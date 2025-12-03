Điều gì xảy ra khi bạn ăn trứng mỗi ngày?

Ăn trứng hàng ngày an toàn, ổn định cholesterol, hỗ trợ cơ bắp, no lâu và có thể giảm LDL xấu.

Courtney Pelitera, chuyên gia dinh dưỡng tại Live it Up, cho biết trứng cung cấp protein và chất béo, đồng thời là nguồn tuyệt vời của các vi chất dinh dưỡng như choline, selen, canxi, sắt, kẽm, vitamin D, vitamin B12, folate, biotin, vitamin B6, axit béo omega-3 và omega-6. Ngoài ra, bạn còn bổ sung choline, lutein và zeaxanthin từ nguồn protein nhỏ bé này.

Các chất dinh dưỡng này tác động tích cực đến sức khỏe theo nhiều cách. Ali McGowan, chuyên gia dinh dưỡng và người sáng lập Sprout Out Loud, cho biết protein chất lượng cao trong trứng hỗ trợ duy trì cơ bắp và giúp bạn no lâu, choline hỗ trợ sức khỏe não bộ, vitamin D khuyến khích miễn dịch và sức khỏe xương. Còn các chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin bảo vệ mắt, trí nhớ và dẫn truyền thần kinh. Các chất dinh dưỡng khác trong trứng cũng kết hợp lại để hỗ trợ sức khỏe tim mạch, trao đổi chất, miễn dịch, não bộ, xương và tế bào.

Giải oan cho cholesterol và chất béo

Trong nhiều năm, trứng là chủ đề gây tranh cãi lớn trong giới dinh dưỡng. Nguyên nhân chính là vì hàm lượng chất béo và đặc biệt là cholesterol cao trong mỗi quả trứng.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Courtney Pelitera, một quả trứng lớn chứa khoảng 5 gram (g) chất béo (trong đó có 1,5 gram chất béo bão hòa) và khoảng 200 miligram (mg) cholesterol - con số này từng khiến trứng bị chỉ trích nặng nề.

Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây đã làm thay đổi quan điểm này.

Chuyên gia Ali McGowan chỉ ra rằng: "Đối với hầu hết mọi người, chất béo bão hòa - chứ không phải cholesterol - mới là yếu tố chính làm tăng cholesterol LDL (cholesterol 'xấu') trong máu. Trong khi đó, trứng chỉ chứa một lượng chất béo bão hòa khiêm tốn".

Bác sĩ Pelitera bổ sung, Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) đã cập nhật khuyến nghị. Nếu trước đây AHA từng giới hạn lượng cholesterol ăn vào dưới 300 mg/ngày, thì nay họ thừa nhận rằng cholesterol có trong thực phẩm khác biệt với cholesterol trong máu, và việc ăn trứng không nhất thiết dẫn đến tăng cholesterol máu.

Mặc dù AHA vẫn khuyến cáo nên giữ lượng cholesterol ăn vào ở mức thấp nhất có thể, chất này không còn bị coi là độc hại như trước. Ngược lại, cholesterol còn giữ vai trò thiết yếu trong cơ thể.

Chuyên gia dinh dưỡng Lindsey Joe khẳng định dù cholesterol thường bị coi là "kẻ xấu", cơ thể chúng ta vẫn cần một lượng cholesterol nhất định để sản xuất hormone và hỗ trợ quá trình tiêu hóa.

Tóm lại, thông điệp quan trọng nhất là sự điều độ. Bạn vẫn có thể thưởng thức trứng hàng ngày, miễn là duy trì một chế độ ăn uống cân bằng và điều độ.

Với những thông tin trên, các chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ điều bạn có thể mong đợi nếu ăn trứng mỗi ngày:

Ổn định cholesterol cho người khỏe mạnh

Đối với nhiều người lớn khỏe mạnh, ăn một quả trứng mỗi ngày được coi là an toàn và không làm tăng đáng kể cholesterol.

Hỗ trợ cơ bắp và cảm giác no

Một số nghiên cứu thậm chí còn cho thấy việc tiêu thụ trứng vừa phải có thể hỗ trợ sức khỏe cơ bắp và giúp bạn cảm thấy no, nhờ protein chất lượng cao của chúng.

Có thể giảm cholesterol LDL (trong điều kiện đặc biệt)

Nghiên cứu gần đây còn phát hiện ra rằng ăn hai quả trứng mỗi ngày, kết hợp với chế độ ăn ít chất béo bão hòa khác, thực sự có thể làm giảm mức cholesterol LDL.

Lưu ý nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tăng đáng kể lượng trứng tiêu thụ - đặc biệt nếu bạn có nguy cơ mắc bệnh tim.

Đối với những người đang theo dõi lượng chất béo bão hòa và cholesterol ăn vào nhưng vẫn muốn ăn trứng hàng ngày, bạn có thể chọn lòng trắng trứng thay vì, hoặc kết hợp với, trứng nguyên quả.

Nếu không có vấn đề sức khỏe đặc biệt, bạn có thể mong đợi gặt hái được tất cả lợi ích sức khỏe khác liên quan đến nhiều chất dinh dưỡng mà trứng chứa - bao gồm cải thiện sức khỏe trao đổi chất, xương, miễn dịch, tế bào và não bộ.

