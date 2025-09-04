McEnroe: 'Alcaraz hơn Djokovic, Federer ở sự đa dạng'

MỹTheo huyền thoại quần vợt John McEnroe, Carlos Alcaraz xuất sắc hơn Novak Djokovic và Roger Federer khi cả ba cùng ở tuổi 22.

*Alcaraz - Djokovic: 2h ngày 6/9, giờ Hà Nội.

"Nhận định của tôi không phải vì Alcaraz có nhiều Grand Slam hay các danh hiệu lớn hơn", McEnroe nói trong buổi bình luận Mỹ Mở rộng ngày 3/9. "Danh hiệu rất quan trọng nhưng chỉ phản ánh một phần. Điều thú vị hơn ở Alcaraz là tài năng. Cậu ấy có thể làm bất cứ thứ gì và thử bất cứ điều gì. Tôi thích xem cậu ấy vì lý do này".

Alcaraz đánh trái tay trong trận gặp Lehecka, ở tứ kết Mỹ Mở rộng, trên sân Arthur Ashe, New York hôm 2/9. Ảnh: Reuters

Alcaraz đã giành 5 Grand Slam trong 22 danh hiệu ATP ở tuổi 22, con số ấn tượng hơn Djokovic và Federer, ngang ngửa Nadal. Theo McEnroe, điều tích cực ở Alcaraz là anh không bị đóng đinh vào một lối chơi.

Huyền thoại 66 tuổi nói: "Nhiều tay vợt hài lòng với cách chơi từ cuối sân trong thời gian dài, rồi lặp đi lặp lại phong cách đó. Alcaraz có khả năng làm điều đó nhưng không hài lòng và luôn thử những cách mới. Cậu ấy đã lên lưới tốt hơn, trên mặt sân rất nhanh của Mỹ Mở rộng".

McEnroe cũng ca ngợi sự ổn định của Sinner với những danh hiệu liên tiếp trong hai năm gần đây. Nhưng với ông, Alcaraz vẫn là tay vợt hay nhất. "So với Sinner hay nhóm Big 3, thành thật mà nói Alcaraz là tay vợt 22 tuổi khiến tôi kinh ngạc nhất", McEnroe nói thêm. "Alcaraz có khả năng bắt kịp Big 3, nhưng điều cậu ấy thực sự làm được là khiến tất cả các đối thủ hiện tại phải chơi khác đi để giành chiến thắng. Các tay vợt trẻ không còn lựa chọn nào ngoài việc hoàn thiện hơn để có cơ hội thắng Alcaraz".

McEnroe là tay vợt nam số một thế giới đầu những năm 1980. Ông từng giành bảy danh hiệu đơn Grand Slam, chín danh hiệu đôi nam Grand Slam, và từng năm lần cùng tuyển Mỹ vô địch giải đồng đội Davis Cup.

Alcaraz đứng trước cơ hội đoạt Mỹ Mở rộng thứ hai khi có mặt ở bán kết. Anh sẽ đấu đại chiến với Novak Djokovic, người đang tìm kiếm danh hiệu thứ năm ở New York. Djokovic đang dẫn Alcaraz 5-3 sau tám lần đối đầu trước đây.

"Ai cũng mong chung kết trong mơ giữa Alcaraz và Sinner", Djokovic nói trước thềm trận bán kết với Alcaraz. "Tôi sẽ cố gắng làm hỏng kế hoạch của mọi người, dù hai người họ đang chơi thứ tennis tốt hơn bất cứ ai khác tại giải đấu này".

Vy Anh