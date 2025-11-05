Điều gì xảy ra khi uống trà mỗi ngày?

Trà xanh, trà ô long hay trà đen đều chứa caffeine và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe, hỗ trợ giảm viêm, duy trì lượng đường trong máu ổn định.

Thói quen sống lành mạnh, chăm sóc khỏe thể chất và tinh thần làm giảm tốc độ lão hóa của cơ thể. Trong đó, uống trà mỗi ngày và lựa chọn loại giàu chất chống oxy hóa hỗ trợ tăng cường sức khỏe tổng thể.

Cung cấp chất chống oxy hóa

Trà cung cấp cho cơ thể chất chống oxy hóa như polyphenol có thể chống lại các gốc tự do và các phân tử không ổn định gây tổn thương tế bào. Chất chống oxy hóa trong trà giúp làm chậm quá trình lão hóa sinh học, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, đột quỵ.

Trà xanh giàu chất chống oxy hóa. Ảnh: Bảo Bảo

Bảo vệ tim mạch

Polyphenol trong trà hữu ích trong việc làm giảm xơ vữa động mạch (xơ cứng động mạch), một trong những bệnh tim mạch phổ biến nhất. Uống trà thường xuyên cũng tốt cho tim nhờ giảm cholesterol cao, hạ huyết áp cao, bảo vệ cơ tim, giảm viêm đồng thời hỗ trợ lớp lót của mạch máu (chức năng nội mô) chắc khỏe hơn.

Phòng ngừa béo phì

Chất chống oxy hóa trong trà có khả năng giảm béo phì bằng cách tăng tốc quá trình oxy hóa chất béo (quá trình cơ thể phân hủy và sử dụng chất béo). Trong đó, trà xanh và trà ô long có tốc độ oxy hóa chất béo cao hàng đầu. Một số hợp chất trong trà (polysaccharides) ảnh hưởng đến vi khuẩn đường ruột, góp phần làm cho quá trình trao đổi chất hiệu quả hơn.

Điều chỉnh lượng đường trong máu

Caffein, catechin, anthocyanin, vitamin C và E trong nước trà có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm, giúp cải thiện kiểm soát lượng đường trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2.

Có lợi cho não

Epigallocatechin gallate (EGCG) là chất chống oxy hóa dồi dào trong trà xanh tốt cho não. Trà xanh cũng chứa hai axit amin theanine và arginine, có tác dụng chống căng thẳng, làm chậm quá trình lão hóa não. Uống trà xanh thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và các bệnh suy giảm nhận thức khác.

Tính chất chống lão hóa của trà có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ lên men (chế biến). Trà trải qua quá trình lên men lâu, các hợp chất chống lão hóa càng kém hiệu quả. Trà xanh ít trải qua quá trình lên men và chứa nhiều hợp chất mạnh.

Lưu ý không uống trà khi bụng đang đói vì dễ kích thích tiết axit gây cồn cào, khó chịu dạ dày. Không uống trà sau 16h vì caffein có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Ăn uống cân đối các chất dinh dưỡng, hạn chế cho đường và chất làm ngọt vào trà để tránh tác động đến đường huyết, giảm hiệu quả của các chất chống oxy hóa.

Anh Chi (Theo Very Well Health)