Carlos Alcaraz - tay vợt của công chúng

MỹHiếm có tay vợt nào như Carlos Alcaraz, một người mà hầu như tất cả chẳng thể nói xấu.

Alcaraz đánh thuận tay trong trận gặp Opelka, ở vòng một Mỹ Mở rộng trên sân Arthur Ashe, New York tối 25/8. Ảnh: ATP

*Djokovic - Alcaraz: 2h thứ Bảy 6/9, giờ Hà Nội.

Vài giờ sau khi đặt chân đến Mỹ Mở rộng, và còn lâu mới bước vào trận ra quân, Alcaraz đã trở thành tâm điểm chú ý. Không phải vì yếu tố chuyên môn, mà bởi kiểu tóc mới lạ.

"Nhìn thật khủng khiếp", tay vợt người Mỹ Frances Tiafoe nhận xét cùng nụ cười. "Nhưng tôi vẫn quý cậu ấy".

48 tiếng tiếp theo, hầu như mọi tay vợt – từ Naomi Osaka, Emma Raducanu đến Alexander Zverev và dĩ nhiên cả số một thế giới Jannik Sinner – đều nhận câu hỏi mà Tiafoe đã trả lời: ý kiến về kiểu đầu của Alcaraz. Mỗi bình luận đưa ra được mạng xã hội quan tâm, còn Alcaraz phản hồi bằng khiếu hài hước đặc trưng, khi đổ lỗi cho tay nghề của em trai.

Hơn một tuần sau, tóc của Alcaraz đã mọc, nhanh, và trông anh bắt đầu trở lại giao diện quen thuộc. Cùng lúc, tay vợt Tây Ban Nha ghi danh vào bán kết gặp Novak Djokovic nhờ thắng lợi 6-4, 6-2, 6-4 trước Jiri Lehecka hôm 3/9. Và dù màn thể hiện trên sân dần được nhắc đến nhiều hơn thay cho chủ đề đầu tóc, việc này cũng đủ cho thấy Alcaraz được yêu mến đến nhường nào. Không ít tay vợt nổi tiếng dễ gần trong phòng thay đồ, song hiếm có ngôi sao tầm cỡ như Alcaraz, mới ở giai đoạn non trẻ của sự nghiệp, lại có được sự quý mến nhiều như vậy.

Quan điểm trên dấy lên một câu hỏi: làm thế nào Alcaraz, tay vợt số hai thế giới đang sở hữu năm danh hiệu Grand Slam, thường khiến đối thủ e ngại trên sân nhờ sự sung mãn, kiên cường và phi phàm, nhưng vẫn được đồng nghiệp yêu mến đến vậy?

"Rất khó để cân bằng giữa việc là đối thủ của nhau mà vẫn quý mến đối phương", cựu tay vợt Sam Querrey nói. "Không nhiều siêu sao làm được điều đó. Roger Federer và Rafael Nadal tạo ra một chút cảm giác ấy, nhưng Alcaraz dường như có nhiều hơn cả. Khi cậu ấy đi quanh phòng chờ cho các tay vợt, ai cũng có thể trêu chọc, đùa cợt cậu ấy. Carlos luôn tỏ ra thân thiện với mọi người. Alcaraz là siêu sao thế giới, nhưng nhiều khía cạnh bên trong cậu ấy vẫn là một chàng trai bình thường. Và mọi người bị thu hút bởi điều đó".

Alcaraz tặng bóng cho khán giả sau trận gặp Lehecka, ở tứ kết Mỹ Mở rộng, trên sân Arthur Ashe, New York hôm 2/9. Ảnh: Reuters

Các HLV và chuyên gia kiến tạo nên thành công của một tay vợt, nhưng về bản chất, tennis vẫn là môn thể thao mang tính cá nhân sâu sắc. Sau cùng, tay vợt vẫn là người tự mình tìm cách xử lý vấn đề và chịu trách nhiệm với mỗi quyết định trên sân. Ngoài sân, họ phải di chuyển nhiều, từ giải đấu này sang sự kiện khác, biến hầu hết thời gian là dành cho đội ngũ. Đó là một dạng trải nghiệm khá cô đơn. Nhiều tay vợt nói rằng họ cảm thấy khó khăn để kết thân với đồng nghiệp.

"Tôi thấy rất khó để đi ăn tối với ai đó, rồi hai hôm sau phải đối đầu họ. Xét cho cùng, đây là môn thể thao cá nhân, ai cũng khát khao chiến thắng", cựu số một thế giới Maria Sharapova nói vào năm 2011. "Nói về người thân, tôi có gia đình và bạn bè riêng. Tôi không tìm kiếm điều đó bằng cách quanh quẩn phòng thay đồ. Đó là nơi tôi ghét nhất trên đời".

