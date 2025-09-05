Alcaraz có vượt qua được nỗi ám ảnh Djokovic?

MỹGần tám tháng sau thất bại ở tứ kết Australia Mở rộng, tham vọng giành thêm Grand Slam sân cứng của Carlos Alcaraz tiếp tục bị thử thách bởi Novak Djokovic ở bán kết Mỹ Mở rộng 2025.

*Djokovic - Alcaraz: 2h thứ Bảy 6/9, giờ Hà Nội.

Không phải kình địch Jannik Sinner hay bất kỳ đồng nghiệp trẻ trung nào khác trên ATP Tour, Novak Djokovic mới là cái tên khiến Carlos Alcaraz lo ngại nhất ở các sự kiện lớn hai năm gần đây. Ngoại trừ chiến thắng ở chung kết Wimbledon, Alcaraz đã gục ngã trước đàn anh 38 tuổi ở Masters 1000, Olympic Paris và ATP Finals. Đầu mùa này, chính Djokovic chặn đứng tham vọng hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam của Alcaraz ở tứ kết Australia Mở rộng.

"Ám ảnh" là từ được truyền thông Tây Ban Nha mô tả về Alcaraz mỗi khi đấu Djokovic. Tay vợt 22 tuổi luôn đánh mất phong độ đỉnh cao khi gặp đàn anh Serbia, phần vì yếu tố tâm lý, phần vì Djokovic quá lọc lõi. Tại Melbourne đầu năm nay, Nole trong thế bị đau chân đã khiến Alcaraz bối rối về chiến thuật, dao động tâm lý và gục ngã dù không còn bị chuột rút như tại Roland Garros 2023.

Alcaraz (phải) chúc mừng Djokovic sau trận tứ kết Australia Mở rộng, trên sân Rod Laver, Melbourne hồi đầu năm. Ảnh: Reuters

"Nếu không đẩy được Djokovic đến giới hạn, rất khó để giành chiến thắng", HLV Juan Carlos Ferrero cảnh báo Alcaraz. Sau tám cuộc đối đầu và bị dẫn 3-5, cả Ferrero lẫn Alcaraz hiểu quá rõ sự nguy hiểm của Djokovic. Bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc, khả năng phân phối sức hoàn hảo là điều Nole có thừa. Thứ duy nhất Djokovic đuối hơn Alcaraz là thể lực và đây lại là yếu tố không thể khắc phục với chủ nhân 24 Grand Slam.

Thể lực giảm sút, chấn thương rình rập và một cơ thể lão hóa khiến Djokovic mất đi sự linh hoạt, yếu tố quan trọng nhất trong lối chơi của anh. Để bù đắp điều này, Nole đã chú trọng vào cú giao bóng, từ đó cắt ngắn game giao, và đang làm tốt tại Mỹ Mở rộng. Nhưng chỉ giao bóng là không đủ để Nole đương đầu với Alcaraz đang đỉnh phong độ. So về kỹ chiến thuật, Alcaraz không thua kém Sinner – người đã thắng sáu set liền trước Djokovic ở hai trận bán kết Grand Slam gần đây. Nếu không bị vấn đề tâm lý, Alcaraz còn nguy hiểm hơn Sinner nhờ lối chơi đa dạng với kỹ năng điều bóng khắp mặt sân để phá sức đối thủ.

"Sau chừng ấy năm, chúng ta đều hình dung được Djokovic sẽ chơi ra sao", Alcaraz nói về đàn anh trong cuộc họp báo trước vòng bán kết. "Tôi biết anh ấy đang khao khát Grand Slam thứ 25. Tôi đã đấu anh ấy nhiều lần, đã tập cùng nhau rất nhiều và muốn phục thù những thất bại gần đây. Đó là điều hiển nhiên".

Tuần đầu ở New York đã phơi bày điểm yếu thể chất của Nole. Nhưng trong tuần thứ hai, anh cho thấy toàn bộ sức mạnh tinh thần và chiến thuật. Màn trình diễn xuất sắc giúp anh thắng nhanh Jan-Lennard Struff, một đối thủ đánh bóng gắt khó chịu. Sau đó, tay vợt giàu thành tích nhất mọi thời vượt qua áp lực từ khán đài và sự vùng lên của Taylor Fritz để thắng sau bốn set căng thẳng ở tứ kết.

