả sự tôn trọng dành cho các đối thủ, Djokovic là Djokovic - người hay nhất lịch sử. Vì vậy, chúng tôi phải tập trung vào chính mình. Alcaraz đang chơi một thứ quần vợt tuyệt vời và đầy tự tin, nhưng tôi không dám nói rằng cậu ấy là ứng viên sáng giá", Ferrero nói tại họp báo bên lề Mỹ Mở rộng ngày 3/9.

Ông còn nhắc lại ký ức 8 tháng trước, khi Alcaraz thua ngược Djokovic ở tứ kết Australian Mở rộng. "Đây không phải chuyện báo thù, mà là chúng tôi rất khao khát được đối đầu Djokovic. Trận đó thật đau đớn, sau khi Alcaraz dẫn trước ở set đầu, sau khi tưởng chừng chấn thương sẽ nghiêm trọng..., nhưng sau cùng, Djokovic đã chơi đặc biệt xuất sắc", Ferrero nói.

Djokovic và Alcaraz thân mật sau trận tứ kết Australia Mở rộng hồi tháng 1/2025. Ảnh: Reuters

HLV của Alcaraz cũng cảnh giác trước một tay vợt luôn biết cách vượt qua những tình huống ngặt nghèo như Djokovic. Theo quy luật tự nhiên, ngôi sao người Seriba đang dần chậm lại, nhưng bản năng thi đấu của anh vẫn vẹn nguyên. Xét trong nghệ thuật cạnh tranh, không ai sánh bằng.

Tuy nhiên, theo Ferrero, điều kiện tại New York có thể là một thuận lợi cho Alcaraz. Ông giải thích: "Ở Melbourne, trận đấu diễn ra vào ban đêm, và mỗi cú đánh của Djokovic gần như không có sai lầm. Còn ở New York, tôi nghĩ chúng tôi sẽ đấu lúc 15h, và điều kiện này phù hợp với Alcaraz hơn".

Sau khi thua Jannik Sinner tại Roland Garros rồi Wimbledon, Djokovic thừa nhận hành trình đến những trận đấu lớn đó khiến cơ thể anh phải trả giá đắt và gần như cạn "bình nhiên liệu". Thực tế cũng cho thấy ở tuổi 38, tay vợt Serbia gần đây hay gặp khó khăn trong những trận đấu kéo dài.

Vì thế, Ferrero xác định chiến lược cho Alcaraz khi chạm trán Djokovic ở bán kết là tăng nhịp độ và bào mòn sức lực của đối thủ. "Tôi nghĩ Alcaraz không phải quá ám ảnh về Djokovic. Cậu ấy cần đẩy Djokovic tới giới hạn, đến khi thể lực của đối thủ cảm nhận được trận đấu trở nên quá khó khăn, quá khắc nghiệt. Đó là điều chúng tôi hướng tới", ông nói.

Tuy nhiên, Djokovic có nhiều cách để đảo ngược những tình huống gần như không tưởng, và đã thoát hiểm rất nhiều lần. Vì vậy, nhịp độ của những cú đánh trung bình của tay vợt 22 tuổi sẽ mang tính quyết định.

"Những trận gần đây, Djokovic chơi rất quyết liệt từ cuối sân, chiến đấu bền bỉ, ít mắc sai lầm. Nhưng chúng tôi tin tốc độ ổn định vốn rất cao của Alcaraz sẽ tạo ra khoảng trống và dần khiến thể lực của đối phương suy giảm. Vì những trận đấu 5 set này cần được lập kế hoạch cho thời gian dài, nên sau ba tiếng, người ta sẽ cảm nhận được sự mệt mỏi, và ở khía cạnh đó, tôi nghĩ Alcaraz có chút lợi thế nhờ sức trẻ", Ferrero nói thêm.