Quan điểm của Sharapova hoàn trái ngược Alcaraz, người luôn tỏ ra thích thú khi đứng cạnh các đồng nghiệp. Tuần trước, người hâm mộ lan truyền tấm ảnh Alcaraz chụp cùng Sinner khi vô tình gặp nhau ở một nhà hàng đồ ăn Italy. Carlitos khẳng định đây là sự trùng hợp, nhưng thật khó tưởng tượng điều ngẫu nhiên đó sẽ xuất hiện với Sharapova cùng Serena Williams, hoặc thậm chí Federer và Nadal ở giai đoạn đầu cuộc ganh đua giữa đôi bên.

Theo Querrey, Federer là "người tử tế" và có thể đùa vui đôi chút, nhưng không thân thiện với tất cả. Nadal cũng hòa nhã với các đồng nghiệp, song rào cản ngôn ngữ đôi lúc gây cản trở cuộc giao lưu. Đó là lý do Alcaraz đã nỗ lực nhiều để cải thiện khả năng nói tiếng Anh, giúp anh có thể tương tác thường xuyên và thuận lợi hơn.

"Carlos nói tiếng Anh tốt hơn Rafa", Querrey nhận xét. "Vì vậy, tôi nghĩ cậu ấy chủ động hơn trong những câu nói, trả lời phỏng vấn kèm theo sự hài hước, thứ mà Rafa khó làm được. Điều này giúp Alcaraz trở thành ngôi sao mang tính toàn cầu hơn, đồng thời cho phép cậu ấy giao tiếp thoải mái hơn, không chỉ với các tay vợt khác, mà còn với người hâm mộ".

Sự gần gũi của Alcaraz được thể hiện ngay ở cách anh làm việc. Thay vì đi máy bay riêng, tay vợt 22 tuổi mới đây đã chia sẻ lộ trình anh chọn bay thương mại từ Madrid đến Cincinnati. Khi gặp Querrey tại Mỹ, Alcaraz vui vẻ tiết lộ thêm rằng anh đã phải bắt máy bay nối chuyến ở Philadelphia để có mặt tại Cincinnati Mở rộng.

"Cậu ấy rất tốt bụng", tay vợt số một thế giới nội dung đôi nữ Taylor Townsend kể lại cuộc gặp gỡ với Alcaraz khi cô đề nghị anh chụp ảnh cùng cậu con trai nhỏ. "Lúc con tôi hỏi Carlos có phải số một thế giới, giống tôi không, cậu ấy trả lời rằng mình sắp đạt được rồi. Cậu ấy khá hài hước đấy".

Facundo Bagnis, tay vợt cựu số 55 thế giới, miêu tả Alcaraz "là con người tuyệt vời hơn cả lúc làm tay vợt", trong khi Tiafoe – dù thua đối thủ đến từ Tây Ban Nha ở bán kết Mỹ Mở rộng 2022 – vẫn thường khen ngợi và chia sẻ những lời chúc tốt đẹp tới Carlitos.

Alcaraz mừng chiến thắng trước Lehecka ở tứ kết Mỹ Mở rộng, trên sân Arthur Ashe, New York hôm 2/9. Ảnh: Reuters

Alcaraz không cần trở nên lạnh lùng hay cứng rắn để sở hữu 22 danh hiệu ATP và có 268 chiến thắng trong sự nghiệp. Nụ cười là thứ luôn thường trực trên gương mặt anh. Chính sự cởi mở, nhiệt tình và niềm vui tận hưởng quần vợt của Alcaraz càng làm người hâm mộ thêm yêu mến anh.

Xuyên suốt hành trình tại New York năm nay, Alcaraz luôn thể hiện sự áp đảo trước đối thủ và là người duy nhất chưa thua set nào. Việc lọt vào trận bán kết Grand Slam thứ chín trong sự nghiệp cũng giúp Alcaraz sánh ngang thành tích của Nadal, Boris Becker, Mats Wilander và Bjorn Borg trước tuổi 23. Và dù thắng hay thua Djokovic đêm nay, Alcaraz vẫn là một chàng trai đầy năng lượng, vui tươi được hầu hết mọi người trên Tour yêu mến.

"Trên tất cả, cậu ấy là một người tốt. Điều này nằm trong huyết quản của cậu ấy. Tôi nghĩ Alcaraz được như vậy nhờ những người tuyệt vời xung quanh, như cha mẹ cậu ấy, người đại diện, HLV Juan Carlos Ferrero", Querrey kết luận. "Chẳng ai nói trước được tương lai, biết đâu cậu ấy sẽ thay đổi khi giành 15 danh hiệu Grand Slam, và áp lực đã khác? Nhưng tôi nghĩ Alcaraz vẫn sẽ là chính mình. Cậu ấy yêu đời và luôn lan tỏa năng lượng tích cực".

Vy Anh