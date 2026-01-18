Điều gì xảy ra khi bà bầu uống nước dừa?

Nước dừa chứa nhiều chất dinh dưỡng, không có chất béo bão hòa, bù nước và chất điện giải, hỗ trợ tiêu hóa, giảm ốm nghén trong thai kỳ.

Cung cấp nước

Nước dừa chứa khoảng 95% nước tinh khiết, giữ cho cơ thể đủ nước. Đây là đồ uống lành mạnh cho bà bầu trong thai kỳ.

Bổ sung chất điện giải bị mất do ốm nghén

Khi cảm thấy buồn nôn và nôn mửa dữ dội, các chất điện giải trong nước dừa có thể giúp hệ thống cơ thể ổn định lại. Phụ nữ mang thai ốm nghén nặng thường cần bổ sung chất điện giải để bù lại lượng chất bị mất do nôn mửa quá nhiều. Nước dừa chứa các chất điện giải quan trọng như kali, natri và magiê.

Giảm ốm nghén

Ốm nghén ảnh hưởng đến nhiều phụ nữ mang thai và uống nước dừa có thể giảm triệu chứng. Vị ngọt dịu và hàm lượng điện giải cao giúp bù nước, làm dịu dạ dày, dễ dàng kiểm soát buồn nôn mà không cần dùng đến các loại đồ uống nhân tạo.

Tăng cường năng lượng tự nhiên

Nước dừa cung cấp năng lượng tự nhiên góp phần giảm mệt mỏi khi mang thai. Đường tự nhiên trong nước dừa giúp tăng cường năng lượng nhẹ nhàng mà không gây bồn chồn hay mệt mỏi đột ngột như cà phê hay đồ uống có đường.

Hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa

Các vấn đề về tiêu hóa như táo bón và đầy hơi thường gặp trong thai kỳ. Hàm lượng chất xơ trong nước dừa hỗ trợ tiêu hóa và hoạt động như chất làm sạch nhẹ nhàng, ngăn ngừa chứng ợ chua, khó tiêu.

Khi bụng bầu lớn dần và progesterone làm giãn các van dạ dày, dịch vị có thể trào ngược lên thực quản, gây khó chịu kèm theo những cơn ợ chua khó chịu. Uống nước dừa giúp làm dịu chứng trào ngược.

Cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của thai nhi

Các vi chất dinh dưỡng trong nước dừa bao gồm canxi, kali và magiê. Trong thời kỳ mang thai, bổ sung magiê có liên quan đến việc tăng cân nặng khi sinh và giảm nguy cơ tiền sản giật. Canxi là một chất dinh dưỡng khác rất cần thiết cho sự phát triển của xương và răng.

Theo các chuyên gia, mặc dù nước dừa chứa một lượng nhỏ một số khoáng chất, nhưng điều quan trọng phụ nữ mang thai cần tập trung vào chế độ ăn giàu chất dinh dưỡng, cân bằng. Chúng bao gồm các thực phẩm nguyên chất, giàu chất dinh dưỡng đa lượng và vi lượng cần thiết cho sức khỏe của mẹ và thai nhi.

Giảm huyết áp cao

Đối với những người bị huyết áp cao trong thai kỳ, nước dừa có thể là lựa chọn lành mạnh nhờ hàm lượng kali cao. Chất dinh dưỡng này có tác dụng điều hòa lưu lượng máu và huyết áp. Lưu ý đồ uống này không được sử dụng để thay thế điều trị huyết áp cao hoặc tiền sản giật. Thai phụ cần trao đổi với bác sĩ để điều trị y tế phù hợp.

Bù nước sau tập luyện

Nước dừa chứa chất điện giải và một lượng carbohydrate nhất định, có tác dụng cân bằng lượng nước trong cơ thể. Đồ uống này có khả năng bù nước tương đương nước lọc, hỗ trợ phục hồi tình trạng hydrat hóa sau thời gian vận động kéo dài. Nước dừa phù hợp để bổ sung nước sau các hoạt động thể chất nhẹ ở phụ nữ mang thai như đi bộ hoặc bơi lội.

Một số lưu ý

Cũng như tất cả các loại thực phẩm và đồ uống khác, phụ nữ mang thai cần bổ sung hợp lý và chọn loại lành mạnh. Một số nhãn hiệu nước dừa đóng sẵn có thêm chất tạo ngọt, có thể gây vấn đề về tăng cân hoặc ảnh hưởng đến quá trình điều trị tiểu đường thai kỳ. Để có lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe, hãy chọn nước dừa không thêm đường và lưu ý đến khẩu phần ăn. Ngoài nước dừa, nước lọc cũng tốt không kém vì không có calo, tinh bột hoặc đường.

Bảo Bảo (Theo Healthline, Times of India)