HLV Ferrero chỉ dẫn Alcaraz trong một buổi tập. Ảnh: EFE

HLV người Tây Ban Nha cũng cho rằng học trò đồng hương đang ở trạng thái "tốt nhất về sự tập trung, về độ vững vàng trong tâm lý, không còn những lúc thăng trầm và đạt được tiềm năng mà cậu ấy có thể vươn tới".

Thực tế, cả tại Cincinnati lẫn trong năm trận đã qua ở Mỹ Mở rộng, Alcaraz không gặp bất kỳ trở ngại nào, khẳng định sự tiến bộ, không mất tập trung hay buông lỏng, luôn kiểm soát trận đấu từ đầu đến cuối.

"Alcaraz vẫn còn rất trẻ, dù có kinh nghiệm. Cậu ấy vẫn đang trưởng thành và cải thiện. Từng chút một, Alcaraz đã cho thấy sự tiến bộ, rõ ràng nhất tại Mỹ Mở rộng năm nay. Cậu ấy chỉ mắc 5, 6 hoặc 7 lỗi mỗi set. Đó là khác biệt so với trước đây. Những cú giao bóng và cú thuận tay cũng tốt hơn đáng kể. Nếu một tay vợt không tiến bộ gì trong ba năm... thì HLV của cậu ta hẳn rất tệ", Ferrero nói thêm, và tỏ ý hài hước về vai trò của bản thân.

Theo HLV này, khả năng giao bóng của học trò đang đạt hiệu suất cao, nhờ cánh tay và cổ tay linh hoạt hơn. Alcaraz đạt trung bình 6 cú ace mỗi trận, hiệu suất giao bóng một đạt 64%, giữ được 84% điểm giao bóng một và 68% điểm giao bóng hai, đồng thời thắng 68 trong tổng số 69 game giao bóng và hóa giải bảy trong tám điểm break mà anh phải đối mặt.

Những tiến bộ này đạt được sau khi Alcaraz cùng toàn đội họp lại sau thất bại ở chung kết Wimbledon để rút kinh nghiệm và cải thiện những điểm chưa tốt. Tay vợt Tây Ban Nha cũng chọn không dự giải đấu ở Canada, diễn ra chỉ hai tuần sau Wimbledon, và khoảng nghỉ đó giúp anh nạp lại năng lượng để tự tin hướng đến Mỹ Mở rộng.

"Alcaraz đến đây với tinh thần tươi mới hơn nhiều so với năm ngoái. Khoảng nghỉ đó rất có ích. Giữa Roland Garros và Wimbledon, mọi thứ rất căng thẳng. Nên khoảng nghỉ vừa rồi giúp cậu ấy giải tỏa tâm lý, ở bên những người thân yêu và giữ trạng thái tinh thần thoải mái để tiếp tục thi đấu ở mức tốt nhất", Ferrero nói.

Carlos Alcaraz đánh bóng sau lưng, khiến Arthur Rinderknech bị bất ngờ, đưa bóng rúc lưới trong trận vòng 1/8 Mỹ Mở rộng trên sân Arthur Ashe, New York ngày 30/9/2025. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, Djokovic vẫn có khả năng giải mã mọi tình huống. Ferrero dự đoán rằng trước nhịp độ áp đảo mà Alcaraz có thể tạo ra, tay vợt Serbia có thể sẽ chơi tấn công hơn, rút ngắn các điểm số và lên lưới nhiều hơn, thay vì đưa trận đấu vào cuộc chiến thể lực. Vì vậy, ông cảnh báo học trò cần linh hoạt và xử lý các biến số: phải sẵn sàng cho mọi thay đổi về kỹ thuật, chiến thuật và cảm xúc, đặc biệt khi nhớ lại ký ức ở Melbourne, nơi Djokovic tưởng chừng đã gục ngã nhưng lại hồi sinh.

"Như tôi luôn nói với Alcaraz, cậu ấy phải có kế hoạch A, kế hoạch B và thậm chí kế hoạch C", Ferrero nhấn mạnh. "Vì trước Djokovic, bạn không bao giờ được phép chủ quan".

Hoàng Thông tổng hợp