Djokovic: 'Chưa từng lo về cơ thể như bây giờ'

MỹLiên tục gặp vấn đề thể trạng ở những trận đấu vừa qua khiến Novak Djokovic lo lắng về cơ hội vô địch Mỹ Mở rộng năm nay.

*Djokovic - Fritz: 6h ngày 3/9, giờ Hà Nội.

"Thú thực, tôi chưa từng lo về cơ thể mình như thế trước đây", Djokovic nói với kênh ESPN sau vòng bốn hôm 1/9. "Kể cả khi tôi chăm sóc cơ thể kỹ lưỡng, dành hàng giờ đồng hồ để phục hồi, tôi vẫn không thể chống lại thời gian".

Djokovic trong trận gặp Struff, ở vòng bốn Mỹ Mở rộng, trên sân Arthur Ashe, New York hôm 1/9. Ảnh:Reuters

Ở trận thắng Cameron Norrie ở vòng ba, Djokovic có dấu hiệu đau lưng dưới trong set một sau một pha di chuyển và rướn người cố gắng cứu bóng. Trước khi khép lại set đầu, Nole bước ra khỏi sân Arthur Ashe để chăm sóc y tế trong phòng thay đồ. Cựu số một thế giới tiếp tục cần hỗ trợ từ bác sĩ trong đầu set hai. Kể từ thời điểm đó, Djokovic thi đấu thanh thoát hơn.

Đến trận vòng bốn với Jan-Lennard Struff, Djokovic vẫn cho thấy dấu hiệu bất ổn dù thắng 3-0. Sau set đầu tiên, bác sĩ phải vào sân để chăm sóc cho vai phải và cổ của Nole. Sang set tiếp theo, tay vợt Serbia tiếp tục cần trị liệu cánh tay phải.

"Mọi thứ đã thay đổi, tôi phải tìm cách tập luyện cũng như thi đấu phù hợp hơn với thể trạng hiện tại", Djokovic nói thêm. "Đôi lúc tôi không tập luyện giữa các trận đấu nữa để cơ thể thêm thời gian nghỉ ngơi, bởi việc phục hồi giờ quan trọng với tôi hơn là tập đánh bóng. Tôi cùng đội ngũ vẫn thảo luận thường xuyên nhằm quyết định xem lúc nào nghỉ ngơi, khi nào luyện tập".

Không chỉ tại trận gặp Norrie hay Struff, Djokovic cũng cho thấy nhiều biểu hiện bất ổn ở hai cuộc đọ sức trước đó. Tại trận ra quân, tay vợt 38 tuổi trông mệt mỏi và suy kiệt thể lực dù thắng Learner Tien 3-0. Bước đến vòng hai, Djokovic lại biểu hiện rõ những vấn đề về thể trạng sau bốn set đấu trước Zachary Svajda.

"So với trước đây, tôi phải thêm nhiều thời gian hơn mỗi ngày nhằm bắt kịp thế hệ ngày nay", Djokovic chia sẻ về việc hồi phục thể lực ở các giải đấu hiện tại. "Dù phục hồi tại chỗ, hay sử dụng nhiều máy móc khác nhau, cho đến dinh dưỡng, giấc ngủ, tôi và đội ngũ đều phải tính toán và cân bằng. Mọi thứ đều quan trọng khi bạn tham dự những sự kiện kéo dài".

Djokovic cũng nói rằng không có giải pháp nào đảm bảo chắc chắn anh sẽ đạt thể trạng như mong muốn, bởi cách cơ thể phản ứng sau từng ngày luôn khó đoán định. Trước mắt, chủ nhân của 24 danh hiệu Grand Slam cần tìm phương án để vượt qua chướng ngại mang tên Taylor Fritz ở tứ kết Mỹ Mở rộng. Trong 10 lần đối đầu ở quá khứ, Djokovic toàn thắng Fritz.