Djokovic cho biết quãng nghỉ giữa các trận Grand Slam là yếu tố then chốt để anh đương đầu với các đàn em trẻ hơn hàng chục tuổi. "Tôi cần sẵn sàng chơi năm set nếu cần", anh nói. "Tôi muốn có đủ thể lực để làm điều đó trước Alcaraz, người cùng với Sinner đang thể hiện phong độ cao nhất thế giới lúc này. Tôi không chắc cơ thể sẽ phản ứng ra sao. Nhưng chắc chắn là tôi sẽ phải chạy rất nhiều, sẽ không có nhiều điểm ngắn vài lần chạm vợt đâu".

Kể từ khi thua chung kết Mỹ Mở rộng 18 năm trước, Djokovic chỉ hai lần không vào ít nhất một trận chung kết major trong một năm: 2009 và 2017. Trong cả hai lần đó, anh đều bỏ lỡ Grand Slam cuối năm vì chấn thương. Nhiệm vụ của Djokovic ở tuổi 38 khó hơn, khi luôn phải gặp Alcaraz hoặc Sinner ở bán kết. Tay vợt Tây Ban Nha đang có chuỗi 11 trận thắng từ Cincinnati Masters, dẫn đầu ATP mùa này về trận thắng (59) và danh hiệu (6).

Djokovic cứu bóng ở tứ kết Mỹ Mở rộng với Taylor Fritz, trên sân Arthur Ashe, New York hôm 2/9. Ảnh: Reuters

Nếu giao bóng là vũ khí sống còn của Djokovic những năm cuối sự nghiệp, thì Alcaraz đang có giải Grand Slam giao bóng hiệu quả nhất từ trước tới nay. Anh mới một lần thua game giao sau năm trận, thành tích tốt thứ sáu Mỹ Mở rộng kể từ 1995. Trước Alcaraz, hai huyền thoại Roger Federer và Rafael Nadal có tổng cộng bốn lần làm được điều này và giành ba danh hiệu.

Djokovic từng khắc chế Alcaraz bằng những cú nhồi bóng sâu, chơi quyết liệt từ cuối sân và không để đàn em có nhiều thời gian căn chỉnh bóng mỗi khi có ý định bỏ nhỏ. Điều này giúp anh làm chủ thế trận tại tứ kết Australia Mở rộng. Nhưng lặp lại chiến thuật đó trước một người đã không ngừng thăng tiến trong bảy tháng qua là một rủi ro lớn. Alcaraz tiết lộ anh và đội ngũ có những bài tập để khắc chế đối thủ, sau khi cập nhật cách chơi của họ ở Mỹ Mở rộng. Đấu với Djokovic, sự chuẩn bị của họ còn chu đáo hơn thế.

"Chúng tôi đã tính đến việc chơi vào ban ngày", HLV Ferrero nói thêm. "Điều đó phần nào mang lại lợi thế cho Alcaraz. Điều kiện ở đây khác tại Melbourne hồi đầu năm. Khi đó Alcaraz thắng set đầu nhưng Djokovic đặc biệt xuất sắc và trận đấu đó diễn ra vào buổi tối. Alcaraz không cần ám ảnh về Djokovic, mà chỉ cần tập trung vào bản thân. Cậu ấy đang có tinh thần tốt hơn bao giờ hết, mạnh mẽ và ổn định".

Ferrero cho biết Djokovic trội hơn ở kinh nghiệm phong phú, biết khi nào cần thay đổi, khi nào nên tấn công nhiều hơn, khi nào giữ sức và khi nào gây áp lực. Theo Ferrero, Djokovic có các phương án A, B, C cho từng trận đấu và Alcaraz cũng phải học hỏi điều đó để thích nghi và nâng cao trình độ.

Một màn phục thù đang chờ đợi Alcaraz, nhưng Djokovic cũng có đủ lý do để dốc toàn lực gieo sầu cho đàn em một lần nữa.

Vy Anh